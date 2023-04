La Voz del Obispo | Domingo de Pascua de la Divina Misericordia

Querida familia diocesana, al anochecer del día de la resurrección leemos en el evangelio de San Juan (Jn 20,19-31). Desde el domingo pasado hasta hoy han pasado ocho días civiles y un día en el año litúrgico. La resurrección del Señor hace que el tiempo se detenga. Luego de un día, el día formado por ocho días civiles, llegamos al segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia del Señor. Los relatos de aparición, más allá de su fuerza argumental a favor de la resurrección, van abriendo los ojos de los discípulos a realidades nuevas. Estas realidades nuevas comienzan por el encuentro y la ratificación de la fe en el resucitado y llegan hasta la confesión completa de una iglesia madura: ¡Señor mío y Dios mío!

La realidad completa de Jesús nos viene mostrada en los relatos de aparición. Jesús es el verdadero hombre que -como todo judío- sale al encuentro de los discípulos con el saludo de la paz. El maestro resucitado que ayuda a crecer en la fe a Tomás llamado el Gemelo. Los relatos de aparición muestran también al verdadero Dios que encomienda a sus discípulos la labor de ser portadores de la misericordia de Dios, expresada en el perdón. El verdadero Dios que abre la ventana de la posibilidad de creer para todos aquellos que, sin ver, recibirán el anuncio encomendado a los apóstoles: dichosos los que creen sin haber visto.

La finalidad de los signos, de los relatos de aparición y de todo el evangelio de Juan aparecen en la breve conclusión que nos ofrece el evangelio: para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Dios nos mire con bondad y haga de nosotros testigos auténticos de su misericordia.

La misericordia y la justicia. A propósito de la celebración de este Domingo de la Divina Misericordia, quisiera expresar una breve reflexión sobre la misericordia como condición de posibilidad de un mundo verdaderamente justo. Así lo señaló el Papa san Juan Pablo II en su Carta Encíclica Dives in Misericordia. La justicia abandonada a sí misma se desvía de su propio norte, sufre un proceso de desnaturalización que puede conducir a su propia negación y aniquilamiento.

Por principio, debemos afirmar que no basta con un deseo inicial de justicia porque ésta no se desarrolla sin la concurrencia, en el mismo hombre, de fuerzas adversas que pueden alterar, deformar, negar y aniquilar su primer impulso. La sola justicia no basta como garantía de un orden social justo. La justicia necesita recurrir a las fuerzas más profundas del espíritu que es el amor. Sólo el amor paciente y benigno, el amor misericordioso puede llevar a cabo esa corrección: sólo la justicia, perfeccionada por la misericordia, puede hacer posible que las relaciones humanas se establezcan en el espíritu del más profundo respeto de lo que es humano y de la recíproca fraternidad.

La justicia humana se ha ido convirtiendo en algo impersonal y frío, limitando su campo de influencia a las acciones externas, y aun en ocasiones, a la simple distribución de los solos bienes materiales. Esto es hacer sólo una abstracción de las personas. Pero el hecho de que la justicia sea ejercida por hombres, entre hombres y en los asuntos humanos, exige que no se olvide en ningún momento el hecho fundamental de la gran dignidad del hombre creado a imagen de Dios y redimido por Cristo.

Por ello, de ningún modo será posible un mundo más humano si la misericordia y el perdón no permean todas las relaciones humanas, desde las más cercanas y entrañables como son las relaciones entre esposos, padres, hijos, y hasta las más alejadas e impersonales. Pero también hay que afirmar con profunda precisión que una exigencia tan grande como es el de perdonar no anula las objetivas exigencias de la justicia. El perdón no excluye la justicia; todo lo contrario, la justicia constituye precisamente la finalidad del perdón.

Este hecho es el que permite afirmar que la justicia no se manifiesta exclusivamente en el respeto exacto de derechos y deberes, como en los problemas aritméticos que se resuelven a base de sumas y de restas. La virtud cristiana es más profunda. La única justicia que cabe en el cristianismo es la justicia modulada por la misericordia. Es Jesucristo quien nos ha enseñado a no estructurar las relaciones humanas según el viejo modelo de la justicia “ojo por ojo, diente por diente”. El nuevo contenido de la justicia se expresa de la manera más sencilla y plena en el perdón, perdón que no significa indulgencia para con el mal, el escándalo, la injuria y el ultraje. No, la manifestación del verdadero rostro del amor —el perdón— requiere de modo indispensable el cumplimiento de las condiciones de la justicia: la reparación del mal o del escándalo, el resarcimiento por la injuria, la satisfacción del ultraje; son las condiciones del perdón, y con su cumplimiento se inicia el momento de la conversión, necesaria para que se actualice el perdón de Dios; conversión que es siempre fruto del reencuentro de este Padre, rico en misericordia.

Jornadas de Oración Mensual, para este domingo 16 de abril, pediremos “para que se transforme la precariedad e injusticia laboral y se reconozcan los derechos de los trabajadores y el esfuerzo de los empresarios”. Unidos en comunión de oraciones, pido a mis hermanos sacerdotes y a las familias parroquiales nos unamos para pedirle a Dios “Que a nadie le falte el trabajo y que todos sean justamente remunerados y puedan gozar de la dignidad del trabajo y la belleza del descanso” (Papa Francisco, homilía del 1° de mayo del 2020).

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.





+ Jaime Calderón Calderón

VIII Obispo de Tapachula