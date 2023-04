La Voz del Obispo | Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor

Querida familia diocesana, hoy escuchamos en el evangelio de San Juan (Jn 20,1-9) que dice: Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. La tradición del sepulcro vacío da razón de la resurrección del Señor. Muchos detalles se entrelazan para dar razón de la resurrección del Señor. El primer día después del sábado, marca la diferencia entre el sábado para los judíos y el domingo para los cristianos. El sábado es el día, según la ley de Moisés, consagrado al descanso. El domingo no es para los cristianos un día de descanso, el domingo es el día en que quien cree sale -desde muy temprano- para encontrarse con el resucitado. El domingo es el gran día de la fiesta de la resurrección.

Los lienzos puestos en el suelo, y el sudario doblado en un sitio aparte dan razón de la resurrección del Señor. En el caso de robar el cadáver, se lo llevan tal como fue depositado en el sepulcro. El Señor Jesús, resucitado, no necesitaba del sudario, ni de los lienzos. Más aún, el sepulcro vacío, los lienzos abandonados y el sudario doblado aparte son los recursos que el escritor sagrado utiliza para dar razón del Acontecimiento, del testimonio de los apóstoles y del cambio que se operó en ellos al comprender las Escrituras. Desde una óptica superficial, parecieran argumentos débiles para testificar un Acontecimiento tan grande. Sin embargo, el texto es un gran compendio de los motivos que se entrelazaron en la tradición para presentar tanto el gran Acontecimiento, como la novedad del movimiento de Jesús y los nuevos posicionamientos operados por la resurrección. Incorporemos el Acontecimiento a nuestra vida y pidamos a Dios la gracia de vivir como resucitados: “Cristo Vive, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida… ¡Él vive y te quiere vivo! (CHV 1).

A propósito de la violencia, la migración y la Resurrección. Dios nos ha concedido la gracia de llegar, una vez más, a celebrar la resurrección del Señor. La Pascua, madre de todas las vigilias, fiestas y solemnidades, llega a nosotros. La recibimos en medio de un entorno ensombrecido por una realidad adversa que diluye la imagen de Dios en la que descansa la dignidad de cada uno de nosotros. Esta realidad adversa tiene muchos fenómenos que, si los enlistamos no acabamos nunca y nos hundiríamos en el desánimo y la impotencia de vernos frente a una avalancha de mal que nos envuelve y nos arrastra. No obstante, a la par de todos aquellos que compartimos esta realidad dolorosa, la violencia y la migración son los dos látigos cuyos azotes sentimos más. Todos sentimos el flagelo de esta realidad: familias, no nacidos, bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. ¿Cómo celebrar la pascua en medio de estas dificultades que nos abruman? ¿Qué puede decir el Acontecimiento más grande de la historia a nuestro ánimo debilitado por esta realidad que nos circunda?

Cuánto diéramos porque la Pascua fuera un pase mágico de Dios que nos pusiera en otra realidad. Cuánto diéramos porque Dios, sin más, nos hiciera aparecer en la comunidad humana y fraterna que Él ha soñado con nosotros, pero no es así. La Pascua no es un acto de magia que cambia en automático nuestra vida en algo paradisiaco. Sin embargo, la Pascua sí transforma nuestra vida porque el Señor Jesús nos redime con su vida llevada hasta la resurrección. La redención nos pone de nuevo en el camino de la salvación que Dios soñó para nosotros y que nosotros hemos perdido, a veces, obligados por las circunstancias. La resurrección, a su vez, nos pone en el camino en el que la esperanza y nuestros sueños se convierten en una realidad posible. Esta es la paz que el mundo no puede dar, la fortaleza que no nace desde dentro de nosotros, el ánimo que viene de Dios, la luz que nos libra de nuestros temores y nos alienta a seguir adelante, ahora, de la mano del Viviente, Jesús Resucitado.

A la luz de la resurrección, retomemos nuestro quehacer con alegría y esperanza y pidamos a Dios que, construyendo la paz, entendiéndonos no sólo como pacificadores sino como verdaderos artesanos de paz, y atentos a nuestros hermanos migrantes, nos conceda la gracia de ser auténticos testigos de la resurrección. Vive con firme convicción esta certeza: “Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza” (CHV 2).

Y viviendo y alimentándonos sólo desde esta certeza de la Vida del Resucitado, podremos vislumbrar un mundo más humano y más fraterno para todos. Pero también sólo desde esta certeza se podría esperar que los buenos deseos de transformación generen nuevas estructuras que vayan garantizando un nuevo modo de actuar. Y pienso especialmente en lo que en días pasados se ha anunciado sobre la realidad migratoria del país. Si no hay cambio de mentalidades que se transformen en nuevas estructuras y políticas migratorias que respeten y promuevan los derechos humanos de todos los que transitan por nuestro país, vamos a seguir en las mismas.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.

+ Jaime Calderón Calderón

VIII Obispo de Tapachula