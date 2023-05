La Voz del Obispo | Domingo de Pentecostés

Querida familia diocesana, cincuenta días después de la resurrección estamos celebrando la venida del Espíritu Santo. Les mostró las manos y el costado, escuchamos hoy. El evangelio de San Juan (Jn 20,19-23) nos permite visualizar, con circunstancias espacio temporales distintas a las de Lucas en el libro de los Hechos, una imagen del don del Espíritu íntimamente unido a la resurrección del Señor. El que ha sido glorificado, el Señor de la gloria, aquél a quien ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, es el que da el Espíritu a quienes lo había prometido. El don del Espíritu viene asociado a una paz, expresada en un saludo ordinario para cualquier judío, distinta a la paz que da el mundo. Es una paz que rebasa el mundo de significado que el saludo de la paz, shalom, tenía para los judíos: buena salud, ausencia de deudas, tranquilidad para consigo mismo y armonía en su relación con Dios. Es una paz asociada a la misión por la fuerza del Espíritu. Es la paz, el envío y el don del Espíritu que sólo el resucitado puede dar.





También llenos en el evangelio de Juan: Sopló sobre ellos. Hay en el gesto una referencia velada a un nuevo acto creacional. Los discípulos están encerrados por miedo a los judíos. Los discípulos son el signo de la nueva creación que hace del temeroso, depositario de las gracias divinas y portador de la misericordia de Dios. Es el nuevo nacimiento que Nicodemo (Jn 3,10) no podía comprender. Es renacer con valor testimonial desde lo más profundo de nuestros temores, en virtud de la fuerza del Espíritu y de la presencia del resucitado que sopló sobre sus discípulos su aliento de vida. Dios nos conceda la gracia que celebrar la venida del Espíritu Santo nos ayude a crecer en la comprensión del misterio de Cristo, nos comunique la fuerza del resucitado, nos haga constructores de la unidad, nos libere de nuestros temores y nos haga portadores de la gracia misericordiosa de Dios para con todos.





Este domingo de Pentecostés, acudiremos en peregrinación para visitar, como Provincia de Chiapas, a nuestra Madre de Guadalupe, a la casita del Tepeyac. Desde el mes de diciembre hemos iniciado un novenario guadalupano intercontinental que se ha inspirado en el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Para los cristianos católicos el 2031 tiene una significación mariana muy especial dado que estaremos celebrando los 500 años del acontecimiento guadalupano que marcó el nacimiento de una nación: “La tercera década del tercer milenio de la Redención, tiene providencialmente un peculiar significado para nuestra nación mexicana, pues apenas pocos años después de la llegada del Evangelio a estas tierras, en el año de 1531, Santa María de Guadalupe hizo resonar en sus palabras, la bondad y novedad del anuncio cristiano, que tristemente había sido lastimada por la espada de la conquista” (n. 7). Más aún, los obispos dijimos que “el hecho Guadalupano encuentra su más elocuente síntesis mesiánico-cristológica en el mandato de construir una “casita”, donde se manifieste el consuelo materno de Dios (cfr. Is 49,15). El mandato Guadalupano de “hacer una casita”, evoca el oráculo mesiánico de la promesa divina, hecha a David, de “hacer para él una casa”, es decir, una descendencia de reyes, un linaje mesiánico (cfr. 2 S 7,11ss; 1 P 2,9-10). La descendencia mesiánica es una “familia de reyes”, coherentes con su cometido de establecer la paz y la justicia; un pueblo profético y sacerdotal fiel a su misión de interceder por las necesidades ajenas. Pero además de este aspecto bíblico, para los pueblos mesoamericanos el templo era un signo elocuente de una nación, por tanto, la invitación a construir un templo evocaba la construcción de una nueva nación” (n. 9).

Querida familia diocesana: “El consuelo que promete Santa María de Guadalupe, no es un simple restablecimiento materno de la alegría, sino algo con mayor alcance: el cumplimiento y realización de la justicia y la paz, de las que tanto carece nuestra sociedad y de las que nuestra Iglesia tiene que ser su humilde, pero consolador comienzo. Por eso, “la casita” que Nuestra Señora pide construir, es la Iglesia del Hijo que lleva en el vientre; promesa del linaje que aplastará la cabeza del padre de la mentira (cfr. Gn 3,15; Jn 8,4)” (n. 10).





El próximo jueves 01 de junio celebraremos la Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Con ocasión de esta fiesta litúrgica, quiero invitarlos a seguir profundizando en este gran misterio del sacerdocio que nos fue confiado como don para la Iglesia, a algunos escogidos de entre nuestros pueblos. El sacerdocio ministerial encuentra su razón de ser en la perspectiva de la unión vital y operativa de la Iglesia con Cristo. Mediante tal ministerio, el Señor continúa ejercitando, en medio de su Pueblo, aquella actividad que sólo a Él pertenece en cuanto Cabeza de su Cuerpo. Por lo tanto, el sacerdocio ministerial hace palpable la acción propia de Cristo Cabeza y testimonia que Cristo no se ha alejado de su Iglesia, sino que continúa vivificándola con su sacerdocio permanente. Por este motivo, la Iglesia considera el sacerdocio ministerial como un don a Ella otorgado en el ministerio de algunos de sus fieles.

Por ello, especialmente en este día, les recuerdo a mis hermanos sacerdotes que mientras vamos cobrando mayor conciencia de nuestro ser sacerdotal nos damos cuenta de que estamos frente a un profundo acto de amor de Dios que nos ha confiado hablar de Él. De manera que sólo desde la vivencia de un amor incondicional surgirá el anhelo de una entrega sin reservas hacia aquellos que se nos han confiado. Así, la actividad ministerial debe ser una manifestación de la caridad de Cristo. Porque sólo cuando cruzamos la puerta estrecha de la renuncia del propio yo, encontramos nuestra verdad, nuestro verdadero yo y el sentido más profundo de nuestra vocación de servicio (cfr. Mt 10,39).

Querida familia diocesana, ruego a ustedes tenernos presentes en la oración, especialmente en esta jornada.

Descomposición del tejido social. Esta semana que terminó, vivimos en nuestra región chiapaneca una serie de eventos que manifiestan lo que se ha venido llamando e identificando una descomposición en el tejido social, esto es robos, violencia, bloqueos carreteros, levantones o desaparición de personas, cobro de piso, narcobloqueos… Estos eventos eran ubicados en las lejanías de nuestras tierras sureñas; sin embargo, poco a poco van siendo estas acciones el pan cotidiano. Desde hace muchos años los obispos que servimos a esta gran nación mexicana hemos venido alertando sobre el ambiente que se va apoderando de nuestros pueblos como una especie de cáncer. Pero especialmente analizamos esta situación en el año 2010 en el que se publicó un documento llamado Que en Cristo Nuestra Paz Tenga Vida Digna, en el que hemos ubicado todos estos fenómenos sociales como un problema de salud pública. En comunicados pasado ya lo he señalado. Pero me pregunto y hago extensiva mi inquietud a todo hermano y hermana de buena voluntad y no sólo de quienes profesamos la misma fe: ¿será posible que dejemos que esta situación ahogue la vida de un pueblo y lo atemorice? Dios bendito, ayúdanos a entender que es un problema de todos y la solución está en todos.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.





+ Jaime Calderón Calderón

VIII Obispo de Tapachula