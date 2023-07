La voz del Obispo | El sentimiento de separación es una tentación frecuente

Querida familia diocesana, escuchamos otro fragmento más de las parábolas del Reino (Mt 13,44-52). Comenzando por el final, el autor del evangelio de San Mateo, un escriba instruido en las cosas del Reino de los cielos, enfatiza la necesidad de comprender los misterios del Reino. El discurso, en este género literario de parábola (Mt 13,3-52), tiene como finalidad mostrar los misterios del Reino de los cielos. La primera parte del discurso (Mt 13,3-35) revela los misterios del Reino a los discípulos, pero no a Israel; la segunda parte (Mt 13,16-52) obliga a los discípulos a obedecer, sin más, la voluntad de Dios.

En la primera de las tres parábolas que escuchamos este domingo, se entrevé el valor del Reino en el recurso del tesoro escondido. Ambos términos por sí mismos hablan de algo muy valioso que es necesario encontrar y cuidar. Su seguridad depende de mantenerlo escondido y de invertir todo lo que se tiene por él. En la segunda parábola -extrañamente- el término de comparación no es la perla fina sino el comerciante. El hombre es la perla fina que da razón de ser al Reino de los cielos. Así como el hombre apuesta por el Reino en la primera parábola, en la segunda es el Reino de los cielos el que apuesta por el hombre como una perla valiosa. La tercera parábola nos muestra otro aspecto de la visión descriptiva del Reino de los cielos, la pluralidad. El sentimiento de separación y de aislamiento puritano es una tentación frecuente en quien busca el Reino de los cielos y su justicia. San Mateo nos previene contra esta tentación. El Reino de los cielos no es una realidad aséptica y esterilizada, el Reino de los cielos tiene al interior -no olvidemos los peces dentro de la red- una realidad híbrida. Por tanto, poner a los buenos en canastos y tirar a los malos es una tarea que no nos corresponde a nosotros.





Pastoral vocacional. El Papa San Juan Pablo II decía que la Vocación de la Pastoral es la Pastoral vocacional. Es decir que todos los bautizados debemos entendernos como hijos e hijas del Dios Padre que nos llama a la existencia para descubrir y vivir en un amor especial que nos hará felices. Por tanto, la vocación ya no puede ser entendida como un privilegio de unos pocos sino la experiencia fundamental de una fe y del sentido de la vida. La vocación es un proyecto pensado y querido por nuestro Padre Dios para cada uno. Por ello, la renovación de la pastoral vocacional sólo se puede ubicar hoy día en la exigencia de un cambio de mentalidad, de nueva sensibilidad y acción pastoral que se puede articular en las cinco grandes actitudes: sembrar, acompañar, educar, formar y discernir. Pero tengamos siempre presente que para que exista una pastoral vocacional eficaz debe estar inserta en la pastoral de conjunto, como un eje transversal que nos une a todos en un mismo horizonte. Esto, porque más que una acción aislada y solitaria se debe encontrar en una vinculación activa y participativa en los proyectos diocesano y, por lo mismo, en los programas de cada tarea y prioridad pastoral, sobre todo en la catequética, infantil-adolescente-juvenil educativa y familiar. Sigamos caminando en esta convicción para que nuestra acción sea consecuente.





Preseminarios. Dentro de la pastoral vocacional diocesana un ámbito muy específicamente cuidado ha sido y deberá seguirlo siendo el de las vocaciones para el ministerio ordenado. Ese es el sentido de los preseminarios. Esta experiencia pastoral diocesana es un punto de llegada de todo un arduo trabajo que se realiza en las parroquias durante todo el año. Al final del camino los párrocos son quienes presentan a los candidatos para que éstos sean también ahora acompañados con el equipo de la Pastoral Vocacional para el Seminario Diocesano; de manera que juntos, parroquia y equipo de vocacionales, puedan discernir el llamado incipiente de la vocación sacerdotal y, si se sigue advirtiendo ese llamado, entregarlos al Seminario en sus distintas etapas para que continúen el camino de discernimiento. Gracias a toda la familia diocesana por este grande esfuerzo. La semana entrante, primero Dios, les informaré los resultados de este año. Bendiciones para todos.





Los Medios de Comunicación (Mass Media): ¿una palestra de las confrontaciones y ofensas múltiples? El aspecto que actualmente se percibe en los Mass Media es el de un escenario de las descalificaciones y ofensas; una verdadera guerra de etiquetas y aniquilaciones. Pero lo más lamentable es que esto no queda ahí, sino que va permeando y contagiando a una infinidad de persona extendiéndose a un grupo más amplio y, por lo mismo, más complejo que va propiciando en la sociedad una preocupante y creciente confrontación. Por esto, hoy les comparto esta sencilla reflexión.

La verdad se define en las relaciones humanas y no en la simple posesión o no de la posición de juicio en la que uno se coloque. Nadie es dueño de la verdad; por tanto, son absurdas las posiciones encontradas ya que la verdad tiene que ver con la autenticidad o no autenticidad en la relación de los seres humanos. Recordemos cuando el papa Francisco dedicó una catequesis en el 2018 sobre el octavo mandamiento del Decálogo: “No dirás falso testimonio ni mentirás”. Este mandamiento, aseguró el Santo Padre, “prohíbe falsear la verdad en las relaciones con los demás, ya que vivir de comunicaciones que no son auténticas es grave, porque impide las relaciones y, por lo tanto, el amor. Donde hay mentira no hay amor. No puede haber amor que se dice profesar. La verdad es la revelación maravillosa de Dios, de su rostro de Padre, y de su amor sin límites. Esta verdad corresponde a la razón humana, pero la supera infinitamente porque es un don derramado sobre la tierra y encarnado en Cristo crucificado y resucitado. Por tanto, no decir falso testimonio significa vivir como hijos de Dios, dejando emerger siempre que Dios es Padre y que nos podemos fiar de Él, y de esta confianza, nace mi verdad, el ser sincero y no mentiroso. De manera que cuando hablamos de comunicaciones entre las personas no sólo entendemos las palabras, sino también los gestos, las actitudes, incluso los silencios y las ausencias. Una persona habla con todo lo que es y lo que hace, no sólo con las palabras.

Desde esta perspectiva podemos preguntarnos: ¿Qué es la verdad? Afirmemos sin vacilaciones diciendo que la verdad encuentra su realización plena en la persona misma de Jesús, en su modo de vivir y de morir, fruto de su relación con el Padre. Y de ahí nos podemos preguntar ¿qué verdad atestiguan las obras, las palabras, las elecciones… de quien las emite?





Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.