Querida familia diocesana, ayer escuchamos en el Evangelio de san Mateo (Mt 11,25-30): ¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla! Después del discurso, expresado en la parábola, y del rechazo del ministerio de Jesús a favor de Israel y antes de las controversias directas con los fariseos viene este texto en que Jesús es presentado como el Mesías que anunció el profeta Zacarías. Un Mesías de Dios manso y humilde de corazón entraba en contradicción con las ideas mesiánicas de quienes esperaban la restauración de la soberanía de Israel. Un Mesías así sólo podía ser aceptado por un corazón sencillo, propio de la gente humilde. Siempre es más sencillo creer en quien da signos claros de poder y seguirlo que ir detrás de quien ofrece una vida más sana y, por ende, sin el ingrediente del jaloneo normal al que está acostumbrada la comunidad humana.

Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio, también dice el Evangelio. Ésta es la imagen del Mesías de Dios. Ésta es la realidad que anunció el profeta Zacarías. Es en Jesús donde encontramos alivio para la carga, fuerzas para sobreponernos al agotamiento, refugio y consuelo. Por extensión, para quienes queremos ser discípulos misioneros este es el ofrecimiento existencial que hemos de procurar ofrecer a los demás con el testimonio de nuestra vida. Todo discípulo misionero del Señor Jesús ha de tratar de ser un espacio de paz, tranquilidad y consuelo para el que sufre. Nuestra Iglesia misma ha de ser un recinto de unidad y de paz, para que los hombres encuentren en ella motivos para seguir esperando. Encontrarán descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera, dice el Señor Jesús.





De la cultura del tope a la cultura vial. Es asombrosa la manera como se van tapizando las rutas viales en ciudades, Tapachula un claro ejemplo, y pueblos con los llamados “topes”; desde las llamadas boyas metálicas hasta toda clase de edificaciones y verdaderos muros están por doquier. Es un fenómeno muy común entre nosotros que sigue expandiéndose. ¿Qué revela este fenómeno? Quizá muchas razones nos podemos encontrar para justificar tal atrocidad a las vías de tránsito, sin embargo, hoy quiero poner a su consideración una muy breve y quizá hasta insignificante reflexión.

Cuando la racionalidad y la educación ya no funcionan hay que ponerle freno a todo para poder salvaguardar hasta la propia vida y la vida de los demás, sobre todo al frente de las escuelas y los hospitales. Tengamos conciencia de que este fenómeno no es normal en una vida civilizada; lo va siendo cuando dejamos de ver la vida al margen de los demás. Yo les invito, especialmente a las autoridades, a optar por medidas que nos ayuden a pasar de una cultura del tope a una cultura vial; ello implica, educarnos en la manera cómo vivimos, sentimos, pensamos y actuamos desde y para el uso cotidiano de espacios de movilización y desplazamiento. Creo que no se trata, por lo mismo, de imponer sólo normas de tránsito vial sino que yo encuentro un aspecto antropológico fundamental que se especifica en el