La Voz del Obispo | Hacer conciencia sobre los evidentes problemas sociales

Querida familia diocesana, hemos reflexionado ya, los dos domingos pasados, sobre los dos signos bautismales previos y hoy la Palabra de Dios nos muestra el signo bautismal más importante: la vida. El fragmento del evangelio de san Juan (Jn 11,1-45) nos recuerda este signo que expresa la voluntad de Dios para con nosotros y se constituye en un reto al inicio de cada día que el Señor nos regala. La Pascua está cerca, contemplemos la grandeza de este signo bautismal. En san Juan escuchamos: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios. La vida se contempla mejor desde su ausencia. La enfermedad y la muerte aparecen como lo que nos impide apreciar bien la vida que Dios quiere darnos. La situación de Lázaro pone en riesgo la vida de él mismo, la vida de Jesús y la vida de sus discípulos que van para morir con él.

Cuando la muerte nos circunda la fuerza de la vida como don de Dios cobra más sentido. La figura de Lázaro, la de los discípulos y la de Jesús mismo tienen un sentido paradigmático (ejemplar) importante. En Lázaro nos encontramos con el hombre que, tarde que temprano, ha de experimentar la enfermedad y la muerte, pese -incluso- a su amistad y cercanía con el Señor Jesús. En los discípulos nos situamos quienes titubeamos, aferrándonos a lo único que conocemos de la vida, sin abrirnos al riesgo del don de Dios. En Jesús aparece la seguridad de Dios que no tiene dudas de sí mismo, ni de su misma vida que puede compartir con el hombre mostrando así su gloria. Contemplar el poder que Dios tiene sobre la vida plena, anhelo de todo ser humano, ha de traducirse en seguridad existencial para reorientar nuestra vida hacia Dios. Habiendo descubierto el don de Dios, habiendo contemplado su gloria no podemos seguir viviendo según los caprichos de nuestro corazón, ni según nuestros titubeos normales. La vida de fe ha de ayudarnos a recuperar la dignidad de nuestra vida de bautizados. Dice san Pablo, ustedes…llevan una vida conforme al Espíritu, puesto que el espíritu de Dios habita verdaderamente entre ustedes.

Por una cultura de la paz. Hace unos días una de nuestras autoridades oficiales reconoció que uno de los municipios de Chiapas con más incidencia en materia de violencia, robos e inseguridad es el de Tapachula. Es un buen paso saber que ya se va cobrando conciencia de la problemática tan delicada en que vivimos. Pero, creemos que todavía no se describe a fondo el problema puesto que las cifras que se manejan generalmente corresponden a los delitos que se denuncian; sin embargo, la inmensa mayoría de los atracos no se denuncian y quedan en el anonimato debido a la impunidad, a la burocracia, a la inseguridad y desconfianza que genera denunciar ante quien debe atender a la sociedad y hacer justicia. Por ello, creemos que el problema es más complejo. Será importante entonces comenzar a hacer conciencia de la parte que nos toca en la resolución de este gran y grave problema social.

Como Iglesia Católica estamos comenzando a realizar en algunas parroquias los diálogos por la paz con los que esperamos que puedan surgir tanto una mayor conciencia de la situación, como, al mismo tiempo, algunos compromisos concretos.

Una política migratoria ineficaz e inhumana. Quienes por gusto o por necesidad asistimos al Parque Central de la ciudad de Tapachula notamos el caos, agravado por el cierre de los espacios con motivo de los arreglos que se prevén, al que se ha llegado debido a una política migratoria ineficaz e inhumana. Ineficaz porque desde hace meses o quizá ya años nos hemos visto en una actitud de sinrazón (queriendo no tener otra palabra para describirlo) porque los hermanos migrantes no encuentran, no quieren o no pueden encontrar espacios en donde puedan vivir con dignidad, es decir, con orden, limpieza, seguridad y la más mínima asistencia de salud. Y pareciera que tampoco nuestras autoridades, de los tres niveles de gobierno, han encontrado una solución que favorezca los mínimos indispensables; pareciera que la situación ha rebasado no sólo la falta de recursos sino hasta la propia voluntad de afrontarlo. Inhumana, también, porque pareciera que, los propios hermanos migrantes, no han encontrado o no han querido un lugar dónde pasar la noche, dónde asearse o remediar sus necesidades vitales. En nuestra humilde percepción en el Parque Central no sólo se respira el hedor de los desechos humanos vertidos por doquier sino la incapacidad de afrontar este asunto.

Como Iglesia Católica queremos seguir siendo parte de la solución. Por ello, hemos decidido volver a reorganizarnos para atender, desde nuestros humildes recursos pero con la firme convicción de la caridad cristiana de una Iglesia Samaritana, estas necesidades que también a nosotros nos rebasan. No obstante, queremos refrendar nuestro mejor y mayor propósito por ayudar a esta situación que ya no es una coyuntura sino una realidad lacerante de la vida cotidiana frente a la que no podemos cerrar los ojos ni los oídos como si no existiera o que, simplemente, nos disculpáramos porque “no nos toca”. Nosotros seguiremos haciendo lo que la coherencia de la fe en Cristo Jesús nos apremia. Pero, de nuevo hacemos un urgente llamado a nuestras autoridades a asumir su responsabilidad.

El Próximo Domingo es la celebración del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Desde ahora digamos ya una palabra para entrar en un mejor espíritu a celebrar los grandes misterios de la fe cristiana. Como todos los demás domingos se celebra la victoria del Señor Resucitado sobre la muerte. Pero con particular celebración se pueden apreciar mejor sus características más propias. Es en particular una aclamación ante la victoria del Señor que expresa que esta victoria se obtiene a través del sufrimiento (narración de la pasión). Las palmas y los ramos manifiestan que la muerte en la cruz es camino de victoria y, victoria ella misma, por cuanto esta muerte destruyó la misma muerte. Sigámonos preparando espiritualmente para vivir con profunda fe la Semana Santa.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.

+ Jaime Calderón Calderón

VIII Obispo de Tapachula