La Voz del Obispo | Importante es vivir para Dios y no para nosotros mismos

Muy querida familia diocesana, escuchamos un fragmento de San Lucas (Lc 20,27-38) en el que los saduceos quieren ayudar a Jesús para que no haga el ridículo en Jerusalén por su desconocimiento de la Ley de Moisés. Preguntan a Jesús: Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los siete estuvieron casados con ella? Jesús ya está en Jerusalén y sus discípulos han de abrirse a preocupaciones que van más allá de lo que escuchaban en Galilea. Argumentar a favor de la resurrección es el problema que los saduceos presentan a Jesús. La cuestión planteada no refleja la disposición de los saduceos por aprender algo de Jesús, sino una especie de lástima compasiva que sentían por el profeta de Nazaret que, sin entender la Ley de Moisés, defendía la doctrina de la resurrección. Más allá de esta vida no hay más, era la convicción saducea y si hubiera algo, la misma Ley de Moisés, interpretada a la letra, quedaría entrampada. La respuesta del Señor Jesús va mucho más allá de las interpretaciones ingenuas y justificadoras del modo de vida de los saduceos.





El Señor Jesús no cae en la trampa ingeniosa, pero ingenua, propuesta por los saduceos. El problema de fondo de su planteamiento no es saber de quién será esposa la mujer, sino el provocar que Jesús se convenza, por sí mismo, que la resurrección es un absurdo. La respuesta de Jesús los sitúa frente a la resurrección como una realidad nueva y compleja y sostiene esta verdad desde la misma ley de Moisés. La otra vida no es una cosecha automática, hay que ser juzgado digno de ella. La resurrección viene de Dios, porque Él los habrá resucitado. Dios es el Dios de la vida, porque para él todos viven. Importante es vivir para Dios y no para nosotros mismos. La vida cómoda de los saduceos era solo una forma velada de cerrar la ventana a la esperanza y de justificar su vida híbrida. La vida cristiana depende del atrevimiento que tengamos para salir de nuestras estructuras mentales y de nuestros mundos creados, para abrirnos al poder, a la bondad y a la voluntad de Dios.

2. Después de la celebración de todos los santos y los fieles difuntos, la liturgia como la misma naturaleza nos van introduciendo al segmento final del año litúrgico como del año civil. Qué importante es entrar dentro de nosotros mismos y empezar un balance de lo acontecido en nuestra vida personal. Nuestra vida es el “libro” más valioso que se nos ha entregado, un libro que muchos lamentablemente no leen, o lo hacen demasiado tarde, antes de morir. Por eso considero que deberíamos entrar en nosotros mismos. Leer nuestra vida. Leernos dentro, cómo ha sido nuestro recorrido. Con serenidad. Entremos en nosotros mismos. De esta manera iremos preparando ya el corazón para vivir mejor las celebraciones venideras.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.





+ Jaime Calderón Calderón

VIII Obispo de Tapachula