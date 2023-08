La Voz del Obispo | La oración alimenta y fortalece la vida

Querida familia diocesana, ayer escuchamos un texto más de san Mateo (Mt14,22-33) y dice: (Jesús) subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Extraño pero real, San Mateo nos presenta al Señor Jesús haciendo oración a solas. Sin embargo, esta frecuencia escasa de presentar a Jesús en oración da más fuerza a la acción de Jesús y a la dinámica de la vida de los discípulos y misioneros de hoy. La atención cercana a las multitudes ha de ir acompañada de la oración a solas. El discípulo misionero actual ha de encontrar en los momentos de oración, la seguridad y fortaleza para caminar sobre las aguas turbulentas para ir al encuentro de sus hermanos llevando una palabra de valor y tranquilidad. La oración alimenta y fortalece la vida de aquél sobre quien descansa la responsabilidad de acompañar y dirigir a la comunidad.

Tranquilícense y no teman. Soy yo, dice Jesús. En medio de la inseguridad y turbulencia de la noche, frente a los temores de los discípulos y ante la desesperación de algunos de ellos, éstas son las palabras del Señor. La barca de Pedro que durante un buen tiempo fue imagen de la iglesia viene retratada aquí con crudeza. La travesía en medio de vientos contrarios, turbulencias y oleaje amenazador es expresión de la vida cotidiana de la iglesia. La visión escasa para reconocer al Señor en medio de estas dificultades, también lo es. Sin embargo, en medio de esta maraña poco clara de situaciones complicadas es donde se presenta el Señor. Su presencia, como nos recuerda la fórmula YO SOY, es portadora de tranquilidad y valor. El Señor se hará presente en medio de las dificultades de nuestra vida con este mismo mensaje de paz. Una paz distinta, no es como la paz que da el mundo, es una paz que emerge de la presencia del Señor en medio de las dificultades de la vida. El reclamo de esta presencia del Señor siempre será una invitación a fortalecer la fe y a no dudar.

“Prioricemos el fortalecimiento de cada comunidad educativa, en beneficio de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.

Hace ocho días les presentaba de manera muy breve el comunicado que los obispos de México hicimos sobre el tema de la educación, cuya confrontación se encuentra especialmente en los llamados textos gratuitos. Mucha tinta se ha derramado a favor y en contra. Posiciones antagónicas chocan frontalmente, y la desacreditación no se deja esperar.

En el comunicado pasado les adelantaba que en esta edición diría una palabra sobre los textos; sin embargo, sería imprudente y necio si lo hiciera ya que tengo sólo referencias indirectas de estos libros. En realidad, pocos han tenido acceso a ellos; lo más preocupante es que los mismos docentes no hayan tenido acceso antes ni que estén capacitados para acompañar los procesos. Pero hay que esperar a que aclare un poco la noche.

Pero lo que no puede esperar es crear un ambiente que pase del insulto y la desautorización al de escucha y diálogo en donde verdaderamente el centro y el interés sea el de las personas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; sin ello, lo que hagamos será siempre insuficiente.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.





+ Jaime Calderón Calderón

VIII Obispo de Tapachula