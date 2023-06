La Voz del Obispo | Necesario leer y conocer propuestas e ideales de futuros servidores públicos

Querida familia diocesana, cuando estaba sentado en la casa Mateo escuchamos hoy en el Evangelio (Mt 9,9-13). El compartir la vida, estando en un acuerdo común, del que nos habla el profeta Oseas con el verbo conocer, es la realidad que San Mateo retrata con la expresión sentarse a la mesa. Sentarse a la mesa, comer con alguien, no se reducía a satisfacer la necesidad de alimento. Sentarse a la mesa era compartir la vida. Esta es la razón por la que los fariseos entran en crisis y recurren a los discípulos de Jesús para pedir explicaciones. No es casual la mención que el evangelista hace de dos mesas. Mateo estaba sentado a su mesa de recaudador de impuestos. Ésta era su vida, de ahí lo llama el Señor, para que siente en otra mesa, la mesa del Señor.

Con la imagen del sentarse a la mesa el evangelista da razón de que el llamado de Jesús, sígueme, es un llamado a cambiar de mesa, a cambiar de vida. Esta misma imagen sirve a San Mateo para darnos razón de la voluntad expresa de Dios de compartir la mesa con quien está más lejos de él, los publicanos y los pecadores. Nadie puede, ni debe, sentirse lejos del amor de Dios. De la misma forma nadie puede apropiarse el derecho de indicar a Dios con quien ha de compartir su mesa. La verdadera misericordia divina, en esta parte del evangelio que da razón del ministerio de Jesús a favor de Israel, se expresa en su amor y cercanía a los últimos y despreciados del mundo. El llamado de Dios no es un llamado y una elección que excluyan. El llamado de Dios tiene y tendrá siempre sentido involucrante, no excluyente, y comienza por aquéllos que -en apariencia- están más lejos: Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.





Eucaristía: fiesta de la fe. A través de los medios de comunicación podemos constatar la alegría y el gozo que nos trae la presencia eucarística del Señor en nuestras comunidades. Hemos vivido hermosas expresiones culturales, espirituales y de devoción que la fiesta de Corpus Christi nos permitió el pasado jueves. Alrededor de la mesa del Señor, la Iglesia se descubre como familia redimida por su amor y permanentemente acompañada por Él, en la travesía de esta vida. ¡Cuántas súplicas elevadas en todo el mundo ante la presencia del Señor, rogándole la paz y la reconciliación! En la fiesta eucarística del Corpus Christi, resuena el imperativo de la construcción de la comunión entre nosotros, del esfuerzo de crear una atmósfera eucarística que sabe reconocer también en el hermano la presencia salvadora del Señor. Mis hermanos, que la fiesta de la fe, no quede en el mero festejo humano, sino que se convierta en un gozo espiritual comprometido de buscar la reconciliación y la paz que tanto necesitamos.





El tiempo de las pre-campañas políticas. Estamos por iniciar el tiempo de conocimiento más profundo y serio sobre los candidatos a los diferentes servicios públicos. Por lo que ya desde ahora, deberíamos empezar el discernimiento sobre nuestro voto. Quisiera ofrecerles un criterio fundamental en ello, tomado de la carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, para discernir sobre la credibilidad de un verdadero político: el compromiso auténtico en acoger las fragilidades de los pueblos y de las personas, en estos tiempos de violencia e inseguridad. Esto es, que sepan hacerse cargo en el presente -y no con meras promesas- de las verdaderas necesidades de las personas en su situación más marginal y angustiante, y ser capaz de dotarlos de paz y bienestar. Ello requiere que el político sea un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista y pragmática y con una moral capaz de sustentar sus propuestas con el peso de una vida y trayectoria que los sostenga en la verdad (cf. FT 188).

Hermanos y hermanas, nuestro compromiso social no es una opción sino un deber cristiano. Por ello, vayamos leyendo e informándonos sobre las propuesta e ideales de nuestros futuros servidores públicos, ya que la construcción de la paz y la generación del bien común, en gran medida, recae en ellos, que están al frente del pueblo.





Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.





+ Jaime Calderón Calderón

VIII Obispo de Tapachula