La voz del Obispo | No debemos aspirar en la vida a ser sólo buenas personas sino a ser santos

Muy querida familia diocesana, este domingo leemos en el evangelio de San Lucas (Lc 19,1-10) que Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Una frase tan breve es capaz de retratar al ser humano, presentado en el hombre Zaqueo. Un nombre preciso, una complexión determinada, una forma de ganarse la vida y una curiosidad que expresa el deseo oculto de su corazón, trataba de conocerlo. La cultura nos dice que era un judío excluido. Era un judío marginal, no por su posición económica, sino más bien por su quehacer. Un jefe de publicanos era un hombre excluido del pueblo de Dios, era alguien que había cambiado su identidad de hijo de Abraham por la ambición del dinero, su quehacer era formar parte de la red de ladrones que cobraba los impuestos del imperio romano.

El encuentro con el Señor Jesús cambió su vida. La misericordia de Dios, expresada en la necesidad de hospitalidad que Jesús manifiesta, da fe del deseo de Dios de alojarse en el corazón del hombre, más en el del pecador. Zaqueo no solo da hospedaje al Señor Jesús, lo deja vivir de forma permanente en su casa. Cambia toda su vida y recupera todos sus derechos, el hoy de la salvación ofrecida por Jesús llegó a su casa, porque también él es hijo de Abraham y el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, como los discípulos, tendríamos que entender: nadie queda fuera del Reino de Dios. El Reino no es una realidad excluyente, sino involucrante. Sólo es preciso dejarnos encontrar por el Señor y abrirle el corazón.

2. El próximo martes 01 de noviembre celebraremos litúrgicamente la Solemnidad de todos los santos. ¿A quién nos referimos? ¿Porqué los celebramos? Los santos son aquellos que participan ya de la visión de Dios; son aquellos que forman parte de esa muchedumbre a la que hace referencia el libro del Apocalipsis: “han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero”. Por ello, nuestra oración no es para pedir por ellos, sino para que ellos intercedan por nosotros ante Dios. La Iglesia ha declarado un número pequeño de santos de manera oficial pero hay muchísimos más, que aunque no han sido elevado a los altares participan de la gloria celestial. En ese día nosotros recordamos a todos ellos, conocidos y desconocidos, e imploramos de ellos su intercesión; los recordamos con profunda alegría porque su meta es la nuestra. No pasemos desapercibido ese día puesto que nos recuerdan también que cada uno de nosotros está llamado a la santidad. No debemos aspirar en la vida a ser sólo buenas personas sino a ser santos, porque Dios es Santo.

3. El próximo miércoles 02 de noviembre celebraremos litúrgicamente la conmemoración de todos los fieles difuntos. Recordemos que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por ello, que nuestra participación en las celebraciones tengan un profundo sentido de fe y esperanza. Esta celebración no debe quedar sólo en un recuerdo de nuestros seres queridos para llorarlos y llevarles flores sino que nos remite al sentido más profundo de la propia muerte de nuestro Salvador, una muerte injusta, dolorosa y humillante. Pero una muerte movida por el más profundo amor a la humanidad porque el Señor nos amó hasta el extremo (cf. Jn 13,1). Una muerte que es fecunda porque de su resurrección gloriosa nos participa la vida nueva, la vida que nos quiere comunicar. De manera que esta mirada cristiana alienta en lo más hondo nuestra esperanza porque la muerte de nuestros seres queridos, y nuestra propia muerte, no es para siempre si hemos sabido unir toda nuestra vida, nuestros sufrimientos y la misma muerte a la muerte del Señor e igualmente seremos unidos a la vida que no se acaba, a la vida gloriosa del Señor Resucitado.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.

+ Jaime Calderón Calderón

VIII Obispo de Tapachula