Querida familia diocesana, leemos en el evangelio de San Juan (Jn 14,1-12): Yo soy el camino, la verdad y la vida. Creer en Dios es creer en Jesús. Jesús muestra a sus discípulos la grandeza de su ser y la profundidad de su misión. Él no solo es el camino para llegar al Padre, Jesús es el rostro visible del Padre. Encontrarse con Jesús, es encontrarse con el Padre, creer en el Padre es creer en Jesús.

Hay varios elementos en el fragmento del evangelio en los que uno bien pudiera detenerse y reflexionar. La fe aparece aquí no como la búsqueda desesperada de Dios en el corazón del hombre, sino como el encuentro sereno con Jesús. No perder la paz significa responder en Jesús al Padre que sale a nuestro encuentro, significa no perdernos en la maraña de imágenes, preocupaciones, supersticiones y búsquedas inútiles. Basta encontrarnos con el Padre en Jesús.

Jesús es el camino para llegar al Padre, es la verdad que nos alcanza la libertad plena, es la vida en abundancia (Jn 10,10) que Dios quiere para nosotros que somos sus hijos. Jesús es todo. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Ver a Jesús es ver al Padre. En la vida de Jesús se nos revela la vida de Dios. En la misión de Jesús de mostrarnos al Padre, encontramos también la responsabilidad, por la dicha de haber creído, de ser nosotros presencia visible de Jesús mismo.

A propósito de la reforma del artículo 181 del código penal en Chiapas. Ruego a todos mis hermanos sacerdotes que lean, en cada celebración eucarística dominical, el comunicado en el que los obispos, que servimos a este bellísimo y amado estado de Chiapas, hemos expresado nuestras convicciones a propósito de la reforma del artículo 181 del código penal en Chiapas. Ello, con la finalidad de que sea conocido y que sea, además, una ocasión para que la comunidad tenga mayor conciencia sobre este asunto tan delicado.

Día de la mamá: 10 de mayo. Con profundo amor agradezco la vida que Dios me ha concedido en la persona de mi mamá. Y en ella, agradezco también a Dios por cada madre de familia que con tanta entrega aman a sus propios hijos. Les abrazo con profundo afecto de hijo. Les encomiendo a Dios y ofrezco la santa misa de ese día por cada una, viva o difunta.

Mirando al cielo. Es la película que presenta la historia del niño-adolescente mártir José Sánchez del Río (Sahuayo, Michoacán), que este 10 de mayo se estrenará en Cinépolis. Cuando el amor a Dios es más grande que nuestros miedos.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.

+ Jaime Calderón Calderón

VIII Obispo de Tapachula