La Voz del Obispo | Promuevan y acompañen a todas las vocaciones, especialmente al ministerio ordenado

Querida familia diocesana, el tono del texto sagrado ha cambiado del todo. Hemos dejado ya los motivos escatológicos que acompañaron el fin del año litúrgico. Estamos iniciando un ciclo litúrgico nuevo, en el transcurso de un año, celebraremos el Misterio del Señor Jesús. Al inicio de este año el texto sagrado nos propone una serie de nuevos temas: iniciar el nuevo ciclo con entusiasmo renovado y estar preparados para recibir la salvación que viene.

Este Domingo dice el evangelio de San Mateo (Mt 24,37-44): Velen, pues, estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. La marcha ha iniciado, las actitudes y los posicionamientos de todo cristiano comienzan a evidenciarse. Un hombre en camino, por encima del ritmo de su marcha, sabe que no puede distraerse. Este texto no es una amenaza, ni siquiera llega a ser una advertencia. La indicación del texto es algo que hemos de recordar siempre. La venida del Señor condiciona nuestra vida, convirtiéndola en una constante espera. Esta nueva forma de vivir es lo que llamamos el modo de vida cristiano; es el estilo de vida al que estamos llamados a vivir como creyentes en Jesucristo el Señor.

Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, leemos en el salmo 84. De forma remota, el texto ya nos prepara para recibir al Jesús que nace. Este fragmento nos habla ya del niño Jesús, misericordia y salvación de Dios. Ambas palabras, misericordia y salvación, son suficientes para tener una primera visión completa de la persona, del misterio, del decir y del hacer de Jesús. Él es el rostro misericordioso del Padre que trae la salvación para todos. La frase del salmo no es una petición orientada a combatir la resistencia de Dios que nos oculta su misericordia, sino más bien una plegaria para que abra nuestros ojos y oriente nuestra mirada para contemplar su misericordia y salvación presentes en el niño Jesús.

Día del Seminario. Mis queridos hermanos permítanme recordarles que la formación sacerdotal es una tarea de todos. Ciertamente, el primer responsable de la formación, después del Espíritu Santo, es su mismo servidor ayudado por una comunidad formadora de sacerdotes elegidos para este servicio; sin embargo, cada sacerdote, cada bautizado también es responsable de acompañar, desde su propio servicio eclesial, en la promoción y formación de los futuros sacerdotes.

En el Plan Diocesano de Pastoral, en el área de la descripción de las fortalezas eclesiales, dijimos que: “El clero de la Diócesis es joven, nativo y formado en nuestro Seminario.” (n. 8). Esto nos reafirma que vamos por buen camino ya que nuestro Seminario Diocesano ha ido cumpliendo cabalmente la misión para la que está. Pero hoy está necesitando de un nuevo impulso y compromiso de todos nosotros ya que los tiempos han cambiado y, por lo mismo, lo exigen.

Desde mi llegada a esta amada familia diocesana pedí, a cada parroquia, proveer al menos de un seminarista para nuestro Seminario. Muchas parroquias han respondido; otras todavía no. Por ello, hoy ruego a Dios y toco el corazón de cada párroco y de cada familia parroquial para que se empeñen en esta encomienda que hace su obispo. Por favor, oren, promuevan y acompañen a todas las vocaciones, especialmente al ministerio ordenado.