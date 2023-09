La Voz del Obispo | Que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga

Querida familia diocesana, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, escuchamos en el evangelio de san Mateo (Mt 16,21-27). ¡Cuánta fuerza de significado hay en esta frase tan breve! Este es el camino del discípulo. Renunciar a sí mismo significa dejarse conducir por la forma como Dios piensa y ve la vida. Significa no anteponer nuestros temores al camino del maestro, pese a la tensión que eso nos traiga. Significa dejar que Dios sea a través de nosotros, hacernos instrumentos y no asesores del Señor. Renunciar a sí mismo por el Señor Jesús es cristalizar el mandamiento del Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser y con todas tus fuerzas.

Tomar la cruz es compartir el destino del maestro. Es fortalecernos con el valor de su fidelidad a la voluntad del Padre. Es hacernos discípulos sin abandonar nuestras responsabilidades terrenales. La cruz, signo de la victoria del Señor, es todo lo que llevamos con nosotros en el camino de la vida con la seguridad de salir victoriosos. Sólo la cruz hará que vivamos la vida como una gracia y felicidad permanentes y no como un padecimiento. Asumir nuestras responsabilidades y nuestro ser de discípulos es el camino que nos lleva a la vida verdadera. Lejos de nosotros pensar que seguir al Señor es sacudirnos de aquello y aquéllos que Dios nos ha encomendado. Seguir al Señor es el camino del discípulo. La traducción del texto litúrgico no es muy feliz. Según los estudiosos es preferible y justo utilizar la expresión ponte detrás de mí y no apártate. Apártate tiene más sentido de rechazo que de invitación o corrección. La frase que el Señor dirige a Pedro es una invitación a retomar su papel de discípulo y a abandonar su pretensión de constituirse en asesor y censor del Señor. El discípulo no está para corregir al maestro, sino para seguirlo.





Movilidad humana. El pasado 24 de agosto de 2023, en San Salvador, se realizó el IX Encuentro de Obispos de Frontera sobre la Movilidad Humana de las Conferencias Episcopales de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El mensaje final tuvo por título: “Libres de elegir si emigrar o quedarse”. Atender las causas y el camino de personas vulnerables en movilidad.

En el mensaje final se nos coloca de frente a la realidad migratoria atravesada por diversos rostros marcados por el dolor que causa el descarte y la globalización de la indiferencia. Se hace un llamado a poner mucha atención en la que se considera una situación urgente y preocupante: la migración forzada que afecta a tantas personas en nuestra región, de todos aquellos que se ven obligados a abandonar sus hogares en busca de seguridad y una vida mejor. Se reconoce que la migración forzada es un fenómeno complejo y multifacético, impulsado por una variedad de factores como la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades económicas, la inestabilidad política y más recientemente por los efectos del cambio climático. Se reconoce que cada persona que se ve obligada a dejar su hogar, llevando consigo una historia única, hay sueños rotos, familias separadas y vidas marcadas por el sufrimiento.

Por ello, nos urgen a defender la dignidad y los derechos de todos los seres humanos, independientemente de su origen o estatus migratorio.

Duele ver como tantas personas son víctimas de la trata, abusos y discriminación en su travesía hacia un futuro mejor y como las fronteras que deberían ser lugares de encuentro y fraternidad son símbolos de muerte y exclusión. Hay una clara conciencia de los peligros y riesgos que enfrentan en su camino, incluyendo la violencia, la explotación y la muerte. E indigna constatar que diversos actores, entre ellos, autoridades, cuerpos de seguridad, crimen organizado e incluso algunos pequeños comerciantes y empresarios lucran indebidamente, aprovechándose de ellos.

El carácter forzoso de muchos de los flujos migratorios actuales obliga a considerar atentamente las causas de la migración contemporánea. En su Mensaje para la 109 Jornada del Emigrante y del Refugiado, el Papa Francisco busca promover una renovada reflexión sobre un derecho aún no codificado, el derecho a no emigrar. Se trata de ser libres de emigrar o quedarse. Desde nuestros territorios nos sumamos a la iniciativa del Santo Padre porque reconocemos que el Desarrollo Humano Integral es el camino para asegurar vida digna para todas las personas, especialmente las vulnerables. Debemos reafirmar que el derecho a permanecer en el lugar de origen es anterior, más profundo fundamental que el derecho a emigrar. Es urgente y necesario adoptar políticas migratorias justas y humanas que respeten la dignidad y los derechos fundamentales de todos los migrantes.

A nosotros como familia diocesana nos corresponde ser comunidades fraternas, acogedoras y solidarias con los migrantes que llegan a nuestras puertas. No nos cansemos ni nos acostumbremos a ver el dolor de los hermanos. Sigamos con empeño haciendo el bien.





Mes de la Biblia. Septiembre es el mes dedicado de manera especial a la Biblia, en virtud de la conmemoración litúrgica de san Jerónimo, un grande y apasionado amante de la Sagrada Escritura. Este motivo representa una magnífica oportunidad para invitarles para que todos sigamos trabajando intensa e infatigablemente para que la Palabra de Dios sea difundida en nuestro pueblo y sea experimentada como fuente de luz y vida, y para que la Sagrada Escritura llegue a ser realmente el alma de las distintas acciones pastorales de nuestra familia diocesana.

Ahora que nos estamos preparando para el momento especial de gracia, que representa el Sínodo de los Obispos, recordemos que sólo podrá haber sinodalidad si nos escuchamos entre nosotros, pero sobre todo si escuchamos al Espíritu Santo, que nos habla de muchas maneras, y de modo especial nos habla en la Palabra inspirada por él mismo. Estemos pendientes del material que nos ofrecerá nuestra Comisión Diocesana de la Animación bíblica de la Pastoral para que en cada parroquia se tenga en especial atención.





Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.