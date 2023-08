La Voz del Obispo | ¿Realmente nos refugiamos en el Señor?

Querida familia diocesana, Una mujer cananea le salió al encuentro (al Señor Jesús) y se puso a gritar: Señor Hijo de David, ten compasión de mí, leemos en san Mateo (Mt 15,21-28). El motivo principal del fragmento del evangelio de hoy es la actitud ante los paganos y su acceso a la salvación. La mujer no es una judía. A eso hay que sumar la distancia histórica que había con los cananeos. Nunca las promesas a Israel los habían involucrado. Más aún, Jesús, el profeta de Nazaret, era un signo de la presencia de Dios para algunos judíos, pero no para los cananeos. Los cananeos no eran parte de las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Delante de nosotros está la respuesta que tanto preocupaba a los judíos de la época y a los primeros cristianos. ¿Cómo ve Dios a los paganos?

Los profetas del postexilio hablaban de una salvación que, poco a poco, se iba abriendo a la universalidad. Esto no disminuía la importancia de Israel como el pueblo heredero de la promesa. Más aún, la actitud misma de Jesús refleja cierta cerrazón al considerar a los judíos como destinatarios de los beneficios de Yahvé, no se quita el pan a los hijos para echárselo a los perros. Sin embargo, el fragmento muestra la fuerza de la fe que es capaz de abrir el don de Dios a la universalidad. La fe tiene esa fuerza que mueva montañas y abre el corazón del mismo Dios, también los perros tienen derecho a las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Cuánto valor necesitó la mujer para arrojar sobre el Señor Jesús toda la fuerza de su fe y zarandearlo! La mujer cananea recurre al Señor Jesús porque está viviendo momentos de verdadera dificultad con la enfermedad de su hija. Un demonio terrible atormentaba a la niña. Este problema que enfrenta mujer cananea se parece mucho a tantos problemas que van enfrentando los discípulos y misioneros del Señor hoy. Contemplando la actitud de la mujer, hemos de preguntarnos ¿A quién recurrimos para buscar solución a nuestros problemas? ¿Realmente nos refugiamos en el Señor? ¿Nuestra fe es capaz de arrancar del corazón del Señor una solución a nuestros problemas? La respuesta la tiene cada uno de nosotros.





Educar es una responsabilidad de todos, principalmente de los padres de familia. De la polémica suscitada en torno a los libros de texto gratuito, podemos sacar una buena enseñanza: que educar es una responsabilidad de todos, principalmente de los padres de familia. Por ello, el Papa Francisco, en el año 2019, propuso un Pacto Educativo Global como una iniciativa en este campo con la finalidad de mejorar la calidad educativa, formar mejores personas y comunidades más fraternas y construir juntos una aldea por un mundo mejor: “cultivar juntos el sueño de un humanismo solidario, que responda a las esperanzas del hombre y al diseño de Dios”. Esta iniciativa requiere de tres momentos:

a. Tener la valentía de colocar a la persona en el centro. Se requiere de un pacto que anime los procesos educativos formales e informales, que no pueden ignorar que todo en el mundo está íntimamente conectado y que se necesita encontrar —a partir de una sana antropología— otros modos de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso. En un itinerario de ecología integral, se debe poner en el centro el valor propio de cada criatura, en relación con las personas y con la realidad que las circunda, y se propone un estilo de vida que rechace la cultura del descarte.

Invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad. La acción propositiva y confiada abre la educación hacia una planificación a largo plazo, que no se detenga en lo estático de las condiciones. De este modo tendremos personas abiertas, responsables, disponibles para encontrar el tiempo para la escucha, el diálogo y la reflexión, y capaces de construir un tejido de relaciones con las familias, entre las generaciones y con las diversas expresiones de la sociedad civil, de modo que se componga un nuevo humanismo.

c. Formar personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad. El servicio es un pilar de la cultura del encuentro: “Significa inclinarse hacia quien tiene necesidad y tenderle la mano sin cálculos, sin temor, con ternura y comprensión, como Jesús se inclinó a lavar los pies a los apóstoles. Servir significa trabajar al lado de los más necesitados, establecer con ellos ante todo relaciones humanas, de cercanía, vínculos de solidaridad”.

Querida familia diocesana no nos sumemos al impulso ciego de las descalificaciones. Elevemos la mirada más allá de esta polémica y, juntos, como sociedad comprometámonos en la construcción de un mundo mejor, más humano e incluyente y más cristiano.





Jornadas de oración mensual por la paz. Este domingo 20 de agosto nos uniremos en oración con toda la Iglesia que peregrina en México, con la intención de pedir para que eduquemos y pensemos para la paz. Hoy más que nunca debemos recordar que nuestra tarea más importante es fortalecer el amor y ayudar a sanar las heridas. Reconociendo que la superación de la violencia sólo será posible con el hábil uso de herramientas que se consiguen con la educación y que capacitan para hablar un lenguaje de paz. En estas circunstancias, no podemos olvidar la tarea educativa de los padres de familia que deriva de su propia vocación en la participación en la obra creadora de Dios; engendrando por amor y al amor a los hijos, buscando su crecimiento y desarrollo, queriendo para ellos una vida plenamente humana; los padres de familia hacen pleno y perfecto el servicio a la vida cuando el amor paterno y el amor materno se orientan a la educación de los hijos.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.





Jaime Calderón Calderón

VIII Obispo de Tapachula