La Voz del Obispo | Reconocer la misericordia en el dolor de los enfermos

Querida familia diocesana, hoy escuchamos en el evangelio de san Mateo (Mt 5,1-12), las palabras sobre Jesús subió al monte y se sentó. Subir al monte describe la búsqueda del hombre como respuesta a Dios que sale a su encuentro. El monte es el lugar del Señor, en el monte fue proclamada la ley. Moisés subió al monte para recibir las directrices del proyecto de Dios para su pueblo. Jesús subió y sentó, entonces se le acercaron sus discípulos. Los movimientos descritos son movimientos bien pensados por el autor del evangelio. Viene enseguida una verdadera revelación. Dios, en su Hijo Jesús, nos volverá a entregar las directrices del proyecto del Reino de los cielos. Hemos de estar atentos porque, que el maestro suba y se siente, significa que va a enseñar. La actitud propia del discípulo será acercarse y escuchar. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Esta bienaventuranza ha de entenderse desde la indisposición de los fariseos para descubrir la presencia de Dios detrás del actuar de Jesús. Dios se hace presente entorno nuestro. No es tan complicado descubrir a Dios con tanto bien a nuestro alrededor. Sin embargo, para encontrarnos con El hemos de desterrar la malicia del corazón y tener un corazón confiado y dispuesto a vivir la fraternidad. Sólo quien tiene un corazón puro -libre de prejuicios, maldad, malicia, predisposiciones y malas intenciones- podrá ver a Dios. Entrar en la dinámica del Reino de los cielos exige de nosotros despojarnos de lo que nos predispone contra los demás. Solo así, volteando entorno nuestro, descubriremos siempre la obra de Dios.

Jornada por la Vida Consagrada 2023. Este próximo día 02 de febrero celebramos la Jornada por la Vida Consagrada. Como el Papa Francisco ha expresado recientemente que “amar a Cristo significa amar a la Iglesia, su cuerpo. La vida consagrada nace en la Iglesia, crece con la Iglesia y fructifica como Iglesia”. Por ello, la Vida consagrada debe evitar el aislamiento porque ello le empobrece y le impide ser la luz que ilumina la vida de quienes vivimos a su lado. Felicidades queridas hermanas y hermanos consagrados. En comunión de afecto y oraciones.

La Jornada Mundial del enfermo se celebra este próximo 11 de febrero. Con ocasión de esta jornada les comparto, para este Domingo, dos ideas fundamentales del mensaje que el Papa Francisco nos ha compartido este año, y para el próximo Domingo les entregaré otras tres ideas que completarán el contenido del mensaje papal. A. La enfermedad: algo común a todos. La enfermedad y la debilidad forman parte natural de nuestra existencia por ello debemos entender que cuando nos sucede y perdemos la salud no puede considerarse como una exclusión de la familia parroquial a la que pertenecemos; al contrario, ambos sufrimientos nos llevan al centro de la atención del Señor, que es Padre 2 y no quiere perder a ninguno de sus hijos por el camino. Se trata, por tanto, de aprender de Él, para ser verdaderamente una comunidad que camina unida. B. El abandono, una atrocidad. El Papa recuerda la parábola del Buen Samaritano al afirmar que “existe una conexión profunda entre esta parábola de Jesús y las múltiples formas en las que se niega hoy la fraternidad”. En particular, “el hecho de que la persona golpeada y despojada sea abandonada al borde del camino, representa la condición en la que se deja a muchos de nuestros hermanos y hermanas cuando más necesitados están de ayuda”. Por ello, aunque “no es fácil distinguir cuáles agresiones contra la vida y su dignidad proceden de causas naturales y cuáles, en cambio, provienen de la injusticia y la violencia”, no hay que perder de vista que “en realidad, el nivel de las desigualdades y la prevalencia de los intereses de unos pocos ya afectan a todos los entornos humanos, hasta tal punto que resulta difícil considerar cualquier experiencia como ‘natural'”. Por ello, el Papa Francisco afirma que “todo sufrimiento tiene lugar en una cultura y en medio de sus contradicciones”. Sin embargo, lo importante es “reconocer la condición de soledad, de abandono”, porque esto es “una atrocidad que puede superarse antes que cualquier otra injusticia”, porque, tal como apunta la parábola del Buen Samaritano, “todo lo que se necesita para eliminarla es un momento de atención, es decir el movimiento interior de la compasión.

Asamblea Diocesana. Gratitud, esperanza y compromiso son los tres sentimientos que quedan en el corazón de su obispo al término de la XXXIII Asamblea Diocesana. Gratitud a Dios y a cada hermano, especialmente a la Vicaría Episcopal de Pastoral, porque se llevó a cabo este encuentro tan significativo para nosotros, en donde constatamos que es la obra del Señor la que se realiza. Esperanza, porque confiamos en el Señor, aún en medio de desafíos del mundo presente. Y compromiso, porque nos renovamos en la convicción de que somos llamados a caminar juntos, y enviados para dar testimonio de lo que Dios nos ha confiado.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana. + Jaime Calderón Calderón VIII Obispo de Tapachula