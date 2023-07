La Voz del Obispo | Reino de Dios es aceptación del mal y la resistencia al evangelio

Querida familia diocesana, seguimos escuchando el discurso de las parábolas del Reino (Mt 13,24-43). La parábola del trigo y la cizaña en el campo describe simbólicamente el crecimiento del reino de Dios en la historia, que no está exento de luchas y de oposiciones dramáticas. El Reino de Dios es combatido y rechazado, no presenta un desarrollo homogéneo y triunfal, la palabra del evangelio no se presenta siempre necesaria y eficaz. Sin embargo, Dios no destruye el mal ni actúa con poder como juez intolerante. No podemos caer en la falsa ilusión de que la llegada del Reino borre totalmente el mal y haga surgir la justicia y la paz. El Reino va abriéndose camino en la historia a la sombra de la injusticia y del pecado. El Reino de Dios es aceptación de esa sombra misteriosa que es el mal y la resistencia a la palabra del evangelio. Es necesario asumir el optimismo y la paciencia de Dios que actúa con una eficacia superior a la del mal, aun cuando su acción en la historia se presenta como misteriosa y escondida.

Las parábolas del grano de mostaza y de la levadura ponen el acento en el contraste que hay entre la semilla microscópica y la poca cantidad de levadura y la inmensidad del árbol y de la masa fermentada que resultan al final. Así es el Reino de Dios: a pesar de la pequeñez con que se presenta a sus inicios llegará infaliblemente. La obra de Dios tiene una fuerza irresistible, como la del pequeño grano de mostaza y la levadura. El bien, aun cuando es escondido y humilde, puede hacer fermentar la pasta de la humanidad y de la historia, puede convertirse en un inmenso árbol. Este es el estilo de Dios y de Jesús.





Catequesis y cursos de verano





Iniciamos hace unos días ya el tiempo de vacaciones y, con este tiempo de descanso y esparcimiento, comienzan también los cursos de verano de distintas disciplinas tanto deportivas como intelectuales. Varias familias parroquiales ofrecen ya las catequesis de preparación pre-sacramental y de formación cristiana. Con este abanico de posibilidades, podemos otorgar a los niños, adolescentes y jóvenes la oportunidad de seguir creciendo en su formación integral. Agradezco a las comunidades parroquiales que ya tienen en su planeación anual algunos proyectos, e invito a las que todavía no tienen uno, a elaborarlos para ofrecerles espacios sanos, creativos y formativos.





Llamados para llamar





Los preseminarios son un momento de gracia y bendición para nuestra familia diocesana ya que son la conclusión de un serio proceso de promoción, formación y acompañamiento de nuestros adolescentes y jóvenes. Esta experiencia busca: “Brindar los elementos y herramientas que les ayuden a realizar un serio y profundo discernimiento vocacional mediante el acompañamiento del equipo del pre-seminario, el acercamiento a la persona de Jesucristo y la iluminación del Espíritu Santo para que realicen una clara y seria opción en su vida cristiana”.

Estas experiencias las estamos viviendo por foranías, hasta el momento son 130 adolescentes y jóvenes, los que han participado en ellas. Agradecemos a las familias parroquiales de “San Pedro” en Tres Picos, del “El Señor de las Tres Caídas” en el Triunfo y en “San Francisco de Asís” en Motozintla, por su oración, apoyo y colaboración. Sigamos orando y promoviendo nuestros pre-seminarios. Y los invitamos este 27, 28, 29 y 30 julio a nuestro último preseminario que se vivirá en las instalaciones del “Seminario Menor”.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.





+ Jaime Calderón Calderón

VIII Obispo de Tapachula