La voz del Obispo | Se esparce la violencia entre nuestros pueblos chiapanecos

En cada sexenio los gobiernos en turno presumen siempre lo que consideran sus logros. Y está bien que se reconozca lo que verdaderamente se mejora. Sin embargo, por lo que respecta a la actual situación de la violencia, inseguridad, extorsión, cobros de piso, asesinatos, robos, etc., nosotros tenemos otros datos. Y es que las estadísticas que se manejan de manera oficial no contemplan el altísimo número de delitos que no se denuncian debido a la burocracia, al miedo paralizante ante la falta de seguridad en las denuncias y la misma impunidad que impera. Por lo que quienes vivimos en estas tierras y escuchamos el clamor de un pueblo que sufre y al que se está sometiendo se puede asegurar que ha habido un alarmante aumento de violencia, especialmente en la sierra.

El creciente poder de grupos armados ha ido atemorizando a muchas familias y éstas deben huir para poder salvar la vida. Otras tantas, se someten al pago de estas nuevas “autoridades” para vivir y poder seguir sosteniendo a los suyos. Se han ido invadiendo más y más espacios, como una especie de pandemia criminal más letal que el propio covid 19.

Ante este enrarecido ambiente social, todos debemos preguntarnos ¿qué hacer? La proporción del fenómeno, la complejidad de sus causas, la inmensidad de su extensión, como metástasis cancerígena que devora, la gravedad de la violencia que disgrega y sus trastornadas conexiones, exige asumir esta problemática con mucha seriedad con comunes estrategias para entretejer la delicada red de relaciones humanas, sin la cual todos seremos derrotados ya desde el inicio.

No basta con culpar a los gobiernos de antes y de ahora, -aunque nuestro derecho sea vivir en paz y la obligación de nuestras autoridades garantizar un estado de derecho-, sino preguntarnos como creyentes en Jesucristo, como Iglesia Católica

¿Qué podemos ofrecer a esta sociedad en la que vivimos inmersos? ¿Por dónde comenzamos? “Sólo comenzando por las familias; acercándonos y abrazando la periferia humana y existencial de los territorios desolados de nuestras ciudades; involucrando a las comunidades parroquiales, las escuelas, las instituciones comunitarias, las comunidades políticas, las estructuras de seguridad; sólo así se podrá liberar totalmente de las aguas en las cuales lamentablemente se ahogan tantas vidas, sea la vida de quien muere como víctima, sea la de quien delante de Dios tendrá siempre las manos manchadas de sangre, aunque tenga los bolsillos llenos de dinero sórdido y la conciencia anestesiada” (Cardenal Felipe Arizmendi).





Del 18 al 24 semana diocesana del migrante y refugiado. Mañana iniciamos este camino que culminará el próximo domingo. No desaprovechemos la oportunidad de orar, reflexionar y seguir haciendo un bien por estos hermanos migrantes y refugiados.





Semana de la Biblia del 25-29 de septiembre. Dispongámonos ya desde ahora a irnos preparando para darnos la oportunidad de encontrarnos con el Señor y con nuestros hermanos en torno a la Palabra de Dios. Hace ya algunos años que en nuestra familia diocesana nos ayudamos con la Lectio Divina como herramienta que nos permite encontrarnos con el Señor como hermanos: miembros de una comunidad que ora, medita, contempla su vida a la luz de la Palabra de Dios y con ella reorienta su andar corrigiendo el rumbo de su vida.

En una entrevista se le preguntó al cardenal Carlo María Martini, reconocido biblista, si se sentía comprendido en sus propuestas pastorales, a lo que respondió: “No creo tener grandes ideas al punto de poder ser incomprendido. No tengo un pensamiento propio. Busco estar en la Palabra de Dios. Me pregunto, antes bien, si la Palabra de Dios es en el fondo comprendida. Hago yo también un esfuerzo por comprenderla. Considero que todos vamos atrasados en el entendimiento de la mente de Dios. Por eso, más que advertir sobre una pretendida incomprensión de parte de los otros, siento que yo mismo debo hacer un esfuerzo por comprender lo que Dios quiere de nosotros, y así me lo pregunto cada día (Carlo Maria Martini, SJ., 1993).

Este año 2023 nuestro encuentro con el Señor, pondrá como núcleo temático estructurante la contemplación de los más pequeños. Los hermanos pequeños en la familia, las mujeres en la historia y la comunidad, el peligro de las riquezas y contemplar al Mesías de Dios es la escena del Calvario, nos ayudarán a entrar en esta reflexión que ha de abonar al crecimiento de nuestra vida cristiana. Siempre seremos más cristianos en la medida en que nos hagamos más cercanos y servidores de los más pequeños.





Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.