La Voz del Obispo | Se vence el miedo confiando en Dios

Querida familia diocesana, antes de la conclusión del fragmento que invita a confesar al Señor Jesús y a reconocerlo delante de los demás, aparecen tres advertencias –en forma de prohibición- a propósito del temor (Mt 10,26-33). El evangelio de san Mateo, que nos muestra el destino trágico del Señor Jesús, presenta a los discípulos las dificultades de la misión. El temor es una de estas dificultades. Ahora bien, el temor contra el que previenen las prohibiciones del texto no es un temor sin sentido, es el temor a reconocer al Señor Jesús delante de los demás, especialmente delante de aquéllos que no reaccionarán con gratitud. El vencer el miedo, para los apóstoles, no será producto de su propio arrojo y valentía. Para todo apóstol, la única forma auténtica de vencer el miedo es la confianza en Dios. Esta confianza sostuvo al profeta Jeremías. Ésta será la que nos permita reconocer al Señor Jesús pese a la adversidad de nuestro entorno, pese a las dificultades que tengamos que enfrentar como exigencia del testimonio cristiano. Dios siempre estará al tanto de nosotros, esto no solo ha de darnos valor para la misión, sino que ha de levantar nuestra autoestima, llenándonos de valor y fortaleza.

Recomendaciones para el tiempo de lluvias. ¡Mucha atención con la temporada de lluvias! Hace un mes escribimos y recordamos que había comenzado la temporada de huracanes, el 15 de mayo para ser exactos. Las lluvias han llegado con mucha intensidad. Parece que esta temporada va a llover mucho. Primero, oremos a Dios nuestro Padre. Quién más que Él para protegernos de las inclemencias del tiempo. Pidamos a Dios que las lluvias de esta temporada dejen en todas las familias un buen recuerdo: que los pescadores tengan buena pesca, que los campesinos levanten buena cosecha, que los terrenos destinados a la ganadería queden con suficiente humedad y buenos pastos y que, todos, salgamos de esta temporada de lluvias alegres, beneficiados e íntegros. En esta temporada de lluvias, tengamos presente que no hay lugar más seguro para protegerse de las lluvias que nuestra casa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta algunas indicaciones de seguridad, porque tratándose de precauciones siempre es mejor que estas sobren y no que falten.

Lo primero que hemos de hacer es ubicar dónde está asentada nuestra casa: la montaña, la zona de escurrimiento o la parte baja o zona de inundación.

Si vivimos en la montaña, tengamos cuidado con los deslaves, cuando veamos que ha llovido más de un día -la tierra está cada vez más blanda y las piedras comienzan a rodar cuesta abajo- es mejor que vayamos buscando un lugar seguro con algún familiar o conocido, máxime si montaña arriba hay piedras que pueden rodar sobre nuestra casa. No hay que confiarse mucho, es mejor tomar precauciones a tiempo y con tranquilidad.

Si vivimos en la zona intermedia, zona de arrastre y escurrimiento, tengamos en cuenta que el agua puede arrastrar nuestra casa y nuestros bienes. Tengan esto en cuenta, de forma especial, quienes viven cerca de los ríos, lagunas o canales por donde pasan corrientes de

agua. Cuando llueve en la montaña, el agua suele bajar con violencia y las corrientes que forman las lluvias torrenciales arrastran todo a su paso. Mucho cuidado y atención máxima a estos signos.

Si vivimos hacia la parte baja, zona de inundaciones, revisemos los horcones de nuestra casa y habilitemos el tapanco, espacio muy útil para la generación anterior, subamos la cama y, en caso de extrema necesidad, subamos a dormir a los pequeños, pongamos barandales a la cama. Subamos muebles y enseres domésticos en una tarima para evitar que se deterioren al subir el nivel del agua. Después de ubicar dónde está asentada nuestra casa, démonos un tiempo para dialogar y tomar las precauciones necesarias. Es bueno que todos los de casa tengamos claro qué debemos hacer y dialogarlo con tranquilidad, no en medio del caos y la confusión. Con calma podemos pensar y decidir mejor qué hacer en caso de que sea necesario, sin espantarnos ni entrar en pánico.

Todos hemos de tener alimento de reserva. El que avisa no es traidor. Hay que tener comida para dos o tres días, en caso de que sea necesario permanecer en casa a causa de las lluvias. Las comunidades que tengan tienda comunitaria procuren que esté bien abastecida. Hay que prever que nuestros animales domésticos no queden en desamparo. Y, sobre todo, hay que asistir a la celebración, a los momentos de oración. Dios es el primero que cuida de nosotros, hay que encomendarnos a Él, sin perder la tranquilidad y la confianza. Tengan presente que Ustedes son gente con experiencia, cada año llueve y de esto saben mucho. Apliquen esta sabiduría a su vida para pasar estos meses seguros. Bendito sea Dios que nos da la lluvia.

Visita Ad limina apostolorum. Con alegría comparto, que durante esta semana tuvimos la oportunidad de estar junto al Papa Francisco, el tercer y último grupo de obispos mexicanos, en la visita que hacemos los obispos de todo el mundo al Papa, cada cinco años. En esta visita, hemos presentado al Papa, el panorama actual de la Iglesia en México y de las iniciativas que estamos realizando para dar una respuesta a la situación tan delicada de violencia que se vive en el país. Además, deseo externarles, la fortaleza y el testimonio que el Papa Francisco nos dio, ya que después de estar enfermo y de someterse a una cirugía, tuvo la bondad de recibirnos y escucharnos a los 45 obispos que formamos el tercer grupo del episcopado mexicano. Dios nos conceda que confirmados en la fe por el apóstol Pedro, continuemos extendiendo el Reino de Dios en nuestro querido México.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.