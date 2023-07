La Voz del Obispo | Tiempo de vacaciones

VIII Obispo de Tapachula

Querida familia diocesana, En la lectura del evangelio de san Mateo, estamos concluyendo el discurso de la misión (Mt 10,37-42). Con toda claridad Jesús nos dice: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Con esto el Señor Jesús nos ayuda a clarificar el nivel de exigencia y de radicalidad que exige su seguimiento y su envío. No se trata de despreciar ni de depreciar a los nuestros. Se trata, más bien, de tener claridad y convicción plena en el poner a Jesús en el centro de la vida y de las exigencias existenciales.

El que no tome su cruz y me siga, dice el evangelio, enseñándonos que el destino del discípulo misionero es el mismo que el del Señor Jesús. No se puede incorporar la misión a la vida sin asumir el mismo destino del Señor. La cruz no es una exigencia, es el signo de nuestra cercanía y unión con el Señor. En esto consiste el ganar o perder la vida. Más aún, el Señor Jesús se identifica con el discípulo, quien a ustedes recibe, a mí me recibe, y esto quiere decir que el discípulo no está solo, Jesús siempre está con él. Esta es una verdad que cambia la vida e impide hacer de ella una tragedia. Es un verdadero gozo caminar y hacer presente al Señor Jesús, quien, además, llama a sus apóstoles: profetas, justos y pequeños, grandes elogios y grandes responsabilidades. Estos títulos dados a los apóstoles son alabanza y compromiso, responsabilidad y gloria, exigencia y paz. Dios haga de nosotros auténticos discípulos y verdaderos apóstoles.

Tiempo de vacaciones. La mayoría de las instituciones educativas han terminado o están por terminar el ciclo escolar 2022-2023, con esto, inicia el periodo vacacional de verano para muchas familias. Este periodo de vacaciones es un tiempo para esparcirnos y renovar las fuerzas, no sólo de quienes estudian sino también de quienes trabajan y aprovechan estos días para vacacionar en familia. Este segmento del año es una buena oportunidad para fortalecer los vínculos familiares en el diario convivir en la casa, donde podemos ejercitarnos en las virtudes del servicio, la paciencia y la amabilidad. Por otra parte, quienes salen fuera, cuiden de viajar durante el día mientras manejan por carretera, manejen con precaución, si se acude a playas, piscinas o rios siempre estén al tanto de quienes nadan especialmente de los niños y jóvenes, de este modo evitaremos penas y sufrimientos. Finalmente, no descuidemos nuestra vida de encuentro con Dios, allí donde estemos busquemos participar de la Santa Eucaristía, y si no es posible, nos vendrá bien leer el evangelio dominical en familia. Les deseo a todos un feliz y bendecido tiempo de vacaciones.

Nuestra seguridad es prioridad. Cuando llegué a estas queridas tierras chiapanecas, aprecié mucho la tranquilidad que se respiraba, como todos saben soy originario de Michoacán, un estado asediado por el crimen y la violencia. Para mí pesar, el actual panorama es distinto, y no pienso ahondar mucho porque ya lo he expresado anteriormente, la inseguridad y la violencia crecen en Chiapas precipitadamente, les ruego a todos seamos prudentes en nuestras salidas, en los horarios que estamos fuera de casa, a los lugares donde acudimos. No nos expongamos ni expongamos a nuestras familias. Cuidemos a los nuestros y nuestras vidas.

La Iglesia acoge y protege por igual a la mujer y al no nacido. El 21 de junio del presente la suprema Corte de Justicia resolvió un asunto señalado como criterio que cualquier mujer podría solicitar un amparo para abortar a su hijo incluso sin estarse embarazada a este respecto la dimensión de la vida de la conferencia episcopal ha emitido un comunicado, este primer día del mes de Julio, que invito a leer y reflexionar por el delicado tema del que se trata.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.