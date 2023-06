La Voz del Obispo | Un pueblo que es elegido para ser misionero

Querida familia diocesana, estos son los nombres de los doce apóstoles, dice hoy el evangelio de San Mateo (Mt 9,36- 10,8). Bien pudiéramos recurrir al mismo argumento que escuchamos hoy en el libro del libro del Éxodo para exhortar hoy al nuevo pueblo de Dios: ver lo Yahvé sigue haciendo por su pueblo. La reacción de Jesús ante las multitudes y la función de los doce son expresión de la fidelidad de Yahvé. La visión de las multitudes extenuadas y desamparadas no da pie a la aparición de tristezas trágicas de parte de Jesús. Por el contrario, es tiempo de cosecha para Yahvé. Los doce aparecen aquí como el nuevo pueblo elegido por Dios en Jesús para enfrentar el cansancio y el desamparo de las multitudes, expulsando espíritus impuros y curando toda clase de enfermedades y dolencias. Tiempo de cosecha para el Señor.

Es inevitable encontrarse con la similitud entre los doce y las doce tribus del Antiguo Testamento que formaban el Israel de Yahvé. Sin embargo, también es inevitable descubrir que, para el nuevo pueblo de Dios, representado en los doce, su misión nace desde su misma elección. Un pueblo que es elegido para ser misionero. La secuencia de los verbos que aparecen en las instrucciones que Jesús da a sus discípulos hablan de esto: vayan, proclamen, curen, resuciten y echen fuera. Lo único que se añade en el fragmento del evangelio de este domingo es el espíritu con el que el pueblo ha de cumplir la misión que se le ha encomendado: la gratuidad de la misión recibida y la gratuidad del ejercicio de la misión.

Fin de los cursos escolares. Estamos próximos al cierre de los cursos escolares 2022-2023 y es momento de que no sólo los alumnos y alumnas de los centros educativos, de todos los niveles, sean evaluados para ver el avance de sus procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que también toda la sociedad pongamos una mirada más atenta para ver si vamos por buen camino.

Recordemos que iniciamos el presente curso escolar con grandes retos al haber regresado a clase, en general para todas las escuelas, totalmente presenciales después de un ciclo escolar a distancia (2020-2021) y otro con el modelo híbrido (2021-2022). El rezago educativo, en los saberes, habilidades y hábitos de estudio, el desgaste en la dimensión socioemocional de los alumnos y alumnas, y aún el tema de bioseguridad, eran los principales retos a responder. ¿Cómo hemos respondido a ello? ¿Qué otros retos y avances advertimos? ¿El mismo modelo educativo estará favoreciendo el crecimiento integral y la madurez como personas? Habremos de responder como sociedad y gobierno. ¡Dios quiera que no salgamos reprobados!

Con el corazón lleno de gratitud por todo cuanto se ha logrado, no obstante los tropiezos y desafíos no resueltos, como creyentes podemos decir: “Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo” (2 Co 1, 3-4). Gracias niños, adolescentes y jóvenes. Gracias maestros y maestras. Gracias al personal administrativo y de intendencia. Gracias padres de familia. Gracias a todos.

Celebración cristiana católica del día del papá: esposo y padre. Dentro de la comunión- comunidad conyugal y familiar, el hombre está llamado a vivir su don y su función de esposo y padre (cf. Familiaris Consortio, 25). El auténtico amor conyugal supone y exige que el hombre tenga profundo respeto por la igual dignidad de la mujer: «No eres su amo —

escribía ya san Ambrosio— sino su marido; no te ha sido dada como esclava, sino como mujer... Devuélvele sus atenciones hacia ti y sé para con ella agradecido por su amor». El hombre debe vivir con la esposa «un tipo muy especial de amistad personal. El cristiano además está llamado a desarrollar una actitud de amor nuevo, manifestando hacia la propia mujer la caridad delicada y fuerte que Cristo tiene a la Iglesia. El amor a la esposa madre y el amor a los hijos son para el hombre el camino natural para la comprensión y la realización de su paternidad.

De manera especial, donde las condiciones sociales y culturales inducen fácilmente al padre a un cierto desinterés respecto de la familia o bien a una presencia menor en la acción educativa, es necesario esforzarse para que se recupere socialmente la convicción de que el lugar y la función del padre en y por la familia son de una importancia única e insustituible. Como la misma experiencia nos va enseñando, la ausencia del padre provoca desequilibrios psicológicos y morales, además de dificultades notables en las relaciones familiares, como también, en circunstancias opuestas, la presencia opresiva del padre, especialmente donde todavía está presente el fenómeno del «machismo», o sea, la superioridad abusiva de las prerrogativas masculinas que humillan a la mujer e inhiben el desarrollo de sanas relaciones familiares. Revelando y reviviendo en la tierra la misma paternidad de Dios, el hombre está llamado a garantizar el desarrollo unitario de todos los miembros de la familia. Feliz día del papá. En mi oración por cada uno de ustedes.

Cultura del cuidado de la casa común. Los sofocantes e intensos calores que hemos experimentados en estas últimas semanas nos pueden ayudar a pensar en la responsabilidad que todos tenemos en el cambio climático que hemos ido provocando, quien más y quien menos. Los efectos del calor sobre la salud los experimentamos todos y son múltiples y pueden ir desde ligeras molestias hasta comprometer la misma vida. Algunos estudios de salud nos muestran que hay efectos muy directos como el agotamiento, calambres, síncopes, dermatitis, golpes de calor, etc., y otros muchos indirectos como la misma alteración de la conducta puesto que nos tornamos más irritables.

Hay que poner más atención evitando, lo más posible, exponernos al sol de manera tan prolongada, beber suficientes líquidos sin esperar a que tengamos sed, comer alimentos bien cocidos, evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas, usar ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar hacer ejercicio durante las horas de más calor... etc.

Por tanto, hay que cuidarnos, pero todo ello no se detendrá; más aún se puede complicar más nuestra vida si no hacemos un real cambio en nuestra relación con la Casa Común; necesitamos una profunda conversión ecológica.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.

+ Jaime Calderón Calderón

VIII Obispo de Tapachula