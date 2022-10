La voz del Obispo | Una Diócesis con cabecera cosmopolita

Muy querida familia diocesana, este domingo XXX del tiempo ordinario, unidos a la Iglesia universal celebramos el Domingo Mundial de las Misiones. Esta celebración nos permite regresar nuestros orígenes y redescubrir nuestra identidad, Iglesia y misión son dos realidades inseparables: nacieron juntas y unidas dan identidad a la Iglesia y a todo cristiano.

Hoy escuchamos la parábola del fariseo y el publicano (Lc 18,9-14). Jesús advierte a sus discípulos sobre ciertas actitudes, sutiles, frecuentes e importantes. El problema de los fariseos no era su falta de esfuerzo por cumplir la ley ni es el descuido por las cosas de Dios, sino el sentimiento de grandeza que nacía del esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. Jesús evidencia algo que, incluso hoy, aunque de forma inconsciente, sigue siendo una realidad. Ante Dios, nadie tiene ventaja sobre sus hermanos, ni está autorizado para sentirse más que ellos, mucho menos a despreciarlos, menos aún, por el hecho de esforzarse en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Cumplir los mandamientos, con todo nuestro corazón como dice el libro del Sirácide, nos introduce en el espíritu de ellos que es encontrarnos en el camino de la vida como invitados a caminar juntos y a formar una auténtica fraternidad.

El problema de los fariseos era el desprecio de los demás y la grandeza del publicano era reconocerse pecador delante de Dios. La profunda enseñanza que se nos deja hoy es no perdamos la conciencia del pecado ni despreciemos a nuestros hermanos.

2. Los hermanos migrantes. Poco a poco nos vamos acostumbrando a ver caminar por las calles de nuestra Ciudad a muchos hermanos de otras razas y nacionalidades. Hermanos provenientes del Caribe, de Sudamérica, de Centroamérica, de África, de tantos lugares del mundo pasan unos días entre nosotros y continúan su migración hacia el norte. Otros se van estableciendo entre nosotros poniendo negocios que funcionan como estaciones de servicio a sus hermanos, en especial a los que no hablan nuestro idioma ni cocinan como nosotros. Parece que vamos, obligados por las circunstancias, convirtiéndonos en una diócesis con cabecera cosmopolita gracias al paso de tantos hermanos migrantes.

Recorriendo nuestras carreteras de la Costa de Chiapas, todos los días vemos cientos de hermanos que, con las dificultades propias del tiempo y de la pobreza que los obliga a seguir, van avanzando rumbo al norte. Es imposible verlos con indiferencia. Sabemos que, con la mayoría de ellos, no compartimos color, cultura, nacionalidad; muchas veces, solo nos une la pobreza y el sentimiento de ver la dificultad que entraña el tomar camino hacia los países del norte. Los vemos con cercanía, con dolor y con la nostalgia que despierta ver su andar que nos recuerda cuántos de los nuestros también han tomado ese camino y muchos no han regresado y otros tantos nunca regresarán. Viéndolos nuestro corazón se

ablanda por el recuerdo de los nuestros y nuestra oración sube al Padre con ellos y por ellos que también son nuestros, nuestros hermanos. ¿Cómo verlos con indiferencia? ¿Cómo acostumbrarnos a

tanto dolor? Por muy valiente que uno pudiera ser, siempre nos va a partir el corazón ver a los niños, a las niñas, a los jovencitos, a las jovencitas, a las mujeres, incluso adultos mayores, caminar bajo el látigo del sol abrasador o de las lluvias torrenciales. Bien pudiera ser para nosotros una realidad lejana, pero no lo es. Esta realidad es parte de nuestra vida y es una oportunidad grande que Dios nos da, como familia diocesana, para mostrar su amor, su cercanía y su preocupación por los más pequeños. Ahí está, delante de nosotros, nuestra tarjeta de presentación y el pase para la Vida Eterna.

Los Obispos de México escribimos en el Proyecto Global de Pastoral: Jesús murió como vivió: dándose como pan partido y compartido. Y a eso nos invita, y así nos redime: no de manera mágica, no desde arriba y desde fuera, sino involucrándonos en su seguimiento como hijos del Padre y hermanos entre nosotros (cf. PGP 125) y San Pablo en la Carta a los Efesios nos habla de un designio secreto de Dios: Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: es decir, que por el Evangelio, también los gentiles son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo (cf. Ef 3,5-6).

No podemos ni debemos intentar evitarlo, los migrantes son nuestros hermanos, hijos del mismo Padre, coherederos de la herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa. Bendito sea Dios que nuestra familia diocesana siempre se ha caracterizado por su amor y cercanía a los migrantes que ha tomado rostro de asistencia y de ayuda hasta donde hemos podido.

Hoy son muchos los que van por las carreteras. Quisiera poner los ojos en esos que caminan, sobre todo los que ya tienen su documento de libre tránsito por el país. Muchos que tiene ese documento toman el autobús o algún tipo de transporte y se van hacia el centro y el norte del país, pero se quedan los que caminan. Veamos a esos hermanos y caigamos en la cuenta de que esos son los pobres entre los pobres. Ellos, muchas veces, no llevan consigo más que su esperanza.

Lamentamos mucho que, por tener que caminar, tengan que sufrir toda clase de abusos y de desprecios. Los transportistas les cobran de más, los maleantes los asaltan, los abusadores violentan su camino y muchos de aquellos a los que se acercan, los desprecian. Hermanas y hermanos, padres, religiosas, agentes de pastoral y fieles de nuestra familia diocesana estos hermanos, los más pobres entre los pobres, son la voz del Señor que nos invita a socorrerlos: En verdad les digo que cuanto hicieron a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron (cf. Mt 25,40).

Invitemos a nuestras comunidades a hacer conciencia de que debemos proteger y asistir a estos hermanos nuestros que van de paso. Evitemos verlos como mercancía. Dejemos a un lado nuestra ambición y nuestro afán de ganancia, seamos consciente de que son nuestros hermanos y que Dios nos pedirá cuentas de cómo los hemos tratado. No los dejemos en el abandono y en el desamparo. Dios nos premiará por todo el bien que podamos hacer por ellos.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.

+ Jaime Calderón Calderón

VIII Obispo de Tapachula