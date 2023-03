La Voz del Obispo | Urge comprometernos como artesanos de paz

Querida familia diocesana, hoy se proclama un texto de san Mateo (Mt 17,1-9) en el que escuchamos: Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los hizo subir a solas a un monte elevado. Por los elementos que aparecen sabemos que estamos frente a un acontecimiento importante. La presencia de tres testigos es un indicador, junto a la subida al monte que habla del lugar de Dios, así como la ubicación del texto en la tercera parte del evangelio de Mateo. El acontecimiento tiene que ver con la vida de Jesús, el testimonio de los doce y la fortaleza de aquellos que titubearon ante el anuncio de la muerte inminente de Jesús en Jerusalén.

La transfiguración es un adelanto de la realidad de la resurrección. El rostro resplandeciente es el rostro de quien ve a Dios cara a cara. Las vestiduras blancas son vestiduras de resurrección, propias de quien ha vencido a la muerte. Moisés y Elías son personajes del Antiguo Testamento que dan razón de la presencia de la era del Mesías. Jesús muestra su gloria para fortalecer su identidad de Hijo y eliminar el temor creciente de los discípulos. La cuaresma, como tiempo de preparación a la pascua, ha de ser un tiempo de bendición en el que, contemplando la gloria de Dios y su triunfo sobre la muerte, renovemos nuestra confianza en Dios que camina junto a nosotros en medio de nuestras dificultades.

La Dimensión Familia de la Conferencia del Episcopado Mexicano, hace unos días nos ha recordado que a nivel nacional este domingo 05 de marzo celebramos el día de la Familia. Con ocasión de esta fecha se ha presentado la página web (www.diadelafamilia.mx) que se ha construido especialmente para esta jornada. En ella, se pueden encontrar cinco catequesis, un esquema para la celebración litúrgica de la Eucaristía, y una oración conmemorativa, además de un caminito familiar, y materiales pastorales compartidos por algunas arquidiócesis y diócesis de nuestro país. Para esta jornada se desea seguir fielmente la ruta marcada por el Papa Francisco, en el pasado Encuentro Mundial de las Familias, en el que se desea hacer sentir nuestro aliento y nuestra cercanía a todas las familias, precisamente allí donde se encuentran, en su concreta condición de vida, partiendo de su situación real, y desde allí intentar caminar juntos, juntos como esposos, juntos en su familia, juntos con las demás familias, juntos con la Iglesia, en camino sinodal.

Aunque nosotros, como familia diocesana, celebramos una semana de oración y reflexión del 13 al 18 de noviembre, conviene que tengamos presente esta fecha para unirnos en la intención de la Iglesia que peregrina en México.

Artesanos de paz. A muchas personas nos parece que las violencias han ido ganando mucho terreno en nuestro territorio chiapaneco, aunque algunas de nuestras autoridades 2 civiles no lo quieran ver así. Ciertamente no ayuda ni la negación de una realidad que lo evidencia, como tampoco el que nos quedemos callados y suframos esta gran pandemia de inseguridad. Nos parece que una actitud sana de ver la realidad es no buscar culpables sino entender que es un problema de salud pública, como lo hemos afirmado los obispos desde el 2010 en aquel profundo documento titulado Que en Cristo Nuestra Paz México tenga una Vida Digna. Esto significa que es un problema de todos y, por lo mismo, que si queremos vivir en una sociedad en paz, todos debemos colaborar en la construcción y sanación del tejido social. Cierto que a nuestras autoridades civiles les compete garantizar las condiciones y no hacer como si no existiera el problema. Como Iglesia Católica nos parece urgente que nos pongamos a trabajar arduamente buscando sinergias que nos ayuden a todos a comprometernos como constructores, como artesanos de la paz.

Para el Papa Francisco a pesar de los numerosos esfuerzos encaminados a un diálogo constructivo entre las naciones el ruido ensordecedor de las guerras y los conflictos se amplifica. Según el Papa, existe una “arquitectura” de la paz, en la que intervienen las distintas instituciones de la sociedad, y un “artesanado” de la paz que nos involucra a cada uno de nosotros personalmente, es decir que todos podemos y debemos colaborar en la construcción de un mundo más pacífico.

Y para eso, el Papa Francisco propuso tres caminos para recorrer: el diálogo entre las generaciones, como base para la realización de proyectos compartidos, la educación como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo. Y, por último, el trabajo para una plena realización de la dignidad humana. Estos tres elementos son esenciales para la elaboración de un “pacto social” sin el cual el proyecto de paz carecería de sentido.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.





+ Jaime Calderón Calderón VIII

Obispo de Tapachula