La Voz del Obispo | XXII Domingo del Tiempo Ordinario

1. Querida familia diocesana, si tu hermano comete un pecado ve y amonéstalo a solas, escuchamos este domingo en el evangelio de Mateo (Mt 18,15-20). La responsabilidad por la vida y la conducta del hermano son tarea sagrada para quien forma parte de la iglesia. Un cristiano no ha de sentirse ajeno a la vida de los hermanos. La persona del otro tiene tal importancia que todos hemos de constituirnos en centinelas de su vida y conducta. No se trata de un constante irrumpir en la vida del otro al grado de impedir la libertad para vivir que tiene todo ser humano. Se trata de ser conscientes del deber de responsabilidad y preocupación que hemos de tener unos para con otros.

San Mateo nos ayuda a caer en la cuenta de que la comunidad de los que creemos en la resurrección no es un club, donde cada uno –siendo miembro- puede desinteresarse de los demás. La iglesia es una fraternidad real y auténtica donde cada miembro tiene hermanos a su alrededor, de cuya vida es responsable del todo. Esta forma de ser iglesia es lo que nos lleva a involucrarnos en la tarea de cuidarnos. La corrección fraterna no es un proceso jurídico, es un camino respetuoso y discreto que ha de recorrer la comunidad en el caso concreto de un hermano cuya conducta desdice del modo de vida cristiano. La preocupación por corregirlo no ha de llevar a la comunidad a olvidarse que lo primero y más importante es el hermano y su persona.





2. El Domingo 24 de septiembre celebraremos la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Este año, el Papa Francisco nos propone reflexionar sobre la importancia de asumir un derecho innato, aún no codificado en las legislaciones actuales, que tiene toda persona a permanecer en su tierra sin verse forzada a salir en busca de mejores opciones. Con ocasión de ello, en nuestra familia diocesana se realizará del 18 al 24 la semana del migrante y refugiado. Y para ello, la Comisión Diocesana de Movilidad Humana nos pide que tengamos en cuenta lo siguiente:

a. Se ofrecerá un subsidio con los pasos de la Lectio Divina para cada día, para la oración con los agentes de pastoral.

b. Hora Santa 21 de septiembre: se desea que toda la familia diocesana nos unamos con una sola intención para orar por los migrantes, refugiados y desplazados internos. Se les proporcionará el esquema del mismo.

c. Encuentro de provincia 22-23 de septiembre. Sede: Parroquia de San José el Edén, Tapachula. 1-2 participantes de cada foranía.

d. Procesión con los migrantes: domingo 24 de septiembre. Punto de reunión Parque Bicentenario: hora de salida 6:30am para llegar a misa a San Agustín. Se invita a participar a los agentes de pastoral social.

e. Celebración eucarística el 24 de septiembre por la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, en la parroquia de San Agustín a las 7 de la mañana. Habrá también participación de nuestros hermanos migrantes. Les pido a mis hermanos sacerdotes que en ese día tengamos ésta como especial intención.

f. Se les proporcionará, además, un video-mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado.





3. Cinco años caminando juntos. El próximo 14 de septiembre les invito a agradecer al Señor ya cinco años de caminar juntos como familia diocesana. Dios nos ha permitido ir afrontando, con mucha fe y confianza en Él, los desafíos que se nos han ido presentando. Ese día daré a conocer el contenido y título de la quinta carta pastoral, y estará ya a su disposición en la librería diocesana. Carta pastoral con la que deseo seguir creando un ambiente con el que podamos continuar realizando y aplicando los proyectos pastorales que se van desprendido de nuestro Plan Diocesano de Pastoral. Animo a todos, sacerdotes, consagrados y consagradas, agentes de pastoral y a toda la familia diocesana para que redoblemos el paso, pero sin dejar a nadie por el camino. Estamos llamados a caminar todos juntos. Oren por mí para que el Señor me conceda el amor y la sabiduría para escucharlo y dejarme conducir por Él y, al mismo tiempo, escucharlos y fortalecer el camino sinodal al que nuestra Iglesia diocesana está llamada a recorrer.





4. Semana de la Biblia del 26-30 de septiembre. Vámonos preparando para celebrar como familia diocesana la semana de la Biblia. Estemos atentos al material e indicaciones que próximamente se nos darán a conocer.

Encomiendo a la paternal protección de San José, custodio de las vocaciones, y al abrazo amoroso y maternal de nuestra amada Reina Inmaculada Margarita Concepción, a toda la familia diocesana.