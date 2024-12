Libertas Capitur / Trump, Sun Tzu y un régimen doblado 

Las versiones encontradas que difundieron la presidenta Claudia Sheinbaum de México y el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, en relación a la plática telefónica que sostuvieron, parece decantarse a favor de la versión estadounidense, habida cuenta de los hechos que posteriormente protagonizó el gobierno mexicano.

Por lo pronto es importante apuntar que quien tiene la ventaja de la iniciativa es Donald Trump. Él fue quien expuso públicamente los temas de interés de su país, mientras que el gobierno de México sólo pudo reaccionar -tardíamente y mal- sin atinar a plantear una contrapropuesta y nuevos temas en los que pudiera tener ventajas.

El vecino país asumió una posición de fuerza, basado en la personalidad de político matrero que le proporciona a Trump un halo de temibilidad; y también, porque supo definir temas sensibles y proferir amenazas creíbles con antecedentes a los personeros del pasado inmediato, que antes fueron eficaces para imponer condiciones a México... Y también ahora.

Es más, tiene frente a sí al mismo personaje dispuesto a “negociar” desde una posición de debilidad, como lo haría un peón acasillado frente a la tienda de raya en la época del porfiriato. Personaje a quien ya Trump “dobló” en forma tan eficaz como sorprendentemente rápida, según testimonios publicados y no refutados: Marcelo Ebrard.

En cambio, el gobierno mexicano no supo, no quiso o no pudo modificar ni un ápice la agenda. Simplemente se ajustó a la ruta trazada por su contraparte norteamericana, sin acertar a replantear y diversificar los temas en una agenda bilateral que permitiera defender los intereses de México. Como sí lo hizo Justin Trudeau en el caso de Canadá.

Tres hechos protagonizó e impulsó el gobierno de México, que demuestran hacia dónde se dirigen sus esfuerzos en dicha relación bilateral, y resultan correlativos a los temas de la agenda bilateral impuesta por Trump. Específicamente: los migrantes, el tráfico de estupefacientes y China.

E insisto: ninguno forma parte de la agenda mexicana. De sobra es conocida la posición doméstica en estos temas durante el sexenio cuya sombra ominosa sigue proyectándose sobre el actual gobierno. Y sí, se nota la preocupación y prestancia para cumplirle a Trump, vaya usted a saber por cuántas razones.

Estos tres hechos giran en torno a las circunstancias que Donald Trump considera causas suficientes para imponer aranceles a México: no detener el flujo migratorio (“de delincuentes”); no construir eficazmente la producción y tráfico de fentanilo; y la relación comercial con China.

En cuanto a la estrategia de migración, la presidenta Sheimbaun se comprometió a que las caravanas no lleguen a la frontera sur de EUA; para lo cual México trabajará con otros países, como el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala mediante apoyos para frenar la migración, con programas financiados por el gobierno mexicano como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

En cuanto a las drogas, en días pasados el gobierno anunció la incautación “más grande que se haya hecho” de alrededor de 20 millones de dosis de fentanilo, en un operativo efectuado en Sinaloa, destacando que este logro es producto de labores de inteligencia y operación iniciadas “hace tiempo”. Y que habrá cero impunidad.

En cuanto a China, se determinó el cierre de la Plaza Izazaga y la incautación de mercancía china, por parte del propio Marcelo Ebrard, lo cual se difundió como “el primero de varios operativos que la Secretaría de Economía llevará a cabo en todo el territorio nacional en coordinación con la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Profeco, IMPI y SAT, así como autoridades de los gobiernos estatales y municipales”, a través de la “Operación Limpieza”. Una amenaza real contra quienes vendan mercancías procedentes del mercado asiático.

Eso es lo que México ya está haciendo para evitar la imposición de aranceles a sus exportaciones a EUA. Pero… ¿Qué pidió la presidenta Sheinbaum? ¿Hizo alguna propuesta alterna? ¿Puso alguna condición que las circunstancias justificaban para una colaboración bilateral en beneficio de ambos países? ¿Qué logró de ese diálogo la presidenta Sheinbaum para México? La respuesta es: NADA.

Hasta donde es público, EUA no se comprometió a financiar los programas que México ofrece a Centroamérica ni su política migratoria, cuya colaboración en materia humanitaria bien podría justificar. Mucho menos a la regularización de la mano de obra mexicana en los EUA, ni parar las deportaciones. La única imagen que queda ante el mundo es la de un presidente Trump todopoderoso.

En cuanto a la amplia demanda y consumo estadounidense de drogas mexicanas, la presidenta Sheimbaun no pudo acordar con Trump ninguna acción relativa a su combate y control, habida cuenta de que se trata de un problema que afecta a toda la región de América del Norte.

Y finalmente en materia comercial, México tampoco planteó ningún acuerdo compensatorio como incentivo para reestructurar el comercio de artículos asiáticos y particularmente chinos. Este tipo de productos tiene un amplio mercado en México, su combate va a producir efectos potencialmente adversos a la economía nacional.

¿Qué le debe Morena y en particular el régimen lopezobradorista a los EUA, que se dobla tan fácilmente ante las amenazas de Trump? Porque, cuando él quiere, dobla a los personeros de la Cuarta Transformación con una facilidad pasmosa. Les tiene tomada la medida y parece que ellos mismos le han proporcionado las herramientas para hacerlo.

El presidente Donald Trump aplica a la perfección lo que aparenta odiar, la sabiduría china. O dígame si no, apreciado lector, su estrategia tiene mucho que ver con lo que decía el militar, estratega y filósofo chino Sun Tzu: “Es más importante superar a tu enemigo mentalmente que con la fuerza… La oportunidad de asegurarnos contra la derrota está en nuestras propias manos, pero la oportunidad de derrotar al enemigo, la provee él mismo.”





E-mail: libertascapitur.chis@gmail.com





Canal de WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZHXqMF6smynhGZUL1c