Líderes oportunistas

Comenzamos… En Chiapas la fiesta aún no termina. Apenas ayer iniciamos el año laboral y escolar recibiendo a los Reyes Magos, la partida de la Rosca y programar la fiesta de la Candelaria. Pero ya nos preparamos para participar en la tradicional “Fiesta Grande de Chiapa de Corzo” que iniciará la próxima semana .





Los Parachicos que son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declarado por la UNESCO en el 2010, saldrán a las calles del Pueblo Mágico, danzarán en honor a San Sebastián Mártir. Esta celebración inició en el siglo XVII. Destaca el turismo local, nacional y del extranjero que viene a participar en esta tradicional feria dejando una importante derrama económica... CONTINUAMOS… La sensibilidad y el legado de nuestra cultura milenaria se traducen en la policromía de las artesanías de Chiapas para el mundo. En la elaboración de cada una de ellas se deja plasmado ese maravilloso legado que se fortalece día a día y que pasa de generación en generación. Ante esas diversas manifestaciones artesanales el gobierno que encabeza Rutilio Escandón Cadenas les acompaña creando espacios para la exposición de los múltiples trabajos en hilados, madera, orfebrería en ámbar, laca y muchísimos más materiales. Apoyar la actividad artesanal ha sido una prioridad para las actuales autoridades chiapanecas porque a la vez que se fortalece nuestras tradiciones, se generan empleos y se está logrando darle valor agregado a la materia prima. Durante la Ceremonia de Premiación del “XXXV Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de Las Casas” realizada el pasado 30 de diciembre, quedó en claro que los artesanos chiapanecos tienen en Rutilio Escandón Cadenas a su mejor aliado para alcanzar grandes cosas. Sin duda, como él lo dijo: “La cultura chiapaneca está más fuerte que nunca y hay un gran apego a ello”. En cada una de las regiones de Chiapas hay un sinfín de artesanías que asombran a propios y extraños, sin embargo, por ser elaborados por gente humilde, siguiendo una tradición ancestral se busca regatearles mérito y valor. En este gobierno estatal se busca sensibilizar a la gente para que reconozcan el valor real de tan extraordinarios trabajos. En Chiapas esta gran vocación de disfrutar al crear le adiciona un plus o extra a cada una de las piezas porque la gente lo hace con gusto, disfruta el realizar su trabajo. Por ello su gran demanda entre los visitantes nacionales y extranjeros, además de que la gente chiapaneca disfruta y se enorgullece de portar las cosas realizadas por sus paisanos. En un gobierno democrático como el de Rutilio Escandón tiene por vocación apoyar a las culturas originarias, por ello el acompañamiento y apoyo para seguir fomentando el arte de disfrutar mientras se elaboran piezas únicas… SEGUIMOS… Oportunistas las declaraciones de los dirigentes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al afirmar que son un instituto político de centro-izquierda. Esto después de anunciar que apoyan incondicionalmente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El partido Verde siempre se ha destacado por ser un satélite del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la prueba indiscutible está en que sirvieron de rodillas al expresidente Enrique Peña Nieto. En nuestra entidad siendo gobernador el corrupto de Manuel Velasco Coello, al PVEM se le inyectaron recursos para hacerlo invencible, a tal grado que impusieron en las alcaldías y en el Congreso del Estado a la mayoría de sus candidatos. El mensaje que trataron de enviar fue que ese partido era una aplanadora, pero la estructura se fracturó en el proceso electoral del 2018 donde sus principales cartas cambiaron de camiseta y emigraron a Morena. En el Partido Verde militan oportunistas, chapulines, trapecistas, que no tienen ideología. La mayoría viene saltando de partido en partido todo de acuerdo a sus intereses. Ahora se preparan para las elecciones del año entrante, hacer una alianza con Morena, el Partido del Trabajo (PT) y lo que queda del Partido Encuentro Social (PES), y con eso atraer votos, de lo contrario desaparecerán del escenario político nacional y lo peor es que perderán las millonarias prerrogativas que reciben mensualmente. A los electores no los convencerán los priistas y algunos panistas reciclados que conforman el Partido Verde de convertirse de la noche a la mañana en ideólogos de izquierda, es más, ni siquiera ecologistas son, ya que en Chiapas con Manuel Velasco a la cabeza demostraron ser unos depredadores, arrasaron con todo, por eso no se entiende que muchos funcionarios de la pasada administración continúen en sus puestos. El pueblo no olvida… TERMINAMOS… En la primera reunión del año la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Federal Electoral, acordó ratificar la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, donde confirman que desaparece el ayuntamiento de San Pedro Chalchihuitán y se ratifica al Consejo Municipal. Con esto dan certeza de que el Congreso del Estado de Chiapas que preside la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo actuó apegado a derecho al aceptar la renuncia voluntaria que presentaron los regidores de aquel municipio y no por presiones como denunciaron algunos inconformes… DE SALIDA… Autobuses nuevos del Conejobús circulan en la Ruta 1 que es la Avenida Central, poco a poco irán cambiando la chatarra por unidades nuevas, esto es de gran beneficio para el usuario. Pero para el presidente de la Alianza del Autotransporte del Estado de Chiapas, el pulpo de Mario Bustamante Grajales esta situación no le pareció correcta, este señor opina que los inversionistas que han aportado esas unidades, deben ser chiapanecos. Los líderes del autotransporte se apoderan de la mayoría de las concesiones, son poderosos ya que cuando desean incrementar el pasaje o no estar de acuerdo con alguna determinación oficial, paralizan el servicio del transporte público. Lo que debe hacer el gobierno del Estado es liberar el transporte y que vengan inversionistas de otros lugares a renovar la flota de camiones, combis y taxis, lo que se llamaría una “descacharrización” que acabaría con el poderío de los dirigentes… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico, El Heraldo de Chiapas.





