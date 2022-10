Liliana Mayela Trejo Rubiera, Misión noble a favor del prójimo

Pertenece a una de las mejores familias de Tapachula, su formación tiene el sello peculiar de los Rubiera; sensible, carismática, generosa en sus actos y con alto sentido de responsabilidad para los sectores vulnerables. Pocas virtudes para definir a Liliana Mayela Trejo Rubiera, quien el pasado martes ofreció su primer informe como presidenta honoraria del DIF.

En el lobby del Teatro de la Ciudad, se dieron cita empresarios, amigos, el voluntariado y por supuesto, el equipo “Rosa” del Ayuntamiento, para ser testigos del recuento, del trabajo que por un año Trejo Rubiera, ha realizado a favor de las familias de la región. Informe de actividades que entregó a la presidente de Tapachula Rosa Irene Urbina Castañeda y al director del DIF Regional.

Es difícil poder narrar con justicia todo ese servicio a favor de las familias, de los niños, del maltrato a mujeres, de la asistencia diaria a los adultos mayores, de programas que aterrizan a favor de las familias vulnerables.

En su informe destacó la SEGURIDAD ALIMENTARIA, que trata de entregar insumos a 71,235 niñas y niños, así como adolescentes de 553 escuela. Auxiliaron a grupos en situación de emergencia, así como a 140 familias con paquetes de aves de traspatio.

En su estado de cuentas resumió que, para el DIF, “la atención a niños significa construir hoy un mejor futuro, porque no pierde de vista que los niños son quienes harán de este jirón de la patria, lo que nosotros, como familia y sociedad, hagamos de ellos”.

El DIF, es el lado humano, sensible y humanitario de este ayuntamiento, por lo que requiere de una persona con alto sentido de respeto y amor al prójimo, una persona que este comprometida con el desarrollo integral de las familias, porque una sociedad fuerte, con rostro humano, demanda familias integras, solidas, funcionales y fortalecidas en el amor, la confianza, la tolerancia y el respeto mutuo.

En ese trabajo, servicio, Mayela Trejo cuenta con un equipo de hombres y mujeres que día a día dedican el tiempo ilimitado en lo que este sistema requiere para dar asistencia en salud a la población vulnerable, realizando casi 2,000 consultas gratuitas, interconsultas de especialidad, estudios de laboratorio y gabinete sin costo alguno.

En el tema de salud, es necesario compartirle que la UNIDAD BASICA DE REHABILITACION, es el área más saturada en donde han brindado 339 terapias de rehabilitación, 186 de estimulación temprana, y gracias a la intervención de la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda, nuestra entrevistada narra que, se logró la rehabilitación y equipamiento de esta unidad, prestando hoy atención médica general, mecanoterapia, hidroterapia y electroterapia.

Igualmente se refirió a los niños, niñas y adolescentes con trastorno de espectro autista, quienes cuentan con un espacio, atención y 773 programas especializados al tema, capacitando a padres de familia, así como a docentes de escuelas incluyentes beneficiando a más de 200 personas.

“Hablemos de autismo los 365 días del año”, trata de sensibilizar sobre el tema, con un ciclo de conferencias magistrales, logrando llegar a más de 1000 personas.

Casi 350 mil acciones asistenciales en un año es simplemente beneficiar a poco más de 2,000 personas adultas mayores, niños y adolescentes mexicanos, mujeres víctima de violencia, niñas y niños en estado de movilidad (migrantes), brindándoles todos los servicios: techo, comida, alimentación, cuidado de la salud mental, etc etc….

En fin, el DIF, es dar, servir, ofrecer, cuidar, dar protección, salvar… es tanto el trabajo que se vive en el informe que Trejo Rubiera ofreció, que no solo habla de números fríos, sino se refiere al resultado, acciones y servicio en bien de las familias más necesitadas.

Lograr que DIF cumpla con su objetivo en donde las mujeres vivan una nueva etapa de reconciliación y dignidad, devolverle el respeto a la clase trabajadora, a las familias, fortalecer los valores, cuidar la salud y que los que menos tienen tengan una vida digna, es trabajo de un gran equipo, sin duda es un trabajo diario, de veinticuatro horas.

Esta institución noble, hoy con la movilidad humana, hermanos que emigran de su país en busca de un mejor futuro, Tapachula, se ha sumado como un oasis para ellos, por lo que trabajan de la mano con organismos internacionales: UNICEF, ACNUR, OIM y muchas más como Save the Children, para asistirlos humanitariamente.

Y es que los hermanos migrantes en estado vulnerable como los niños que viajan sin sus padres y mujeres violentadas, son atendidas por el DIF.

La tarea es larga, el tiempo apremia y no existe horario definido en este servicio, así que servir desde esta trinchera no es trabajo de una sola persona, sino de un equipo sensible que está disponible a la hora que se necesita.





Quién es Liliana Mayela Trejo Rubiera

Liliana Mayela Trejo Rubiera, maestra en educación superior, con una formación sólida en valores y un alto sentido de compromiso social para con los sectores vulnerables de la sociedad. Con trayectoria en la docencia y en especial en la formación en la primera infancia.

Está certificada en el Proceso de Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral a Niñas y Niños en los Centros de Atención Infantil. Ha recorrido la geografía municipal, conociendo de cerca las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad, acercando los beneficios de la asistencia social de forma directa. Es gestora y proactiva hacia las acciones que signifiquen un avance en el proceso de cambio de las condiciones de vida de quienes viven en situación de riesgo.

Para ella, nuestra estelar de este domingo, para Mayela, la atención a los niños de la calle, abandono, que migran y por otras causas, significa continuar construyendo un mejor futuro. Así como apoyar a las mujeres porque está segura que ellas constituyen una fuerza moral y espiritual de la familia, asegurando también que los discapacitados han recobrado la confianza para superar los retos más difíciles y los adultos mayores, viven el resto de vida con dignidad.

Así que, referirnos al DIF, es hablar del compromiso y sensibilidad con el prójimo de Rosy Urbina, la presidenta, es hablar de personas, de corazones, de vidas transformadas y sobre todo de historias nuevas que invitan a seguir trabajando.





