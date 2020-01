Los impuestos en la 4T

Ahora que todos los contribuyentes están regresando a cubrir sus pendientes con la autoridad hacendaria, como cada año, en los recibos destaca el término “Tenencia” que viene inscrito en la parte de conceptos, un detalle que lleva a pensar en la tención fallida de regresar este impuesto a la primera oportunidad que se tenga, sin importar que sean tiempos de la 4T.





El secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, tuvo sobre su escritorio la propuesta de regresar la Tenencia Vehicular como una opción de recaudación, aunque se desconoce si la presentó ante el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, pero es obvio que no prosperó en ningún momento, porque no apareció por ningún lado.

Quizás ahora que se ponga en marcha el gasoducto, Chiapas tenga un impuesto especial por el trasiego de este combustible, no sólo por la línea de paso de una estación a otra, sino por los efectos contra el ambiente, negativos, por cierto, que podrían generarse.

El Presupuesto de Egresos del Estado (PEE) 2020, aprobado en la última hora en el Congreso del Estado no tiene ningún impuesto nuevo, o algo que se le parezca a un cobro extraordinario que llene las arcas estatales.

Y si no han podido quitar el término, ha de ser por la simple tentación, pero queda claro que no hay ánimo en el poder Ejecutivo por dar un reversazo histórico en lo que costó mucho quitar, que fue creado como un impuesto para los Juegos Olímpicos de México 1968 y que se quedó como una abundante fuente de ingresos para el gobierno federal que luego fue transferido a los estados, la famosa tenencia vehicular.

Chiapas no está para más impuestos, eso también es verdad, porque no se logra superar barreras de las medias nacionales en el índice de desarrollo humanos desde hace décadas y quienes tenemos el privilegio de un auto, estamos ciertos que ese compromiso requiere también el pago correspondiente, siempre y cuando, no sea excesivo y abusivo.

Nota aparte, es decir que los impuestos en la era de la 4T no son bien vistos, sobre todo, porque el discurso del presidente durante 18 años, fue de castigar a la Mafia del Poder de enriquecerse a costillas de los más pobres y hoy, retomar esa lógica sería contradictorio.

La última noche del PEE en el poder Legislativo tampoco fue significativa, porque no se modificó nada nuevo, no se puso acento a rubro en específico y forma ya parte del ritual que corresponde a los legisladores, simplemente para darse el abrazo de fin de año, más que nada y nada más.





BASE DE DATOS…-

En Bochil hay dos crisis que están aniquilando a todos: la crisis política que ya no soporta al alcalde Gildardo Moreno, y el propio presidente que, en el colmo del cinismo, tira la basura en la orilla de la carretera, como quitándose el paquete y dejándolo en manos de las comunidades.

Pero ya le amaneció su suerte y esto pinta para volver a poner a ese municipio, en el centro de la atención regional como el principal foco rojo.***

Protección Civil de Chiapas va a ejercer unos 50 millones de pesos más en materia de prevención, la verdadera razón de ser de esta política pública, pero todos los alcaldes han comenzado a quejarse de la forma discrecional en que se están manejando los proyectos y de la poca información que ofrece el titular, Luis Manuel García Moreno al respecto que, no quiere soltar prenda y ya todos le andan olisqueando el jugoso hueso.***

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa clientelar, guste o no, y más allá de si los mandan a la guerra en la primera oportunidad, lo cierto es que, en este primer año, todos se quedaron con las ganas de más y muchos quieren repetir la fórmula, aunque las propias reglas de operación no lo permitan y ahí ha comenzado a crujir la rama, por la parte más delgada y más ambiciosa.***

El líder municipal del Partido Revolucionario Institucional en Tuxtla Gutiérrez, Iván Sánchez Camacho, afirma que la inseguridad en esta ciudad capital simplemente es el reflejo del mal manejo del Ayuntamiento sobre las políticas de seguridad púbica.

Y es que en los últimos días las denuncias en redes sociales de robo de carros, asaltos y robos a casa habitación ha incrementado.***





DESTACADO

Chiapas no está para más impuestos, eso también es verdad, porque no se logra superar barreras de las medias nacionales en el índice de desarrollo humanos desde hace décadas y quienes tenemos el privilegio de un auto, estamos ciertos que ese compromiso requiere también el pago correspondiente, siempre y cuando, no sea excesivo y abusivo.





Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa clientelar, guste o no, y más allá de si los mandan a la guerra en la primera oportunidad, lo cierto es que, en este primer año, todos se quedaron con las ganas de más y muchos quieren repetir la fórmula, aunque las propias reglas de operación no lo permitan y ahí ha comenzado a crujir la rama, por la parte más delgada y más ambiciosa









Correo: ramirezirma77@hotmail.com

Facebook: irmaramirez.mx

Twitter: @irmajaque