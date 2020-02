Siempre en todos los hechos hay dos versiones contadas por cada una de las partes; en el caso de los normalistas no es la excepción: los manifestantes señalan que fueron agredidos por los policías sin respetar los protocolos; la contraparte afirma todo lo contrario, reitera que todo se hizo resguardando la integridad física y patrimonial de la ciudadanía para mantener un clima de paz y tranquilidad.





Desafortunadamente los normalistas tienen ya mala fama, ganada a pulso, pues los tuxtlecos están ya cansados de pasar por la zona de la escuela y ver constantes bloqueos de parte de estos alumnos que lo realizan bajo cualquier argumento, así como los desmanes que ha llevado a cabo.

Sin embargo, esta vez había un ingrediente extra, venían acompañados de los padres de familia de los 43 alumnos de Ayotzinapa que están desaparecidos, con la idea de realizar una marcha dentro de la Caravana de Búsqueda que realizan.

Pero empezaron bloqueando, como ya es costumbre, sobre el libramiento Norte, a la altura del bulevar Vicente Fox, y quien vive en la ciudad capital sabe que esos bloqueos terminan en saqueo a camiones que transportan alimentos o vandalizando los vehículos que tienen la mala suerte de pasar por ahí.

Queda claro que la agresión no es justificada, pero también es cierto que los normalistas no son ninguna blanca paloma pues siempre salen a relucir algún objeto que terminan lanzando a los policías y el argumento de infiltrados ya está muy desgastado.

Este fin de semana el bloqueo fue disuelto por el grupo antimotines, cuyo saldo, del lado de los policías es dos elementos lesionados, uno de ellos en la cabeza, derivado de la agresión de los normalistas quienes lanzaron bombas molotov, piedras y cohetones.

De parte los manifestantes, afirman hay cuatro alumnos lesionados (uno de ellos de Ayotzinapa) al impactárseles, dicen, un proyectil en la cabeza, dos madres y una menor de edad de tres años, afectados por las bombas lacrimógenas.

Para empezar, no tendría por qué estar una menor de edad en dicha manifestación, más allá de si es pacífica o no, pero la costumbre de poner a las mujeres y niños al frente de cualquier marcha “no ha pasado de moda” y eso hacen siempre las organizaciones.

Se ha dicho hasta el cansancio que esta escuela en particular es una de las que más recursos económicos recibe, al grado de tener hasta para una fiesta de graduación, cuando otras no reciben ni para lo básico.

Sigo insistiendo que se debe replantear la presencia de estas escuelas, porque queda claro que hace mucho tiempo parece perdieron el rumbo, porque son las que menos clases recibe, se enojan porque los reprueban, y no quieren se les castigue cuando hacen algo malo.

Es tiempo ya de ayudar al verdadero estudiante cuyos padres se rajan el lomo por llevar a sus hijos a la escuela, pero sobre todo que aprovechan la educación que les ofrecen, no un grupo de personas que lo único que hacen es protestar hasta por la ayuda que reciben.





BASE DE DATOS…-

Chiapas Unido se sigue moviendo, al menos primero que todos los demás, y sigue activo en la renovación de sus comités directivos municipales, en aras del proceso electoral que se avecina para el próximo año donde espera elegir a presidentes municipales, diputados locales y federales.

Conrado Cifuentes, el líder estatal de este partido local, afirma que todos suman, que todos aportan algo a este instituto político que espera sacar mucho más de las 12 alcaldías que logró en las elecciones pasadas.

Nada más que ahora esperan escoger bien a sus candidatos por aquello que a medio camino les da por cambiarse de partido, lo que si queda claro que ya no habrá más familiares del “Amigo Miguel”, exlíder de este partido, el cual usó para posicionar a su hijos que han sido y son alcaldes.***

Los normalistas siempre se hacen víctimas y dicen no hacer ninguna acción fuera de la ley, y sin embargo siempre aparecen fotografías de las acciones que realizan. ¿Será qué eso llegan a aprender a los salones de clases?.***

El secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariego, precisó que se desalojaron a estudiantes normalistas que mantenían bloqueado el Libramiento Norte, pues en Chiapas existe la libre manifestación, sin embargo, los actos violentos y la afectación a los derechos de terceros no se permitirá, porque nadie está por encima de la ley.***

El secretario de seguridad pública municipal de esta ciudad capital, Jorge Alexis Zuart se la pasa promocionando que escucha el planteamiento de los ciudadanos, lástima que no les haga caso, porque la delincuencia en Tuxtla Gutiérrez cada vez va en aumento.

Definitivamente no hay coordinación entre sociedad y gobierno, para obtener mejores resultados, pues apenas piensa crear grupos de Whats App cuando estos ya existían desde el titular anterior, y lo más seguro es que simplemente no quiso agregarse o no les puso atención, por eso no hay comunicación directa y ahora lo quiere presentar como el descubrimiento del siglo; si tan sólo le hubiera dado seguimiento a los programas que sí servían en esta secretaría y que ya estaban implementados, otra cosa sería.





