Momento Corporativo | AMLO, ¿un control de precios disfrazado?

Si bien JP Morgan estima que el acuerdo que prepara el gobierno federal para disminuir el precio de 24 mercancías hasta 20%, tendría un impacto en la inflación anual cercano a 200 puntos base, la correduría internacional también puso sobre la mesa los riesgos de dicha iniciativa. Primero que no sea una política de control de precios disfrazada porque esto tendría un impacto negativo en términos de la producción y el surgimiento de un mercado negro para satisfacer la demanda; la dificultad de aplicar, y exigir, que se cumpla a nivel nacional limitaría el éxito del acuerdo y una rápida implementación; obligar a las empresas, sobretodo las pequeñas y medianas con nulo poder del mercado a fijar precios ejercería una mayor presión sobre sus márgenes después de dos años de escaso apoyo del gobierno durante la pandemia; para poder participar, el sector privado necesitaría un pacto para suavizar las negociaciones salariales, que deberían estar más cercanas a las expectativas de inflación anual ex ante en lugar de niveles ex post; y finalmente el programa no debe ser un reemplazo del ciclo de alzas del Banco de México, sino un complemento para anclar con éxito las expectativas de inflación de corto, mediano y largo plazo.

Sólida perspectiva

El equipo de análisis de Actinver reconoció que Alsea enfrenta vientos en contra más fuertes luego del revés fiscal por un supuesto pago de impuestos pendiente por la compra de la cadena Vips en 2014, y que suma 3 mil 881 millones de pesos, ya que las condiciones de la compañía son totalmente diferentes, y que más allá de este bache temporal en el camino, Actinver reiteró su calificación Market Perform, y un precio objetivo de 53.40 pesos por acción. Explicó que no sorprendería cierta volatilidad de los títulos a corto plazo, aunque debería ser menor a la registrada en 2020 cuando se conoció el tema fiscal por vez primera; con los resultados del primer trimestre del año, Alsea ya superó los efectos negativos de la pandemia; el apalancamiento ya no es una preocupación para la administración, y en este momento la compañía, si fuera el caso, no necesitaría deuda adicional para liquidar el supuesto adeudo fiscal. Ayer las acciones de Alsea que cotizan en la BMV ganaron cerca de 2%.

Fuerza pyme

En alianza con The Home Depot, el Centro de Competitividad de México que encabeza Juan Carlos Ostolaza llevará a cabo Feria de Proveedores, una iniciativa que abarca de mayo de 2022 a mayo de 2023, y que busca integrar a proveedores pyme a la cadena de suministro de tiendas especializada en soluciones para el hogar y generar nuevas oportunidades de negocio, sino sl mismo tiempo promover la internacionalización aprovechando la ventana que ofrece el capitulo 25 del TMEC, y abastecer tiendas no sólo en México, sino también en los mercados de Estados Unidos y Canadá.

