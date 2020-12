Cada vez hay más indicios de la ilegalidad con la que opera la empresa Aras Investment Business Group propiedad de Armando Gutiérrez Rosas, que ofrece servicios financieros y de inversión con altos rendimientos, específicamente en oro y bienes inmuebles, cuando todavía no obtiene los permisos de las autoridades correspondientes como la CNBV que encabeza Juan Pablo Graf, y por lo tanto tampoco está dentro del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros que administra la Condusef a cargo de Óscar Rosado por lo que todos los clientes están en riesgo de perder su patrimonio sin que ninguna autoridad pueda respaldarlos como sucede con instituciones que operan con toda las de la ley. De hecho está creciendo rápidamente el número de quejas por el incumplimiento de inversionistas en Chihuahua, donde Aras tiene su casa matriz. Apenas en junio, Consultoría para Intermediarios Financieros No Bancarios finalizó la capacitación del personal de Aras Investment Business Group para obtener la autorización como Sociedad Financiera Popular, sin que hasta la fecha haya sido aprobada.Pero las irregularidades no sólo son en los trámites sino en las opciones que ofrecen a sus clientes que van desde comprar oro directamente de una mina propiedad de la empresa hasta la escrituración de inmuebles adquiridos con un mecanismo para no pagar los respectivos impuestos, además de manejar preferentemente dinero en efectivo. Ya existen denuncias ante la CNBV y la Profeco, y se esperan más quejas por parte de inversionistas que justificadamente temen por su patrimonio. Asimismo la Condusef analiza el caso para alertar a los potenciales clientes de la compañía que se limita a informar en su sitio de internet de “próximas certificaciones”. Actualmente cuenta con oficinas en nueve ciudades de México, como Guadalajara, Monterrey, Cancún, Delicias, Ojinaga, Torreón, Mazatlán y CDMX, y dos más en Estados Unidos: Phoenix y Memphis.

Ruta internacional





Traxión que preside Aby Lijtszain recibió un merecido reconocimiento a nivel mundial de parte de European CEO, la influyente publicación impresa y en línea con sede en Londres. La compañía de transporte y logistica fue la primera mexicana en ser acreedora a “The Decade Awards” en la categoría “Industria de Transporte y Logística Sostenible” que reconoce toda una década de trabajo en la materia, y que se traduce en mayor valor para sus clientes, colaboradores y socios.

Más productivo





El sinaloense Manuel Oyervides obtuvo el primer lugar en la quinta edición del premio internacional Cargill-CIMMYT a la Seguridad Alimentaria y la Sustentabilidad, en la categoría de Investigadores por Vitala, un sistema que desarrolló a lo largo de cuatro décadas para aumentar de manera sustentable la producción de maíz en México y el mundo.

