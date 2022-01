Las crecientes versiones de que en los siguientes días, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizará a Claro TV para que ofrezca servicios de televisión restringida en México, ya hicieron eco en la propia Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), instancia que alertó a la Secretaría de Economía que encabeza Tatiana Clouthier, y al propio IFT a cargo de Adolfo Cuevas que el potencial permiso representaría una franca violación de México en contra de sus socios comerciales que conforman el TMEC. Y es que desde el punto de vista del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), dicha solicitud no es más que una nueva y burda maniobra del operador dominante para intentar burlar la Constitución Política, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y las disposiciones regulatorias emitidas por el IFT, así como para evadir las obligaciones y restricciones que debe cumplir como Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones. Pero todavia más grave es la intención de América Móvil de evitar las reestricciones argumentando que su subsidiaria fue creada después de haber sido declarada la preponderancia en 2014, y por lo tanto no tendría limitación alguna para incursionar en la televisión restringida, que “ no es más que una artimaña leguleya que, de ninguna manera, puede ser convalidada por el IFT”. Y sobre la potencial violación al TMEC, el IDET explicó que en el capitulo 18 del TMEC, México se comprometió a vigilar que cualquier cambio a las medidas del preponderante relacionado con tarifas, condiciones de acceso, infraestuctura y uso de redes deberá promover la competencia efectiva y prevenir mayores prácticas monopólicas. Y de concretarse la autorización, no sólo se pondrá en duda el compromiso del IFT con la industria sino potenciales represalías económicas a México de parte de sus socios comerciales, cuando lo que necesita el país es un regulador fortalecido que sea capaz de resistir los embates de un agente preponderante que al margen de la ley aprovecha su tamaño para desplazar a otros participantes e incrementar todavía más su participación en el mercado de telecomunicaciones.





Cuentas pendientes









¿Y dónde quedo aquello que dice que se predica con el ejemplo? Resulta que el SAT que encabeza Raquel Buenrostro tiene cuentas pendientes con su proveedor de servicios de limpieza desde agosto del año pasado. La empresa Rapax, que cumple en tiempo y forma con los servicios asignados, simplemente ha sido ignorada por los funcionarios del órgano recaudador que son los responsables de liberar las facturas correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, y además de noviembre y diciembre. Quizás la propia Raquel Buenrostro es quien debería de tomar de inmediato cartas en el asunto, claro si realmente hay voluntad por parte de la funcionaria.

@robertoah