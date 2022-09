La AMIB que preside Álvaro García Pimentel Caraza actualizó el número de cuentas de inversión bursátil hasta la primera mitad del año que sumaron 4.1 millones, más del doble del mismo periodo del año pasado, resultado de la mayor oferta de intermediarios y plataformas de inversión. El mercado lo encabeza por mucho GBM con 3.8 millones de clientes, es decir la adición de 2.2 millones de cuentas en un año, después le sigue Actinver con 103 mil 684 clientes, una tasa anual cercana a 20%, y así ambas firmas serán fundamentales para acelerar todavía más la penetración de las cuentas de inversión, ante la ausencia de una política pública que apoye dicho objetivo.

Foco de atención

En un entorno económico tan complicado para los medios de comunicación, vale destacar los primeros resultados de N+ Media que reporta 15 millones de usuarios y 6 millones de reproducciones en vivo, mientras que en ViX registra 11.3 millones de usuarios y 1.6 millones de horas de video.

Se trata de un esfuerzo que se complementa con lo que realiza la plataforma N+ que confirma el renovado interés de las audiencias por los contenidos informativos. Y para aprovechar la inercia y la innovación de formatos de contenido digital, N+ Media anunció el estreno de dos nuevas series: 1.5° “Uno punto cinco grados”, enfocada a un tema central, de actualidad, como lo es el cambio climático; y el otro enfocado en entrevistas de semblanza titulado “¿Con quién hablo?”.

Previsión turística

México podría convertirse en el principal destino para los turistas extranjeros en el mundo, y no se trata de una previsión a la ligera sobre todo viniendo de toda una autoridad en materia de turismo, Erika García Deister, fundadora y directora de CancunCards, gracias a la riqueza cultural e histórica, gastronomía reconocida a nivel mundial, diversidad de recursos naturales, y una gran variedad de climas, además de la calidez de los mexicanos, y el esfuerzo conjunto del sector público y privado para atender a los vacacionistas. Además de trabajar en la promoción de México en otras latitudes como Europa para sumar a los paseantes provenientes de EU, que hoy son el pricipal cliente de México. Con más de 20 años de experiencia y trayectoria, Erika García Deister es una de las principales empresarias promotoras del turismo mexicano, con marcas con presencia desde Brasil hasta Canadá, e incluso en Europa. Además, es miembro de American Resort Development Association, Women in the Industry, Direct Marketing Association, y Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas, entre otros.

Responsable social

El Grupo Bolsa Mexicana de Valores que dirige José Oriol Bosch recibió el premio Anáhuac a la Responsabilidad Social 2022, categoría “IDEARSE”, en el marco del XV Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social, debido a su destacado desempeño en materia de Responsabilidad Social Empresarial y desarrollo sostenible.

