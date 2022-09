Sobre el anuncio que realizó el grupo que preside Germán Larrea de la adquisición de Planigrupo por un monto superior a 4 mil 700 millones de pesos, hay varios puntos relevantes. El primero es que la transacción no significa que sus accionistas desvíen su atención de la oferta por Banamex que ya preparan; es la primera vez que Grupo México incursiona en el sector inmobiliario; diversificará sus fuentes de ingresos; mantendrá el capital humano que es clave para la continuidad de las operaciones del grupo que opera 36 centros comerciales en 18 estados; y la administración reitera su confianza en México con una nueva plataforma de negocios que buscará consolidar en distintas regiones del país. Sobre la mecánica para financiar la compra, Grupo México todavía no toma una decisión porque si bien podría concretarse con recursos propios con una caja con más de 110 mil millones de pesos, no se descarta algún tipo de financiamiento ante la destacada salud financiera de uno de los principales productores de cobre en el mundo.

Nueva etapa

La intempestiva salida de Sergio Allard como vicepresidente legal y de relaciones institucionales de Aeroméxico, fue una señal de la disposición de la compañía aérea para iniciar una nueva etapa en sus relaciones con el gobierno y particularmente con las autoridades aéreas. Allard simplemente no logró defender la posición de la aerolínea en el AICM que tuvo que operar vuelos desde otros aeropuertos del país, entre ellos el mismo AIFA. En los planes de reestructura autorizados por los nuevos consejeros de la empresa, también se tiene previsto mejorar la relación laboral con los sindicatos de sobrecargos (ASSA) y pilotos (ASPA), luego de los ajustes a sus contratos colectivos para superar el capítulo 11. Andrés Conesa, el director general de Aeroméxico, está dispuesto a implementar todos los ajustes solicitados por su socio Delta Airlines para reposicionar a Aeroméxico.

Toque femenino

Fundada hace 12 años, la firma Contigo, de Allan Cherem, especializada en el otorgamiento de créditos, que van desde 3 mil y hasta 40 mil pesos, dependiendo la actividad productiva, a grupos de mujeres que por lo general viven en comunidades rurales, busca consolidarse como la tercera microfinanciera más importante del país. En los próximos días anunciará un prepago de 600 millones de pesos de una emisión de certificados bursátiles que emitió en febrero de 2020. Además, prepara una nueva emisión para seguir financiando proyectos productivos de mujeres mexicanas y diversificar su estrategia de fondeo.

Rentable apuesta

En una clara apuesta de las perspectivas del ecosistema digital en México, Wortev Capital que encabezan Denis Yris e Isabel Guizar invirtió sólo en el primer semestre más de 38 millones de pesos en diversos emprendimientos, principalmente de alimentos y tecnología. Desde 2018, el fondo de capital ha impulsado más de 110 exitosos emprendimientos.

