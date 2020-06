Momento Corporativo | Minería: ¡al fin respondió el SAT!

Aunque el tema de la devolución de impuestos a la minería no es nuevo, en los últimos meses se agudizó hasta alcanzar el equivalente a mil millones de dólares que inexplicablemente el SAT de Raquel Buenrostro seguía reteniendo, complicando todavía más el escenario de este sector tan relevante para la economía mexicana y que además padeció las consecuencias no haber sido catalogado como una actividad esencial en la primera ronda. Pero la buena noticia es que diversas mineras comenzaron a recibir parte de los recursos, aunque todavía no está claro si el SAT devolverá todo el monto pendiente como debería ser. De completarse dicho proceso representaría oxigeno financiero para las actividades mineras que pese a todo mantienen su estimado de inversiones por 4 mil millones de dólares para este año, aunque la disposición de los recursos será más lenta sobretodo por que algunas actividades, como la exploración, por ejemplo, se pospusieron temporalmente, y el restablecimiento de las cadenas productivas globales sucedería hasta el primer trimestre de 2021. Y como lo dictó el gobierno federal desde el 1 de junio reanudó actividades el sistema minero metalúrgico que a diferencia del resto de las actividades tuvo una ventaja por el trabajo anticipado en el desarrollo de protocolos de seguridad; de hecho, desde el 22 de mayo recibieron los primeros permisos de arranque. En este punto la participación y liderazgo de la Camimex que preside Fernando Alanís fue determinante.

Así las minas retomaron su operación, pero con apenas 60% de la mano de obra en campo porque reintegrar la totalidad dependerá de la información sobre la evolución de la pandemia y de las pruebas, en este punto la Camimex firmó un acuerdo con el gobierno de Zacatecas de Alejandro Tello para realizar un amplio muestreo entre trabajadores y población de comunidades aledañas a las minas para generar un semáforo más realista y acertado de las condiciones de salud y complementarlo con los cercos sanitarios para minimizar los riesgos potenciales. Amén de mantener protegida a la población vulnerable. La Camimex además detalla acuerdos similares con los gobiernos de Durango y Chihuahua, y el plan es extenderlo a todas las entidades más importantes para la producción minera.

Apuesta ganadora

De acuerdo con información de Refinitiv el incremento potencial de las acciones de OHL es de hasta 38% considerando el precio objetivo que calculan los analistas bursátiles y que sin duda esperan el sello que los hermanos Luis y Mauricio Amodio pondrán en la estrategia de la firma española. Los empresarios mexicanos, dueños de la constructora Cabssa, invirtieron 50 millones de euros en la compra de 16% de las acciones de control de OHL y hay el compromiso de alcanzar una tenencia de hasta 25% antes de finalizar el año. Los Amodio estarán presentes en la junta anual de la empresa que se realizará el 15 de junio en Madrid.

@robertoah