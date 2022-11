Nombres, nombres y... nombres | Advierte Canami guerra por maíz y más inﬂación de prohibir transgénicos y plaguicidas

Más allá de la proclamada autosuficiencia alimentaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la producción de maíz está lejos de cubrir el consumo del esencial grano.

Del 2013 al 2022, mientras su producción creció 26%, el consumo lo ha hecho 51% y las importaciones pasaron de 8 a 18 millones de toneladas.

En el horizonte no hay forma de revertir esas compras, máxime que desde Sader de Víctor Manuel Villalobos se desmontó el aparato de apoyos para elevar la productividad en el campo. Mientras en el norte se está en 11.8 toneladas de maíz por hectárea, en el sureste la realidad es 2.15 ton/ha en promedio. Se requerirían políticas conjuntas entre gobierno e IP para aspirar 3.0 ton/ha y los resultados se verían en 3 a 4 años para sustituir 3 millones de toneladas.

Hoy las compras externas equivalen al 40% del consumo que son 45 millones de toneladas, ya que la producción de maíz ronda 27 millones.

Además, de la importación, 18% (8 millones de toneladas) son para la industria que lo utiliza en 35,000 diferentes productos en forma de almidones, glucosas, dextrosas, y otros derivados.

La agrupación que da cabida a muchas de esas empresas es la Cámara del Maíz Industrializado (Canami) que preside Marcela Martínez y que dirige Esteban Jaramillo. Hay firmas como Ingridion, Almex, Cargill, Bayer, Nestlé, Gruma o Minsa que abarcan 60 ramos: alimentos, aceites, jugos, refrescos, cerveza, dulces, cosméticos, lubricantes, pinturas, etcétera.

Ahora mismo el reto más serio para ellos es el decreto del 31 de diciembre del 2020, para prohibir el maíz transgénico y el glifosato a partir del 2024, asunto que sigue firme.

La presión ha subido porque en el Senado avanza una iniciativa para vetar los plaguicidas, así de ambiguo. Esta semana llegaría a comisiones. Ana Lilia Rivera y Lilia Margarita Valdez son las autoras y forman parte de las fracciones más ideologizadas de Morena.

Con el quid de la salud, las disposiciones en la palestra apuntan a lastimar seriamente a la agricultura. Canami visualiza a futuro una guerra por el maíz entre productores de tortilla, sector pecuario e industrias, en el contexto de la escasez global que se vive. No hay opciones para sustituir importaciones. Vaya en la aberración hasta carne, pollo y huevo que utilizan en sus procesos maíz transgénico se verán comprometidos.

En consecuencia, se dispararán los costos de producción y la inflación. Que tal la tortilla a 70 pesos el kilo. Así que en maíz, alta incertidumbre.

RESCATAR MEXICANA 10,000 MDD Y AEROLIEA ESTATAL MALA IDEA





A AMLO no le han informado bien. Rescatar Mexicana costaría unos 10,000 mdd, pero además ya no cuenta con aviones, perdió sus rutas, la marca es del abogado Jorge Gastelum y ya no hay empleados. En todo caso está Aeromar con una flota que tienen autonomía limitada o Interjet que busca rescatar Miguel Alemán. La idea de una compañía de aviación estatal no es la mejor y hay muchas evidencias.

UNIFIN CUESTA ARRIBA E IFECOM NOMBRA A BADIN CONCILIADOR





La semana pasada el Juzgado Primero de Distrito de Concursos Mercantiles admitió la solicitud de Unifin de Rodrigo Lebois. Resulta que el viernes IFECOM ya nombró al visitador del proceso. Se trata de Gerardo Badin, polémico experto cuyos antecedentes en Mexicana, Oro Negro y algo en Oceanografía no son los mejores.

PODEROSA MARCHA AYER POR EL INE Y ALTO COSTO PARA PRI





Tras la poderosa marcha de ayer para salvaguardar al INE de Lorenzo Córdova, quedo claro el costo político que deberán asumir los aliados de Morena, de aprobar la propuesta. Ayer el polémico dirigente del PRI, Alejandro Moreno volvió a desmarcarse. Veremos.