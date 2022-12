En el contexto de una economía impulsada por las exportaciones, una industria como la construcción que es motor del crecimiento, terminará el año con un comportamiento pobre.

Si bien con la cadena productiva incluidos insumos como cemento o acero se avanzará 3%, sólo las constructoras cerrarán con una caída del 18%, resultado de la limitada inversión en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Tras un 2020 para el olvido y un 2021 en donde este rubro apenas aumentó 0.5%, la construcción aún se encuentra a 12% de distancia del nivel 2019.

Y es que al final de cuentas la inversión estará este 2022 un 15% debajo de lo programado, ya que la pública está concentrada en los proyectos icónicos y apenas en dos estados (Tabasco y QR).

A su vez a la privada le falta confianza para invertir en infraestructura. Entidades como Coahuila de Miguel Riquelme han tenido que salir a garantizar proyectos, más allá de las políticas del gobierno federal.

La prueba del momento lo expresa el índice de confianza en la construcción del Inegi de Graciela Márquez que está en 26 puntos, lejos del parámetro que se requieren para ver inversiones.

Francisco Solares, presidente de la CMIC, hace ver que ni siquiera el próximo año y quizá tampoco en 2024 se logre remontar el tamaño que tenía la construcción antes del Covid-19.

Y es que en 2023 se espera cuando mucho un avance del 1.5%. Solares hace ver que ayudará cierta mejora de la inflación que de llegar a un 17% anualizado bajó a la fecha a 11%.

Otro factor favorable es lo industrial por el “nearshoring”. En la frontera norte hay una gran demanda para ensanchar plantas y parques industriales, pero un gran obstáculo estará en el gas y electricidad que se requiere, vía Pemex de Octavio Romero y CFE de Manuel Bartlett.

Un tema en el que la CMIC mantiene el acelerador, está en lograr que se apruebe en el Congreso la modificación al artículo 50 de Ley de Obra Pública para que el anticipó del 30% sea forzoso. Ya hay una iniciativa del senador Eduardo Ramírez, nodal sobre todo para medianas y pequeñas empresas que son las que más sufren el pésimo entorno.

Como quiera la construcción de capa caída.

REELIGEN A HÉCTOR MÁRQUEZ EN AMECH PARA 2023-2024

Resulta que este viernes se reunió la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) y se reeligió para otros dos años a Héctor Márquez Pitol. Al también ejecutivo de Manpower Group le ha tocado enfrentar una coyuntura difícil para esa actividad, dada las consecuencias de la pandemia y la crisis en el mercado laboral. Agregue la prohibición del outsourcing por la STPS de Luisa María Alcalde. Su nuevo periodo 2023-2024 iniciará en enero.

LA LIBRA EL DOBLE REMOLQUE EN ESTE PERIODO

Con todo y que al periodo de sesiones en el Congreso aún no termina, parece que la iniciativa para prohibir el doble remolque o full quedará pendiente. Las condiciones no se ven tan propicias máxime las fricciones entre el PRI y Morena. El asunto preocupó mucho a los miembros de Concamín de José Abugaber y no se diga a Canacar que lleva José Refugio Muñoz.

MARTINO MAS DE 8 MDD Y DE LUISA APOYO DE AZCÁRRAGA

Aunque existe un clamor para que Yon de Luisa Plazas sea relevado de la FMF tras el fracaso del Tri en Qatar, hay quien apuesta a que su cercanía a Emilio Azcárraga y sus buenas relaciones con la FIFA lo podrían salvar, máxime que México será uno de los organizadores del próximo mundial. Sostener a Gerardo Martino tras la pésima eliminatoria fue imperdonable. Por cierto que el desprestigiado técnico argentino se llevó más de 8 mdd libres de polvo y paja.