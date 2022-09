Nombres, nombres y... nombres | En 2022 máximo 630,000 empleos, inercial 2023, salarios acotados e informalidad sin freno 

Uno de los expedientes más dolorosos que dejó la pandemia y que se sumó a la desconfianza y la falta de inversión que han generado las políticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el del empleo.

Recién se celebró la creación en agosto de 157,432 puestos de trabajo en el IMSS de Zoé Robledo. Muy buen registro, pero se venía de un julio con sólo 10,726 posiciones.

El acumulado al octavo mes llegó a 616,718 plazas. Si se considera que desde febrero ya se había recuperado el nivel prepandemia, digamos que lo que ha seguido es crecimiento.

Aún así el avance del empleo formal es negativo en el sexenio: en 2019 la generación fue de apenas 342,077, plazas. Para 2020 se perdieron 647,710 posiciones y en 2021 se recuperaron parcialmente con 846,466.

La AMECH hace ver sin embargo, que el ritmo del empleo formal se encamina al promedio de los últimos 15 años que es de 645,000 posiciones anuales.

Héctor Márquez presidente de esa agrupación estima que en 2022 se generarán unos 630,000 empleos. Y es que viene el último trimestre en donde rubros como la construcción, o algunas ramas de la industria empiezan a prescindir de personal, amen de que EU viene en picada.

En el mercado laboral hay además grandes contrastes, con turismo al alza no así construcción o servicios.

Para 2023, con un PIB que apenas crecerá 1.2%, será un reto mantener el ritmo. Además con la inflación y la problemática de las pymes no mejorarán las remuneraciones en el mercado formal. En otras palabras, se mantendrá la precarización y la informalidad que hoy significa 31 millones de empleos seguirá avanzando (los formales son 21.5 millones).

Márquez señala que la informalidad “es el cáncer del empleo” y tiene razón, amen de que a la fecha no hay medidas concretas para acotarlo. Así que nada que presumir.

REFUERZA VULCAN SU CAUSA VS MEXICO Y RESOLUCIÓN A FIN DE AÑO

Más allá de que Thomas Hill, timón de la estadounidense Vulcan hizo hasta lo imposible para destrabar la clausura de Calica, parece que todo dependerá de un arbitraje en el ámbito del TLCAN que ya cumplió 5 años y cuyo derrotero se espera para fin de año con posibles sanciones millonarias vs Mexico. El 16 de septiembre hubo noticias. Como es público el tribunal hizo un exhorto al gobierno para que AMLO detenga su ataque mediático vs la empresa que extrae piedra caliza en la zona de Playa del Carmen. En lo que va del año 26 veces ha atacado a la firma. Pero más relevante aún es que Vulcan logró que se integre al expediente como agravante, la clausura de sus predios. Por cierto el asunto ya no está en el ámbito de Economía de Tatiana Clouthier, sino que lo lleva la consejería jurídica de Presidencia vía René Sánchez Galindo. Es el esposo de Ana García Vilchis, cuya tarea es desmentir a los periodistas en la mañanera.

YUCATAN Y SINALOA LEVANTAN LA MANO PARA AUDITAR CANACINTRA

Un par de delegaciones ya solicitaron formalmente a José Antonio Centeno presidente nacional de Canacintra la realización de auditorías a la gestión que encabezó Enoch Castellanos, esto con el fin de esclarecer las dudas que hay en el organismo. Una es Yucatán que comanda Jorge Abel Charruf y la otra de Sinaloa vía Sergio Antonio Alvarez. Castellanos se dijo abierto a que se realice el escrutinio.

FUERTE AJUSTE DE LA FED A PIB 2022 Y MÁS RIESGO PARA MEXICO

A reajustar expectativas. La FED de Jerome Powell no solo subió la tasa 75 puntos base, sino que anticipó más incrementos para llevarla a 4.4% a fin de año. Además, la estimación para el avance del PIB en 2022 se ajustó a apenas 0.2%, más pesimista que el mercado y para 2023 a 1.2%. Recuerde que si a EU le da gripa a México le da pulmonía.