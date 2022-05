Nombres, nombres y... nombres | En franquicias recurrentes decesos, Valencia por certficar y en crisis muchos crecen

Cuando no hay certidumbre en las políticas públicas el clima de negocios se enrarece como ha sucedido en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La pandemia además lastimó a la economía.

Para las franquicias la coyuntura fue especialmente complicada. Su avance se estrechó y cerraron muchas unidades.

Como ejemplo Delichurros de Alfredo Malagón que llegó a tener 250 puntos, hoy está en 58 y otras marcas sufrieron una depuración parecida.

Como siempre la película tiene sus matices. Muchos conceptos crecieron: Tintorerías Max de Raúl Jiménez, Wings Army de Martín Santaella, Baby Ballet de Betsy Eslava, Punta del Cielo de Pablo González o Agua Inmaculada de Eymard Arguello.

El 9 de junio inicia la Feria de las Franquicias que organiza Comexposium que lleva Francisco Segura, con unas 450 marcas, nada mal para un universo de 800 que hay.

También el 8 de junio el Instituto Latinoamericano de Franquicias (ILAF) que preside Jorge Valencia realizará su congreso. Con una década en el mercado esta agrupación tiene como objetivo capacitar.

Valencia de 52 años y con dos décadas en el negocio, es de las pocas voces críticas. Hace ver que la franquicia no es un cheque al portador. Muchas veces quienes las otorga no cuentan con el expertis necesario. Se puede tener un negocio exitoso, pero no es fácil reproducirlo.

En su caso la primera experiencia fue costosa. Dilapidó el dinero de su familia, de ahí que con el instituto vía cursos y diplomados, busque incentivar el conocimiento en ambos lados de la ecuación para evitar el alto índice de fracasos que hay.

Valencia es vicepresidente de capacitación en el nuevo grupo que asumió AMF con Mario Alberto Briceño. También ahí se pretende institucionalizar al gremio y fortalecer el marco legal.

Urge, dice Valencia, tropicalizar el concepto de franquicias que es “sajón” y certificar a quienes están en el negocio como sucede en EU. El ILAF da ese soporte. En su consejo participan Mauricio Jalife, Eduardo Poblete, Héctor Alcalá y Ana Gabriela Zavala.

Valencia es franquiciatario de Punta del Cielo y la taquería El Huequito de Patricia Lira y es franquiciante de Crepelandia.

CRECEN ROBOS VS EMPRESAS, AUTOS CHOCOLATE Y 15 AMPAROS





Desde el CCE de Francisco Cervantes son recurrentes las denuncias respecto al avance de la criminalidad en carreteras. Los casos siguen al alza. Curiosamente muchos de los ilícitos se cometen en “autos chocolate”, cuyo número también crece tras el decreto de regularización y la limitada capacidad del Repuve de Eduardo Bonilla. AMDA que comanda Guillermo Rosales calcula que este 2022 llegarán 3 millones de vehículos ilegales. El gremio interpuso 15 amparos, pero aún no hay ninguna resolución, es decir que la defensa va para largo.

PAISANOS NODALES PARA EL TRI, ACUERDO CON SUM Y QATAR





A nada del mundial de Qatar donde se estima habrá entre 80,000 y 100,000 aficionados mexicanos, muchísimos que viven en EU, la FMF de Yon de Luisa acaba de renovar hasta 2028 el acuerdo con la empresa Soccer United Marketing (SUM) para que el “tri” juegue en EU. Para el negocio del futbol los paisanos son nodales. Cada partido de la selección significa un ingreso de unos 3 mdd.

TASAS DE INTERES A FIN DE AÑO ENTRE 8.75% Y 9.0%





Tras conocer las minutas de la última reunión de Banxico que preside Victoria Rodríguez Ceja ya anticipan que en junio el banco central autorizará un alza de tasas de 75 puntos base, dada la urgencia de contener la inflación. En ese sentido la expectativa del nivel de esa variable para fin de año ya se corrigió a 8.75% ó 9% en función de la firma especializada que se elija.