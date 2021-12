Nombres, nombres y... nombres | Espera UNCE logro de cámara en 2022, el viernes fin de gira y meta unificar esfuerzos

Desde hace varias semanas se hizo público el propósito de la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos (UNCE) de conformar una Cámara de la Industria Eléctrica y Electromecánica ya que a la fecha no se sienten representados.

Son las empresas que realizan las instalaciones eléctricas en construcciones, ciudades, proyectos hidráulicos, energía, transporte y que hoy tienen cabida en la CMIC de Francisco Solares y la CANAME comandada por Hugo Gómez.

Quizá su quehacer no necesariamente encaja en el perfil de las mismas, de ahí la existencia de la UNCE que data de hace 17 años y que agrupa a 24 asociaciones regionales del mismo número de estados.

Quien empuja la formación de la cámara es Ricardo Jiménez Cataño empresario de SLP desde hace 41 años.

Fue presidente de la UNCE y un propósito de campaña fue el de la cámara. Ya lo sucedieron Filiberto Saldaña y Roberto Carlos Figueroa, actual dirigente.

Aunque la solicitud de una cámara data del 2005, fue en octubre cuando se retomó ya con Tatiana Clouthier en Economía. Para estas fechas debió tenerse retroalimentación de la dependencia, pero se sabe que estos asuntos se cuecen lentamente. Como quiera se espera avanzar en 2022.

En el sexenio pasado se presentaron en Economía 32 solicitudes de cámara. Muchas mal fundamentadas o bien faltó continuidad. Las últimas aprobadas fueron CANALUM que preside Francisco Beltrán y CANADEVI de Gonzalo Méndez.

El segmento de electromecánica aporta un 0.8% del PIB y está integrado por unas 8,000 compañías. Hay grandes como Uribe Ingenieros de Raúl Uribe, pero la mayoría son pymes.

En la UNCE hay unas 1,200 empresas y en los últimos tiempos se han buscado sumar otras ya que Jiménez Cataño y un equipo han recorrido varias regiones para presentar el proyecto. El viernes concluirá su gira al visitar Yucatán, Campeche y QR.

Hasta ahora hay receptividad, máxime que en las obras federales los verdaderos expertos no están. En muchas ocasiones Sedena de Luis Cresencio Sandoval se ha quedado con la obra.

En ese sentido la nueva agrupación buscará pelear con mayor énfasis, aunque por ahora se sabe el camino aún es largo.

AUTOS ELÉCTRICOS REACCION VS MEXICO Y DIFÍCIL DEFENSA

Algunos expertos no visualizan el tema de los autos eléctricos que empuja Joe Biden como una acción meramente económica. Hay también componentes políticos de reacción a la política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en el ámbito de la energía. Tan sólo la estatización del litio se vio en EU como una provocación. Las propias automotrices reprueban la legalización de los autos ilegales al afectarse las ventas de autos nuevos. Pero además la defensa mexicana, se estima, puede que tenga sus dificultades, ya que el reembolso a los consumidores no sería ilegal al no descansar en un subsidio a la producción, ni a la exportación. Así que complicadísimo.

CANACINE MAÑANA LA ENTREGA DE SUS PREMIOS

Mañana CANACINE que preside Fernando de Fuentes y que lleva Tábata Vilar estará de manteles largos. Será la entrega de premios a lo más reconocido de esa industria que vaya que ha sufrido con la pandemia. Será comida por el rumbo de Polanco.

BOJÓRQUEZ DE COPPEL GALARDÓN DE ECONOMIA

Economía de Tatiana Clouthier entregará hoy diversos premios relacionados con el tema de la logística. Angélica Bojórquez directora de la cadena de suministro de Coppel recibirá el “Galardón Tameme” en la categoría de ejecutivo. Es la primera vez que se entrega a una experta y a una firma no originaria de la capital.