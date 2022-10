Nombres, nombres y... nombres | Exportaciones en picada, crisis y daño a T-MEC influirán y golpe a motor del 35% del PIB 

Los vientos no son favorables en lo que concierne al T-MEC. Más allá de que se amplió la consulta por las acusaciones en energía vs México, propios y extraños no descartan el panel.

Además el equipo negociador se debilitó con los cambios en Economía. Tatiana Clouthier no contaba con las fichas para negociar y Raquel Buenrostro optó por despedir a Luz María de la Mora, la mejor carta.

Esto incidirá en el derrotero de nuestras exportaciones el año que viene. Algo ayudará un fallo a favor en el asunto de las reglas de origen para autos que se conocerá en noviembre.

Como quiera el panorama de ese motor que constituye el 35% del PIB, tampoco se observa positivo, con EU que apenas crecerá 0.2% este año y 1.2% en 2023.

No hay que perder de vista que el 82% de nuestro comercio va a ese país, 87% son ventas manufactureras y de ese componente 30% son autos.

Ya en agosto las exportaciones se contrajeron 0.8% por segundo mes. Menos divisas por el petróleo, cuyas cotizaciones han caído, las ventas agropecuarias y mineras también a la baja y las manufacturas sostenidas por los autos.

El COMCE que lleva Fernando Ruiz Huarte estima que las exportaciones totales en 2022 podrán rebasar los 540,000 mdd, lo que significará un avance del 8%. Será fruto de los primeros meses ya no del último tramo que viene en picada.

Para 2023, con un poco de suerte y sin considerar represalias comerciales del gobierno de Joe Biden, las exportaciones, según el COMCE, podrán avanzar 5%.

Algo ayudaría el “nearshoring” que permitiría incrementar la integración de más insumos y un mayor valor, aunque claramente no será por la política industrial que se pactó con el CCE de Francisco Cervantes y que quedó en el papel.

Para las cifras de septiembre que el INEGI de Graciela Márquez reportará el 27 de octubre, continuará la tendencia a la baja en las exportaciones por la débil demanda de EU.

Tampoco ayudará el crudo y las manufacturas continuarán debilitándose porque en EU hay sobradas evidencias de una caída en las ventas de autos.

Así que el comercio exterior se significará como un nuevo impacto para una economía que este año crecerá 1.9% y en 2023 quizá sólo 0.6% como ya ajustó su pronóstico BBVA de Eduardo Osuna. Así que un muy mal sexenio.

PARA “PRONTO PAGO” CONSENSO Y EN BREVE AVAL DE DIPUTADOS

Le comentaba que finalmente se amplió a 45 días y a 60 días máximo por excepción el plazo al “pronto pago” para las pymes, iniciativa que impulsó Carlos Noriega. Se conoce que hay consenso entre los diputados por lo que sólo falta agendarla para su discusión en el pleno, quizá esta semana o el lunes próximo. Ahora mismo la atención está en la Ley de Ingresos que se discutirá mañana.

FAMSA CASI SIN LIQUIDEZ Y BANCOMEXT UNO DE LOS AFECTADOS

No es novedad la compleja problemática financiera que enfrenta Famsa de Humberto Garza. No hay fondos y se dice que su liquidez daría máximo para fin de mes. Según esto la familia ya no quiso inyectar más dinero. Uno de los acreedores afectados será Bancomext que dirige Luis Antonio Ramírez.

VENTA DE HOTELES CITY A MARRIOT CRÓNICA PREDECIBLE

Así como muchas pymes naufragaron por la pandemia y el nulo apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también se sabe que Hoteles City Express que creó Luis Barrios atravesaba por serios aprietos de liquidez. Esta firma no es excepción en la hotelería, de ahí que la venta anunciada ayer a Marriott que preside Brian King es un corolario predecible. En su caso las apreturas fueron mayores porque su concepto va dirigido al viajero de negocios, aún convaleciente y que quizá no vuelva a ser el mismo.