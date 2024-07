Nombres, nombres y... nombres / Fibra Plus por crecer en EU y España, tiempos de compra y “nearshoring” apuesta pese a riesgos

Aunque propios y extraños ubican a la relocalización como la gran oportunidad para atraer inversiones, hasta ahora el aprovechamiento es limitado.

Demasiadas interrogantes, desde la desbordada inseguridad, hasta barreras como electricidad y agua. Ahora se suma la zozobra por la reforma judicial y los riesgos para el T-MEC.

Para las fibras, vehículos surgidos en 2011 agrupados en la Amefibra de Salvador Daniel dicho panorama no ayuda. El segmento industrial ha resultado el más dinámico, no así el turismo, comercial y no se diga oficinas. De ahí que las cotizaciones de esas 15 firmas en la BMV que lleva Jorge Alegría no logren despuntar, salvo excepciones.

Un vehículo que a pesar de todo tiene planes de crecimiento es Fibra Plus de Gustavo Tomé, empresario que la creó en 2000. Ya maneja activos por 16,152 mdp con 59 propiedades ubicadas en 20 estados.

El año pasado Fibra Plus creció 8.3% y este 2024 andará entre 8% y 10%, obvio si no hay algún “shock exógeno” que pueda afectar las expectativas del “nearshoring”.

Eventualmente ayudará la baja de tasas. Recién el encarecimiento del crédito ha limitado la rentabilidad. Hay que agregar la ocupación con sus bemoles, aunque mejora.

En su caso las propiedades industriales están al 99%, comerciales al 91% y oficinas 51%. En turismo se vive también una notoria mejora en sus inmuebles de Los Cabos y Riviera Maya. Acapulco no tanto.

En tiempos inmejorables de compra, Fibra Plus trae por lo pronto planes de crecimiento en NL y otras plazas fronterizas que se espera mantendrán el ritmo de avance con la potencial relocalización. En Data Center e inteligencia artificial hay oportunidades.

Pero además Tomé visualiza aprovechar la fuerza de su fibra para crecer fuera del país. Se sondean oportunidades en EU y España. El punto es no bajar la guardia, amén de las oportunidades que se puedan abrir en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Veremos.

DE 60,000 MDD APRETÓN FISCAL EN 2025 E IGUAL A OBRAS DE AMLO





Ayer Claudia Sheinbaum confirmó que entre sus prioridades está el seguir con sus proyectos de trenes. Hablo de 3,000 kilómetros más. Sin embargo quizá los buenos propósitos topen con la realidad por la falta de recursos. Le platicaba que las calificadoras tienen la nota soberana en la mira y que por ello la SHCP de Rogelio Ramírez de la O pretende reducir de golpe el déficit público de 6% a 3.5%. El apretón que impactará la actividad significará unos 60,000 mdd. Dicha cifra, para calibrar, equivale a todo lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador invirtió en sus obras insignia: Dos Bocas, Tren Maya, AIFA y el Interoceánico. Sume además la presión asistencialista en el presupuesto. Dinero insuficiente.

PIB SÓLO 1.9% EN 2024 Y APENAS 490,000 EMPLEOS FORMALES





Tras conocer que en junio el empleo formal ligado al IMSS fue negativo y que en el primer semestre se crearon 295,058 plazas, es claro que este año la generación de fuentes de trabajo será endeble, congruente con la debilidad económica. El equipo económico de Citibanamex a cargo de Sergio Kurczyn proyecta que el PIB sólo crecerá 1.9% y el empleo formal llegará a 490,000 posiciones. Para 2025 aún estará peor apenas 407,000. A la baja.

IMPULSARÁN COMISIÓN EN DIPUTADOS PARA SONDEAR “NEARSHORING”





Así como en el gabinete Altagracia Gómez buscará empujar la relocalización, en la Cámara de Diputados se pretende impulsar una comisión ex profeso. El líder de CATEM, Pedro Haces Barba lo trae en la mira. A principio de año fue el impulsor de una cumbre en torno al “nearshoring” junto con el CCE de Francisco Cervantes. Ahora lo que se pretende es supervisar al ejecutivo a sacar raja a esa oportunidad, aunque sabemos hay grandes desafíos, entre ellos la certeza jurídica.