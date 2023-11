Nombres, nombres y... nombres | Finanzas públicas gran desafío, asistencialismo 14% del PIB y poco margen para invertir 

Máxime que la recesión no está descartada, los pronósticos para EU en 2024 no son favorables. Lo mismo replica para México ya que la inversión, con todo y el “nearshoring” tiende a desacelerarse, y no se diga el consumo, lo que será más palpable en el segundo tramo.

En la primera parte ayudarán, estima Alejandra Marcos Iza directora de Análisis de Intercam, el tema electoral y los recursos que inyectará el gobierno, máxime la propuesta fiscal más agresiva en gasto y deuda con un déficit primario de 1.2% y 5.4% con los requerimientos financieros.

Intercam proyecta que en 2024 EU crecerá 1.0% y México 2.2%, o sea desempeño será menos favorable que este 2023, que se disparó.

Marcos explica que los alicientes fueron el consumo y la inversión que en lo que va del año ha crecido 30%, empujada por la inversión pública a los proyectos insignia y algo por el “nearshoring”.

A futuro la amenaza más seria son las finanzas públicas que se verán más presionadas tras los nuevos cargos que heredará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Dos Bocas, Tren Maya, AIFA, Aeropuerto de Tulum, Tren del Istmo, Mexicana y ahora los trenes de pasajeros. Más presión al gasto, sin correspondencia en singresos. De ahí la necesidad de una reforma fiscal con Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez. Marcos es enfática al respecto.

Sume el asistencialismo que crece como bola de nieve. Ya significa 14% del PIB. Sólo el programa de adultos mayores es el 3.5%.

En Argentina donde pronto asumirá Javier Milei el asistencialismo se ha convertido en pieza nodal del crecimiento de esa economía. El equipo económico de Banco Base a cargo de Gabriela Siller estima que ya representa 35% del gasto público total. Aquí no es difícil que esa variable siga en ascenso, lo que restará junto con los otros componentes, margen de maniobra al gasto de inversión, hoy relegado.

COMPLICA TEMA FISCAL CON SAT “SPIN OFF” Y OFERTA DE FIBRA UNO

Resulta que la escisión de Fibra Uno de André El-Mann y que dirige Gonzalo Robina enfrentaría algunos problemas. El más serio es el fiscal con el SAT de Antonio Martínez Dagnino. De ahí que la oferta bursátil que saldría por estos días se ha retrasado. Expertos ya observan los tiempos bastante forzados para realizarla este año. En el pasado otros “spin off” también se ha complicado por los impuestos. La idea es que en la nueva emisora, Fibra Uno separa los activos industriales (6 millones de m2).

OTRA PRÓRROGA EN MONTE DE PIEDAD Y STPS PROPUESTA PRONTO

El 18 de noviembre venció el nuevo plazo establecido por el sindicato del Monte de Piedad de Arturo Zayún para estallar la huelga en esa firma prendaria. Sin embargo se abrió otra prórroga para el 18 de diciembre para dar espacio a las negociaciones entre sindicato y empresa a cargo de Javier de la Calle. Según esto hay avances y la STPS de Marath Bolaños sigue de cerca el asunto. Parece que la dependencia buscaría realizar en breve una propuesta para destrabar las diferencias.

MERCADO LIBRE ROMPE RÉCORD DE VENTAS EN BUEN FIN

Mercado Libre que dirige David Geisen volvió a romper récord de ventas por tercer año consecutivo en el Buen Fin. Logró crecer 40% y el viernes 17 de noviembre fue el mejor día que ha tenido desde que llegó a México. Tuvo 100 millones de visitas y 11.5 millones de ofertas validadas. El máximo descuento fue del 50%.

FIGUEROA SEGUNDO PRESIDENTE DE IMEF EN REELEGIRSE

Nada que José Domingo Figueroa no es el primer presidente que se reelige en IMEF. Es el segundo. El primero fue Ángel García Lascurain, quien cedió la estafeta a Alejandro Hernández. Este ya no repitió por la enorme carga de trabajo que tenía en su compañía. La modificación de estatutos se dio porque se juzgó que un año es insuficiente.