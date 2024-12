Nombres, nombres y... nombres / Hoy bases para mayor subasta de medicinas, será 2025- 2026 por 464,377.4 mdp y Birmex la última milla

Recién le platicaba de las dos reuniones que tuvo la industria farmacéutica con el gobierno de Claudia Sheinbaum de cara a la inminente subasta consolidada de medicamentos.

Hoy se conocerán las bases del pedido más influyente que se haya realizado bajo ese formato por la friolera de 464 mil 377.4 millones de pesos ya que contempla no sólo 2025 sino también 2026.

Incluye 4,454 claves de medicamentos e insumos como materiales de curación, laboratorio, estupefacientes, vacunas, equipo médico, material radioactivo y fórmulas por 4 mil 934 millones de piezas para 26 instituciones.

Para el ramo es importantísimo y obligará a tener un cierre del año muy activo ya que se asignará el 19 de diciembre y habrá que surtir para marzo un primer tramo por el 25%, es decir a marchas forzadas, dado el retraso que hubo en programar por el cambio de gobierno.

Sólo en medicinas el importe que se asignará es de 135 mil 286.4 mdp en 2025 y 183 mil 687.3 mdp en 2026 por un total de 3 mil 59.2 millones de piezas vinculadas a las enfermedades más recurrentes.

Para materiales de laboratorio, 2° concepto con mayor peso monetario, se prevén 87 mil 159 mdp, seguidos de los insumos de curación con 58 mil 197.4 mdp.

Otra vez el mayor reto para Salud de David Kershenobich será la distribución. En los encuentros que tuvo la industria farmacéutica con el subsecretario Eduardo Clark y Raquel Buenrostro de la SFP, mensajes encontrados que confundieron.

Clark ligado a Sheinbaum, abierto a regresar a trabajar con distribuidores con el único objetivo de que los pacientes no sufran desabasto y Buenrostro renuente a dicho esquema.

El discurso de la ex oficial mayor de SHCP con AMLO y luego titular del SAT y Economía, generó resquemor a los fabricantes, al catalogar al rubro como uno de los más corruptos.

Finalmente en el esquema de abasto a partir de marzo habrá que entregar en 60 bodegas en el país y de ahí Birmex de Jens Pedro Lohmann será quien cubra la última milla, que es la más difícil.

Ahí entrarán los nuevos aliados a la 4T, entre ellos como le platicaba Traxión de Aby Lijtszain, firma que se extendió a ese rubro.

No será fácil y quienes saben no descartan que se mantenga el desabasto de inicio, pero los laboratorios no tendrán que realizar dicha labor y claramente no habrá amparos, opción que se llegó a conjeturar.

ADUANAS TORTUOSAS CON MILITARES Y AIFA PATIO DE RESGUARDO

Además del notable incremento de las mercancías chinas, legales o no, las aduanas se han vuelto más lentas desde que los militares tomaron su control hace 4 años. En la red de 50 puntos de entrada que abarca ANAM de August García Ochoa hay varios con serios atascos, como Veracruz con las implicaciones en el costo del flete en detrimento del importador. Esta situación también se replica en carga aérea. El AIFA de Isidoro Pastor es un caso, máxime la operación de un patio de resguardo que igual limita una adecuada agilidad.

TRUDEAU-TRUMP, LA RECOMPOSICIÓN Y MÉXICO MAL PARADO

La cena el pasado viernes entre Justin Trudeau y Donald Trump no es un asunto que deba mirarse a distancia. Forma parte de la recomposición de piezas que habrá entre los tres socios del T-MEC en donde diga lo que diga el equipo de Claudia Sheinbaum el horizonte no luce fácil para México por los flagrantes incumplimientos.

CRUCEROS FIJARÁN POSTURA HOY Y ALZA A DERECHOS GOLPE BAJO

Tras el inminente aumento al derecho que debe pagar el pasajero que venga a México por crucero, hoy por la tarde la Florida- Caribbean Cruise Association (FCCA) a cargo de Michele

Paige fijará una postura al respecto. El cobro pasará de 717 a 860 pesos. Los recursos se asignarán a Sedena de Ricardo Trevilla. Esa industria trae agresivos planes aquí, de ahí que la noticia no ayuda.