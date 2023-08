Nombres, nombres y... nombres | ICA por dejar la BMV, asamblea el 18 de agosto y el gran fraude con aval de SHCP-CNBV

Se da por hecho que ICA, la gran constructora que entró en concurso en marzo del 2018, se deslitará de la BMV en las próximas semanas.

La aprobación de su asamblea será el 18 de agosto, lo que ya se notificó a la bolsa. Tras los pasos correspondientes se convertirá en la emisora número 15° que se va del mercado, tras Aeroméxico, Sanborns, Crédito Real, Monex y Aleática que fueron las últimas.

La presencia de ICA en la BMV que dirige José-Oriol Bosch es decorativa. Desde 2017 que solicitó la suspensión ya nunca regresó. Además, se convertirá en uno de los casos más vergonzantes para el mercado de valores. En ese inter el pequeño inversionista se quedó sin información, no sólo durante el concurso, sino a la fecha, con el consentimiento de la CNBV que preside Jesús de la Fuente.

La emisora que dirige Guadalupe Phillips Margain quien se incorporó a finales del 2016, ya con Televisa de Emilio Azcárraga y David Martínez relacionado con fondos “buitre”, sólo ha entregado información a la CNBV y al público a cuenta gotas.

PUBLICIDAD

Todavía el de junio del 2023, al igual que el reporte 2022 y 2021 es una escueta hoja contable con activos que se han constreñido. Vaya el pasivo pasó de unos 3,500 mdp a casi 4,118 mdp.

Lo curioso es que a ICA le ha sonreído la fortuna con Andrés Manuel López Obrador. Vaya ganó sin licitar el tramo 4 del Tren Maya. Se adujo la prerrogativa de que construía una carretera paralela en la zona.

También se quedó con el paquete 1 de Dos Bocas vía ICA Fluor con Sener de Rocío Nahle, sucesos que nunca se reportaron al mercado. Se aduce que el usufructo de esos negocios se llevó a la contabilidad de otras empresas.

O sea Phillips, con consentimiento de Televisa y Martínez ha mantenido inerte la constructora que inclusive fue parte del IPC de la BMV, y creó una o varias entidades con una nueva historia.

Obvio el fraude que también permitió la SHCP de Rogelio Ramírez de la O, quizá reviente cuando salga de la bolsa, en otra pésima historia para los minoritarios.

PUBLICIDAD

Imposible que el mercado repunte con ese tipo de situaciones que despojan el patrimonio de los ahorradores. Otro fue Aeroméxico y no se diga Crédito Real, Unifin, Famsa y antes GEO, Homex o Sare.

Claro que lo de ICA se cuece aparte. Su acción que llegó en 2007 hasta 70 pesos, se congeló en 1.48 pesos hace casi 6 años. Patético.





A LA VISTA EN OCTUBRE PANEL DEL TLCAN CON EU POR MAÍZ





Todo indica que el panel de controversia por el maíz transgénico que prohibió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí avanzará por parte de EU. Economía de Raquel Buenrostro no ha logrado dar evidencias científicas del supuesto daño. Obvio no las tendrá porque no existen. Se quería involucrar a EU en una investigación conjunta, lo que fue rechazado, según denunció el polémico Víctor Suárez de Sader. El lapso de consultas vence en septiembre y el lío iniciaría en octubre.





ESTANCADAS VENTAS DE AUTOS ECOLOGICO POR FALTA DE ESTIMULOS





Mientras en otras latitudes se avanza, aquí la venta de autos híbridos y eléctricos marcha a pasos de tortuga por la ausencia de estímulos del Estado. A mayo y según la AMIA de José Zozaya la cifra sólo significó 4.5% del total. En 2021 se estaba en 4.6% y en 2022 en 4.7% con más de 51,000 coches. Pese a la buena voluntad del cliente los autos son muy caros y más con la actual inflación.





TAMBIÉN CEESP ALERTA DEL MAYOR RIESGO EN FINANZAS PÚBLICAS





Propios y extraños coinciden. Las finanzas públicas tienden a deteriorarse. El CEESP que lleva Carlos Hurtado hace ver esto se refleja en los números al primer semestre. Simplemente la base impositiva mostró debilidad y estuvo por debajo del gasto por el aumento de subsidios y transferencias, las pensiones y el costo financiero.