Nombres, nombres y... nombres | Libros de texto tragedia en puerta, SEP a piedra y lodo y viola gobierno Constitución

Si el plan “B” para acotar al INE de Lorenzo Córdova amenaza la democracia, la “reforma educativa” que cocina la SEP de Leticia Ramírez apunta a convertirse en un golpe al futuro de 23 millones de estudiantes.

Y es que sin un programa delineado y sin objetivos de aprendizaje, los 2.5 millones de libros de texto de primaria se imprimen a toda prisa, sin seguir los procedimientos que dictan la Constitución, la Ley General de Educación y el reglamento interior de la SEP.

Contra lo conocido, únicamente habrá 5 libros, mezcla de conocimientos, sin orden y limitada profundidad en temas como lectura y matemáticas.

Según expertos, el conocimiento científico se iguala a la creencia popular, al grado de que los libros podrían ser utilizados parcialmente, si así lo deciden los maestros en las comunidades.

Las matemáticas se convierten en algo superficial, en tanto que el adoctrinamiento y la lucha de clases es reiterativo. ¿Soy un opresor o un oprimido?, se pregunta al niño.

Los libros son punta de lanza en el proyecto de Marx Arriaga director de Materiales Educativos de la SEP y el venezolano Sady Loaiza. De ahí que se custodien con celo. Están mal elaborados y no respetan la gradualidad.

Como ya le adelantaba, el plan incluye también los libros de secundaria. Uno por año, para unificar el pensamiento de los jóvenes. La CANIEM que preside Hugo Setzer ha hecho lo imposible por conocer esta otra propuesta que significa 36 millones de libros. Igual a ese nivel se romperá la diversidad de contenidos.

De llegar a las escuelas los nuevos materiales para agosto, hay la convicción de que habrá un enorme retroceso en la educación de varias generaciones. De por sí el golpe con la pandemia.

Además vs los 2 millones de chicos de escuelas privadas, que no sólo estudian con los libros de la SEP, la brecha vs la educación pública se ahondará.

Así que tragedia en puerta.





NADA EN JUNTA PARA “MEJOR EJECUCIÓN” Y SHCP SOPORTE A BIVA

Más allá de las expectativas en torno a la reunión convocada por CNBV de Jesús de la Fuente para analizar la circular de “mejor ejecución”, no se llegó a nada en concreto. Hubo representantes de SHCP y Banxico. BIVA en la persona de Santiago Urquiza se mostró abierta para que los ajustes le ayuden a ganar órdenes en el día a día, mientras que la AMIB con Álvaro García Pimentel expuso que cualquier modificación debe tener como objetivo el beneficio del cliente. La BMV vía José-Oriol Bosch apoyó la postura de las casas de bolsa. En el ambiente quedó el sentimiento que hay el mandato de la SHCP de Rogelio Ramírez de la O de soportar como sea la sostenibilidad de BIVA. Como quiera nada definido.





MINERÍA MENOS QUE SURTIR Y PRONTO BRINCO IMPORTADOR

En 2022 la minería terminó con una caída enero-diciembre del 0.6% y sólo en diciembre bajó 1.2%. En enero se repitieron los números negativos fruto de la política que sigue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dado el desplome en exploración, se cree que pronto se verán las consecuencias con la incapacidad de surtir a la industria insumos que habrá que importar. El golpe a la vuelta de la esquina.





FIRME LA FED, TASAS HASTA 5.50% Y BANXICO MISMA RECETA

Como se esperaba la FED de Jerome Powell elevó la tasa en 25 puntos base para llegar a 4.75%. Séptima alza al hilo y 400 puntos base desde febrero del 2021. Además el banco fue firme en que seguirá endureciendo las tasas y las condiciones crediticias con el objetivo de llevar la inflación a 2%, más allá de la problemática bancaria. Las tasas bien pudieran llegar a fin de año sobre 5.25%-5.50%. Banxico de Victoria Rodríguez deberá aplicar la misma receta el próximo jueves con un incremento de 25 puntos base que llevará el fondeo a 11.25%.