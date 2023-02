Nombres, nombres y... nombres | Medtronic 50 años aquí, por duplicar pacientes en 5 años y dispositivos, todo por crecer

Una industria puntal en manufacturas es la de los dispositivos médicos que no han dejado de crecer en los últimos años. Ni siquiera en la pandemia.

Nuestro país es el 7° exportador del mundo, con unos 15,000 mdd anuales ligados a más de 42 compañías que dan empleo a 150,000 trabajadores.

El mercado interno abajo de los 5,000 mdd, tendría que ser mayor. Ahí somos el 40° del orbe. Y es que se requeriría enfatizar el gasto público.

Además con el cambio del modelo en salud con Andrés Manuel López Obrador, digamos que se cojea aún más, y particularmente en el acceso de la tecnología de punta. Estamos lejos de los mercados relevantes, ya que también Cofepris de Alejandro Svarch trae retrasos en aprobar la innovación.

Una compañía líder aquí, es la estadounidense Medtronic que el 8 de marzo cumplirá medio siglo en México. Su mandamás es Héctor Orellana con dos décadas en la industria y 8 en dicha firma.

El país fue uno de los primeros destinos que eligió la multinacional con sede en Minneapolis. Hoy opera en 150 naciones con 79 plantas, 90,000 empleos y 31,600 mdd de facturación comandada por Geoffrey Martha.

Tiene que ver con 70 terapias que alcanzan al año a 75 millones de pacientes con sus más de 9,000 sku´s relacionados con el ámbito quirúrgico, terapias cardiacas, neurovasculares y diabetes.

Con 2,000 mdd en investigación por año, la apuesta de Medtronic es la tecnología, por ejemplo cirugías robóticas -menos invasivas- la inteligencia artificial para apoyar diagnósticos o su “pillcam” cámara que ingiere el paciente para recabar imágenes del aparato digestivo.

México con crecimientos de doble dígito, está entre sus principales reductos emergentes, junto con China, India y Brasil.

Orellana no duda en que la dinámica se mantenga este 2023 pese a la difícil coyuntura, ya que su foco está en acelerar aquí el rápido acceso de los pacientes a la innovación. La meta es duplicar el número de pacientes en 5 años, plazo que seguro se mejorará.

Con 4 plantas de manufactura aquí, y 12,900 empleados, el ejecutivo también ve innegables oportunidades con el “nearshoring”, máxime que se exportan 300 millones de unidades entre ellas válvulas para el corazón de gran sofisticación.

Así que Medtronic echado para adelante en un mercado que tiene todo por avanzar.

Centeno cancela pacto de pago a CCE y Cervantes se abstiene

Dado que en su gestión en Concamín, la relación de Francisco Cervantes con Canacintra no fue tersa, la semana pasada durante la votación en el CCE para suspender los derechos a esa cámara, el dirigente prefirió no emitir su voto para no sesgar al resto de los miembros. Ahí mismo José Antonio Centeno, que se había comprometido a pagar en dos años los 10 mdp que Canacintra adeuda, fue categórico en que con su salida se da por cancelado el convenio. Algo similar se repetirá en breve con Concamín de José Abugaber.

Informalidad gran ganadora en el empleo

Con todo y que el empleo formal ligado al IMSS de Zoé Robledo creció en 752,748 empleos en 2022, está lejos de lo que se requiere. De ahí el permanente avance de la informalidad. De acuerdo con la AMECH que preside Héctor Márquez mientras los puestos formales (IMSS) han avanzado en promedio 661,984 del 2011 al 2022, los trabajos informales los han hecho a un millón 86,919. Rezago estructural.

Jueves alza de tazas y más quizá en primer tramo

El jueves se da por un hecho que Banxico de Victoria Rodríguez aumentará las tasas en 25 puntos base, tras de que la Fed hizo lo propio. Queda por ver si se sostiene ese ritmo al menos en el primer tramo del año. Dependerá de lo renuente que se mantenga la inflación. No se espera que la tasa llegue a más del 10.75% en todo 2023.