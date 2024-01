Nombres, nombres y... nombres | Mexico 2° exportador de muebles del orbe, 2° en sillas, “super peso” y mano de obra, retos

Esta semana se realizará la presentación de la Expo Mueble Internacional a realizarse del 14 al 17 de febrero en Guadalajara. Será la edición 44 y es organizada por la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco que preside Jorge Gutiérrez.

Curioso, la agrupación no utiliza ningún operador. Ellos mismos la organizan con un rol protagónico de Roberto Cornejo de Rattan, compañía de muebles de exterior. Por ahí 550 empresas, básicamente nacionales, aunque habrá algunos pabellones de Brasil, EU y actores de Asia.

El mueble se vio favorecido por la pandemia. Con el encierro y el comercio electrónico hubo gran demanda que se prolongó en 2021 y 2022 con crecimientos del 10%. Ya en 2023 hubo un respiro, aunque aún se avanzó al menos 4%.

La disrupción de las cadenas productivas, contenedores por los cielos y tiempo de respuesta desde Asia hasta de 6 meses, propició que los compradores de EU voltearan a México. De ahí que nuestro país sea ya el 5° exportador del orbe vs China, Malasia o Vietnam.

Vaya un producto en el somos una potencia, son las sillas. Tenemos el 2° sitio como exportador tras China.

Gutiérrez señala que ahora mismo las ventas externas que en 2022 significaron 3,000 mdd enfrentan el desafío del “super peso”, con todo y que también se abaratan muchos insumos.

Aún así hay confianza en que dicho negocio que da empleo a 26,000 familias a nivel nacional con 1,300 empresas en Jalisco -la plaza más influyente-, pueda crecer este 2024 al menos a nivel del 2023. No será fácil por las elecciones, que afectan la toma de decisión de las familias para comprar muebles. Está por verse el ruido que habrá en la contienda entre Xóchitl Gálvez vs Claudia Sheinbaum, y no se diga EU con Donald Trump.

Gutiérrez puntualiza que a favor del rubro mueblero está el crecimiento inmobiliario de muchas ciudades y la relocalización, aún no tan visible en lo que hace a ese ámbito.

Otro desafió es la “falta de mano de obra”. En el último trimestre fue tan patente que muchas fábricas no pudieron cubrir toda la demanda, esto por las políticas asistencialistas de Andrés Manuel López Obrador.

Como quiera un rubro que camina, pese a todo.

SHEINBAUM VÍA GOMEZ CON IP, ESTE MES Y CONCAMÍN SÓLO QUEJAS

Como se sabe, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum han tenido distintos encuentros con la IP. Se han apoyado con diferentes actores. Recién la candidata de Morena designó a Altagracia Gómez Sierra, ex Minsa y Dina como coordinadora de desarrollo regional. Ya ha tenido encuentros con pequeños grupos de no más de 15 personas del ámbito agropecuario y manufacturero (energía, farmacéutico, automotriz). Su sede el Hotel St. Regis en CDMX. Obvio muchas propuestas. La idea es que Gómez las lleve a Sheinbaum, sin intermediarios políticos. Un encuentro fue con Concamín de José Abugaber. A los industriales no les fue nada bien. La representante los paró en seco y pidió más planteamientos y menos quejas. Según esto Gómez, hija de Raymundo Gómez Flores, presentará un documento a Sheinbaum a fin de mes.

PIB AL 3° TRIMESTRE 0.3% Y ECONOMÍA 3.3% EN 2023: BANCO BASE

Mañana se conocerá el PIB de México al cuarto trimestre. El equipo económico de Banco Base a cargo de Gabriela Siller prevé un avance trimestral de apenas 0.3% y una tasa anual del 2.9%. Con ello la economía mexicana habría crecido 3.3% en 2023, mucho mejor de lo esperado al inicio del año.

BANORTE HOY EN EL PAPALOTE LANZARÁ BINEO SU BANCO DIGITAL

Hoy se hará el lanzamiento del banco 100% digital de Banorte, en este caso Bineo para el que hay grandes expectativas. Será después de medio día en El Papalote. Le había platicado de este momento tras de que la CNBV otorgó el aval al grupo que preside Carlos Hank González.