Nombres, nombres y... nombres / Paquete 2025 de SHCP poco creíble, premisas irreales, ingresos y gasto presión, y más deuda y déficit

Si bien desde que llegó Andrés Manuel López Obrador los Paquetes Económicos han resultado poco realistas, el de este 2025 era especialmente importante por la difícil coyuntura, la presión en las finanzas públicas y la mirada escrutadora de las calificadoras.

Se puede decir que la SHCP de Rogelio Ramírez de la O reprobó el examen ya que su proyecto viene con premisas irreales. El PIB de 2.3% está sobrestimado vs el 1.0% del promedio de los analistas. Vaya: BoFa de Carlos Capistrán, Banamex con Sergio Kurczyn y Banco Base de Gabriela Siller están en 0.8%

Además pese a la volatilidad, Hacienda estableció un tipo de cambio de 18.5 pesos por dólar vs la amenaza de un nivel cercano a 22 pesos. También la producción de crudo en 1.9 (mmbd) es inconsistente cuando Pemex de Víctor Rodríguez no ha logrado levantar el promedio de 1.8 (mmbd).

Con ello alcanzar ingresos por 8 billones 55 mdp de pesos con un avance real del 5.4% se observa complicado, cuando la economía caminará lento. Los petroleros no ayudarán ya que además se estimó un precio del crudo promedio de 57.8 dólares por barril lejos de los 70 dólares del año. Tampoco los tributarios con un alza del 3.0% la tendrán fácil.

En torno al gasto y conforme a la austeridad, dado el alto déficit, 9.22 billones de pesos suponen una reducción de 1.9%. Ajuste del 4% a gasto corriente y 14% al de inversión, alza del costo financiero de la deuda, y la bola de nieve de los subsidios por los programas sociales que crecerán 3.0% y pensiones 4.5%.

En ese contexto el difícil público (RFSP) que cerrará en 5.9% del PIB este año y que SHCP proyecta bajar a 3.9%, igual se ve cuesta arriba. Banamex estima un 4.5% del PIB con una deuda pública ampliada del 54% del PIB vs 51.4% de SHCP y que llegaría a 55.8% en 2026 porque se duda del sustento macro.

En las partidas del presupuesto llama la atención la baja del 39% a Semarnat de Alicia Bárcena y 44% a Conagua de Efraín Morales pese al cambio climático, y que decir a Seguridad con 36%, Salud, 34%, Energía 21% y Agricultura 4.7%

Como quiera proyecto poco creíble.

QUE MEDINA MORA CONTENDERÍA POR EL CCE Y CIERTOS APOYOS

Ahora resulta que José Medina Mora mandamás de Coparmex sí intentaría contender por la presidencia del CCE. En el organismo patronal se segura que dicha posibilidad no está descartada pese a que el mes pasado se conoció que Juan Cortina titular del CNA es el candidato que apoya el CMN. Según esto hay miembros dentro del del acaudalado club de ricos que estarían a favor del tapatío y que lo empujan. Se lo transmito al costo.

CASO INDEVAL, BANXICO LEVANTA LA MANO Y BMV SIN REPORTAR

Le platicaba de la investigación que realiza la CNBV, vía la directora de supervisión Joanna Góngora al Indeval de Roberto González Barrera por irregularidades en el registro de operaciones de clientes. Aunque no se ha terminado el ejercicio, parece que Banxico de Victoria Rodríguez ya levantó la mano respecto al asunto. Y no es para menos. Ahí se maneja y liquidan todas las operaciones de papel incluidas las de gobierno. Lo que llama la atención es que la BMV de Jorge Alegría no haya reportado el asunto al mercado. Es lo que se exigiría a cualquier emisora.

CANCHAM RECHAZA AISLACIONISMO Y POR MÁS INTEGRACIÓN

A estas alturas queda claro que no sólo Donald Trump será un escollo para el T-MEC. Tampoco Canadá será una aduana sencilla. CanCham que preside Luis Noriega reción rechazó sin embargo el que el país de la hoja de maple regrese a un esquema bilateral sólo con EU, fórmula aislacionista superada hace 30 años y se pronunció por una mayor integración como el ingrediente esencial. En su caso un aspecto importantísimo es la minería estratégica para la seguridad regional.