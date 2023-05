Nombres, nombres y... nombres | Productores de maíz hoy con Segob, por apoyos directos y arreglo integral para granos 

Desde que comenzó la administración, al tiempo que se ajustó el presupuesto a Sader de Víctor Villalobos, también se desmontaron cantidad de apoyos y coberturas en un andamiaje construido por años.

En aras de la austeridad, desapreció el Programa de Apoyo a la Comercialización con los riesgos inherentes frente a las fluctuaciones de mercado.

Tras la pandemia y una economía más bien lenta, las cotizaciones de los granos han caído. El GCMA que lleva Juan Carlos Anaya hace ver que los precios de futuros del maíz en Chicago mantienen un sesgo invertido: los de julio son más bajos que los de septiembre-diciembre.

Segalmex de Leonel Cota estableció para la compra del maíz a los productores de Sinaloa la cotización de julio, o sea 5,625 pesos por tonelada vs la expectativa en 7,000 pesos.

De ahí los bloqueos, máxime que Segalmex compraría parcialmente una parte de los 6.3 millones que produjo Sinaloa. Pero hay también cultivos de maíz de Sonora, Tamaulipas y otros estados, amén los de sorgo y trigo del ciclo otoño-invierno. En total 10.7 millones de toneladas.

En el pasado las coberturas hubieran entrado en vigor, evitándose decisiones discrecionales.

Hoy está programada una reunión de los productores con Adán Augusto López, titular de Segob, para tratar de resolver un problema económico que ya se tornó en político. La prueba es que la voz cantante no la lleva Sader.

Por los agricultores, con el apoyo del CNA que preside Juan Cortina, se busca que haya mesas de trabajo para resolver el asunto de los granos de forma integral.

Segalmex ha planteado comprar las cosechas y almacenar lo que tendrá un alto costo, con lo que no se resuleve la problemática de precios. En todo caso si se van a erogar unos 14,000 mdp, por qué no dar el apoyo directo al productor, que es lo que habría ocurrido con las coberturas.

No se cree que haya una solución inmediata. Se apuesta a que sigan las presiones de los productores ya en un contexto electoral, máxime la deficiente política de comercialización. De hecho cualquier arreglo al final será más oneroso. Veremos.

MESAS PARA REGLAMENTO DE MINERÍA CON ECONOMÍA AÚN NADA

Pese a que Camimex de Jaime Gutiérrez convino con Economía de Raquel Buenrostro en establecer mesas de diálogo para trabajar en el reglamento a los cambios que sufrió la Ley Minera y otras relacionadas, a la fecha éstas no se han realizado. El embajador de Canadá Graeme C. Clark las mencionó para que las mineras de su país puedan dar sus puntos de vista. La verdad no hay confianza que se organicen, máxime que pronto vendrá la carretada de amparos.

PAREDES PRONTO EN IZTAPALAPA Y RUBÍ PLAN PARA INDUSTRIALIZAR

Muy activa la Asociación de Empresarios de Iztapalapa que preside Rubí Sánchez en el contexto de los tiempos políticos. La próxima semana estará por ahí Beatriz Paredes y hace unos días los visitó Xóchitl Gálvez. De cara a la sucesión en la CDMX, Sánchez ha planteado un plan para revertir la desindustrialización en la capital y obvio la zona de oriente jugaría un rol estelar.

EMPUJA CANACO CON SHEINBAUM MENORES TRÁMITES PARA PYMES

Y en el mismo tenor el presidente de Canaco José de Jesús Rodríguez se reunió esta semana con Claudia Sheinbaum. En su caso lo que se empuja es la reducción de trámites para las pymes en la CDMX. No es un asunto menor, máxime el momento de la economía.

TASAS DESCENSO GRADUAL TRAS BAJAR INFLACIÓN Y FIN EN 2024

Tal cual, Banxico de Victoria Rodríguez dejó sin cambio las tasas en 11.25%, tras de subir esa variable en 725 puntos base desde junio del 2021. Queda por ver si la pausa se mantiene. Dependerá de si se controla la inflación. Si es así Gabriela Siller de Banco Base estima que la etapa de recortes será gradual y concluirá en 2024.