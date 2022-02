Nombres, nombres y... nombres | Promete Crédito Real plan de reestructura pronto, 100 acreedores y deuda por 54,832 mdp

Con una economía atorada, una inflación que prevalecerá alta todo el año y un mercado de trabajo aún dislocado tras la pandemia, no es difícil colegir las dificultades que aún enfrenta el rubro financiero.

En la banca todavía hay altos niveles de morosidad y a otros intermediarios como las sofomes su entorno se ha complicado más al enrarecerse el fondeo.

De ahí que los incumplimientos en que incurrió Crédito Real no fue la mejor noticia. Esta sofome que nació en 1993 y que cotiza desde 2012 en la BMV de José-Oriol Bosch, enfrenta una cartera vencida que a septiembre significaba 2,092 mdp, es decir 4% de su crédito total. Sus reservas para contingencias bajaron con un pasivo bursátil de más de 37,000 mdp.

Tras sus “default” las calificadoras reaccionaron y como le adelantaba con Ángel Romanos Berrondo en la presidencia y Carlos Ochoa en la dirección se sondean opciones para salvar la problemática.

La semana pasada como se informó al mercado hubo reuniones con sus acreedores. El esfuerzo incluyó a más de 100 directivos de instituciones financieras nacionales e internacionales.

La buena noticia es que hubo avances dada la buena voluntad de la sofome. Obvio se juzgan los antecedentes que ha cosechado en su historia. También se analizaron sus números y su cartera, muy diversificada. No sólo está en consumo o en crédito pyme, sino también en nómina, segmento que da certeza de pago.

Tras los contactos, la pelota está del lado de Crédito Real que se comprometió a presentar pronto un plan ya en concreto para reestructurar y retomar el pago de amortizaciones.

Esto claro sin descuidar sus procesos de originación y cobranza de los activos vigentes a fin de preservar el valor del negocio. El esfuerzo de reestructura implica un pasivo por 54,832 mdp.

Así que en breve habrá noticias.





DADOS CARGADOS EN EL CCE Y DESBANDADA EL RIESGO





Mientras Bosco de la Vega ha intensificado su campaña para relevar a Carlos Salazar en el CCE, Francisco Cervantes sólo espera a que llegue el 2 de marzo. Se insiste que éste último ya tiene los votos amarrados por parte de los grandes hombres de negocio. De ser así el ansiado cambio en el organismo cúpula, máxime la coyuntura, no llegará. No se descarta que una elección con los dados cargados genere una desbandada en esa asociación civil, por cierto con menos atribuciones legales que las 2 confederaciones. Veremos, no falta mucho.





MONTERRA ENERGY POR DEMANDAR AL GOBIERNO DE AMLO





El pan de cada día. La subsidiaria del fondo KKR, Monterra Energy que dirige Arturo Vivar anunció ayer en EU su intención en demandar al gobierno mexicano. Ya notificó a Economía de Tatiana Clouthier. Busca una compensación de 667 mdd de no recuperar su terminal de almacenamiento de combustible en Tuxpan que unilateralmente le fue cerrada desde el 14 de septiembre. Esta compañía tiene su sede en Houston.





CUMPLIRÁ 10 AÑOS ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD





La que pronto estará de manteles largos será la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP). Cumplirá una primera década de existencia. Encabezada por Salvador López Contreras agrupa a las 158 compañías más grandes de ese ámbito. No ha quitado el dedo del renglón para regularizar ese negocio.





SANKI GLOBAL CON PLAN A 5 AÑOS PARA CRECER AQUI



Y más allá del complicado entorno, una firma que ya comprometió un plan quinquenal de crecimiento es Sanki Global, firma de productos nutricionales con 12 años en el mercado. Además de México, está en otros 10 mercados, entre ellos EU y Canadá. Es encabezada aquí por Alejandro López Tello.